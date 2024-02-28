【校果】制作综艺节目、办黄梨挞工作坊 立化中学别出心裁庆龙年

大年除夕2月9日，立化中学举办了一年一度的农历新年庆祝会，今年的主题是“祥龙昂首，万象启新”。

立化中学举办农历新年庆祝会，校长蔡慧燕（前）与表演者来个大合照。（立化中学摄影社提供）

在举办庆祝会的一周前，校园已充满浓厚的年节氛围。无论是中一和中二年级的灯笼制作比赛，还是中三和中四年级的新年创意环保手工比赛，乃至高二年级的年画活动，都让整个校园洋溢着欢乐和喜庆。各式各样的灯笼装饰为校园增添一抹喜庆色彩。今年的布置组执委高二生纪慧洁（23J14）受访时说，她认为学弟妹的布置很用心，点缀校园的春联和灯笼，让人立刻感受到浓厚年味。

新年游戏是新亮点

除了传统活动外，今年的校园气氛组还举办了黄梨挞烘焙班，并在学校各个角落布置新年游戏。这些游戏不仅为庆祝会增添新亮点，还为学生们提供更多参与的机会。

学生们学习制作黄梨挞。（立化中学提供）

游戏送出的礼物更是别具匠心，是由校园气氛组的组长专门设计的双文化领袖学研中心（BLA）红包封。值得一提的是，今年的红包封制作过程更是充满了诚意，每个环节都经过精心策划，甚至还找了印发红包封的工厂。负责红包封设计的高二生佘思颖（23J20）说，很感激可靠的队友给予她很多反馈意见，告诉她如何更好地改进设计。

高二生佘思颖所设计的红包封。（作者提供）

今年的庆祝会也推出全新节目，其中包括由科技组策划的双文化录制综艺节目。这个综艺节目的筹备过程十分复杂，从脚本编写、游戏设计，到录制地点的选择、司仪人选，再到后期剪辑和制作，每个环节都经过了精心安排和周密考虑。这不仅展现了科技组的用心和努力，更是为了让这个庆祝会更具特殊意义。

来自4F班的刘静恩今年负责制作综艺节目的视频。她意识到即使是制作简单的视频，也须要投入大量时间和精力。科技组组长高一生叶睿宁（24J14）对于最后的视频成果感到骄傲，他们在一个月内通过团队合作，完成了两个视频。同时，她也感谢其他组员们的合作。

在庆祝会当天，学校照例邀请了住在附近的年长者前来观赏，他们全程沉浸在表演中，不亦乐乎。

校长蔡慧燕（左）派红包给受邀出席的年长者。（立化中学摄影社提供）

今年庆祝会的其中一名司仪，来自2G班的金奎范说，随着时间递进，他与其他主持人建立了良好默契，也从这次的主持经验中学到很多。

感受华乐团涌动的新活力

每年的表演都少不了立化华乐团的精彩演出，今年的《龙腾虎跃》更是达到了他们的初衷：振奋人心，感动全场！今年与往年表演的不同之处在于，华乐团给予了许多学生独奏的机会，这不仅让他们有机会展示才华，更是一次难得的锻炼。这样的安排也为观众带来了全新体验，感受到华乐团内涌动的新活力。这种融合了传统与现代元素的演出，为今年庆祝会增添了浓厚的年味。

立化华乐团融合了传统与现代元素的演出，为今年庆祝会增添了浓厚年味。（立化中学摄影社提供）

如往常一样，立化街舞团的表演总是最让人热血沸腾。今年的表演不仅融合了新年热曲，更是由不同曲风的曲子串连在一起，别有一番风味。街舞团主席高二生陈杰（23J08）受访时说，编舞团在去年9月就开始编舞，从12月便开始练习，只为带给观众最好的观感体验。

在挥春环节中，两名来自立化书法社的学生在现场以两种不同方式写出“龙“字，让学生们大开眼界。这样的节目安排不仅为庆祝会增添了多样化和活力，也呈现出别开生面的新年文化体验。来自4B班的邱子恒今年担任挥春组长，他说，他学到了有效的人员分配技巧，如何管理时间，并提升了作品质量的重要性。

立化书法社成员现场挥春。（立化中学摄影社提供）

扯铃表演赢得观众掌声

今年最独特的表演是高二生蔡秉恒（23J08）所展示的扯铃表演。蔡秉恒从小学开始就学扯铃，念中学和高中时也积极参加课外辅导，不断精进自己在扯铃方面的技巧。这次的庆祝会为他提供了一展才华的绝佳机会，他在舞台上展现了扎实的技术和出色表现，赢得观众们的阵阵掌声。

高二生蔡秉恒的扯铃表演。（立化中学摄影社提供）

此次庆祝会总筹高二生陈信宏（23J01）说，今年的筹备过程是丰富的体验。立化中学的学生们制作了综艺节目，举办了黄梨挞工作坊，还邀请了霸王龙吉祥物与观众互动。

为了让这次庆祝会有个圆满的结束，校长蔡慧燕上台与师生合唱《大地回春》。这首歌的寓意是冬去春来，草木萌生，2024龙年是崭新的开始。在大合唱中，师生们共同迎接新的一年到来，满怀着对未来的希望和期待，为庆祝会画上了美好的句点。