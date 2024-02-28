【校果】丰嘉中学迎龙年：学生不分种族挥春 校长扮财神爷

2月9日（年除夕）是丰嘉中学的新年欢庆日。这次的活动由师生一同筹划，目的是呈献崭新又特别的新年节目。

中三的女童军与负责老师在门厅区设起展览，向学生们介绍关于“龙”和农历新年的文化与习俗。除了展览外，也设有游戏区。学生们须根据照片的一部分，判断出它的真实样貌。中二修读高级华文的学生在课堂上学习写书法，放学后在门厅设立书法区，指导全校师生及校友如何写书法，体验写书法的乐趣。

中二修读高华的学生黄诗妍说：“经过老师的教导，我学会如何用毛笔写‘福’与‘吉’字。虽然只学了一小时，但我感觉受益良多。”

师生们以设计“红包龙”的比赛开启了今年的新年活动。学生们与班主任一起发挥创意，设计出各式各样的龙。之后，学生们也体验折纸活动，折出莲花与鱼，寓意和平及年年有余。

学生们齐心协力，一起设计红包龙。（丰嘉中学提供）

师生同台展现武术力与美

随后，大家移步到礼堂。随着激昂的鼓声响起，下一秒两只舞狮从布帘后探出头来，引得大家尖叫连连。舞狮跟着大头娃娃在人群中穿梭着，甚至“咬”了学生一口，寓意吞走厄运。

接下来，轮到华乐演奏时间，一首《大地回春》让现场充满喜庆的氛围。紧接在后的是舞蹈社带来的热舞，现场气氛热了起来，充满音乐与欢笑。

之后是武术表演，当两位老师带着剑棍出场时，现场惊呼声不断。两位老师用不同的武器随音乐舞动，现场气氛顿时推至最高点。接着，中二学生也出场展现风采，师生合作，一同展示武术的力与美。

摇竹社（Angklung & Kulintang Ensemble）也带来精彩表演，大家静心聆听由竹子制成的乐器奏出优美曲调，感受和谐安详氛围。

最后便是谢幕表演。随着音乐响起，学生歌手们一起唱着大家耳熟能详的新年歌曲，表演者们也相继到台前，与众人合唱《爆竹一声大地春》。

财神爷撒糖和学生击掌、合照

途中，舞狮、大头娃娃和财神爷也从门口走进礼堂。财神爷一边与大家拜年，一边撒着手中的糖果。一曲终了，大家聚到台前，财神爷这时也将头套拿下来。原来财神爷是丰嘉中学校长廖志文所扮演。当校长说完闭幕词后，新年庆祝活动也完美地结束了。

丰嘉中学校长廖志文扮财神爷，撒下糖果雨。（丰嘉中学提供）

放学后，校长廖志文还穿着财神爷服装与学生击掌道别和拍照留念。学生们摆出搞怪动作，现场欢笑声不断。

总负责老师陈嘉慧说：“今年以‘龙马精神’为主题，希望来自不同种族的学生们，能一起了解传统的新年习俗和华族文化，并感受到新年的热闹气氛。同时也希望大家这整年都能精力充沛。”

与往年新年活动稍有不同的便是春节大扫除。在庆祝新年的前一天，全校在学生领袖与老师们的带领下进行了全校大扫除。大家齐心协力把学校的各个角落打扫干净，并做好准备迎接新的一年。

师生们在除夕前一起动手进行春节大扫除。（丰嘉中学提供）

同时，丰嘉中学也通过“饮水思源献爱心”（Project Love）活动，向社区里的居民表达新年祝福。丰嘉中学的全体师生共同准备了71个礼篮，目的是让裕廊区有经济困难的家庭，能在新的一年有个好的开始，开心地和家人共同欢庆龙年的到来。