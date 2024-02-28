【校果】制作综艺节目、办黄梨挞工作坊 立化中学别出心裁庆龙年

青春+ 【校果】制作综艺节目、办黄梨挞工作坊 立化中学别出心裁庆龙年耿彤（立化中学学生通讯员）发布 / 发布 / 2024年2月28日 5:00 AM 立化中学街舞团新年庆祝会卖力演出。（立化中学摄影社提供） 全班一起写春联。（立化中学摄影社提供）字体大小:小中大大年除夕2月9日，立化中学举办了一年一度的农历新年庆祝会，今年的主题是“祥龙昂首，万象启新”。 立化中学举办农历新年庆祝会，校长蔡慧燕（前）与表演者来个大合照。（立化中学摄影社提供）在举办庆祝会的一周前，校园已充满浓厚的年节氛围。无论是中一和中二年级的灯笼制作比赛，还是中三和中四年级的新年创意环保手工比赛，乃至高二年级的年画活动，都让整个校园洋溢着欢乐和喜庆。各式各样的灯笼装饰为校园增添一抹喜庆色彩。今年的布置组执委高二生纪慧洁（23J14）受访时说，她认为学弟妹的布置很用心，点缀校园的春联和灯笼，让人立刻感受到浓厚年味。新年游戏是新亮点除了传统活动外，今年的校园气氛组还举办了黄梨挞烘焙班，并在学校各个角落布置新年游戏。这些游戏不仅为庆祝会增添新亮点，还为学生们提供更多参与的机会。 学生们学习制作黄梨挞。（立化中学提供）游戏送出的礼物更是别具匠心，是由校园气氛组的组长专门设计的双文化领袖学研中心（BLA）红包封。值得一提的是，今年的红包封制作过程更是充满了诚意，每个环节都经过精心策划，甚至还找了印发红包封的工厂。负责红包封设计的高二生佘思颖（23J20）说，很感激可靠的队友给予她很多反馈意见，告诉她如何更好地改进设计。 高二生佘思颖所设计的红包封。（作者提供）今年的庆祝会也推出全新节目，其中包括由科技组策划的双文化录制综艺节目。这个综艺节目的筹备过程十分复杂，从脚本编写、游戏设计，到录制地点的选择、司仪人选，再到后期剪辑和制作，每个环节都经过了精心安排和周密考虑。这不仅展现了科技组的用心和努力，更是为了让这个庆祝会更具特殊意义。来自4F班的刘静恩今年负责制作综艺节目的视频。她意识到即使是制作简单的视频，也须要投入大量时间和精力。科技组组长高一生叶睿宁（24J14）对于最后的视频成果感到骄傲，他们在一个月内通过团队合作，完成了两个视频。同时，她也感谢其他组员们的合作。在庆祝会当天，学校照例邀请了住在附近的年长者前来观赏，他们全程沉浸在表演中，不亦乐乎。 校长蔡慧燕（左）派红包给受邀出席的年长者。（立化中学摄影社提供）今年庆祝会的其中一名司仪，来自2G班的金奎范说，随着时间递进，他与其他主持人建立了良好默契，也从这次的主持经验中学到很多。感受华乐团涌动的新活力每年的表演都少不了立化华乐团的精彩演出，今年的《龙腾虎跃》更是达到了他们的初衷：振奋人心，感动全场！今年与往年表演的不同之处在于，华乐团给予了许多学生独奏的机会，这不仅让他们有机会展示才华，更是一次难得的锻炼。这样的安排也为观众带来了全新体验，感受到华乐团内涌动的新活力。这种融合了传统与现代元素的演出，为今年庆祝会增添了浓厚的年味。 立化华乐团融合了传统与现代元素的演出，为今年庆祝会增添了浓厚年味。（立化中学摄影社提供）如往常一样，立化街舞团的表演总是最让人热血沸腾。今年的表演不仅融合了新年热曲，更是由不同曲风的曲子串连在一起，别有一番风味。街舞团主席高二生陈杰（23J08）受访时说，编舞团在去年9月就开始编舞，从12月便开始练习，只为带给观众最好的观感体验。在挥春环节中，两名来自立化书法社的学生在现场以两种不同方式写出“龙“字，让学生们大开眼界。这样的节目安排不仅为庆祝会增添了多样化和活力，也呈现出别开生面的新年文化体验。来自4B班的邱子恒今年担任挥春组长，他说，他学到了有效的人员分配技巧，如何管理时间，并提升了作品质量的重要性。 立化书法社成员现场挥春。（立化中学摄影社提供）扯铃表演赢得观众掌声今年最独特的表演是高二生蔡秉恒（23J08）所展示的扯铃表演。蔡秉恒从小学开始就学扯铃，念中学和高中时也积极参加课外辅导，不断精进自己在扯铃方面的技巧。这次的庆祝会为他提供了一展才华的绝佳机会，他在舞台上展现了扎实的技术和出色表现，赢得观众们的阵阵掌声。 高二生蔡秉恒的扯铃表演。（立化中学摄影社提供）此次庆祝会总筹高二生陈信宏（23J01）说，今年的筹备过程是丰富的体验。立化中学的学生们制作了综艺节目，举办了黄梨挞工作坊，还邀请了霸王龙吉祥物与观众互动。为了让这次庆祝会有个圆满的结束，校长蔡慧燕上台与师生合唱《大地回春》。这首歌的寓意是冬去春来，草木萌生，2024龙年是崭新的开始。在大合唱中，师生们共同迎接新的一年到来，满怀着对未来的希望和期待，为庆祝会画上了美好的句点。请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 青春+ @世代 校果 【取火】李画扬：荒井怪谈 【留学博客】邵馨宁：吧台之后