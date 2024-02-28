【字食族】陈思洁：许愿

曾经的“想要”看似是个无底洞，永远填不满。可是渐渐地，“想要”又只是偶尔悄悄缠绕上心头的事，下一秒又消失不见了。

男孩在凡间出生的那一刻，我从生命之树诞生。那时，我的世界还只是一片模糊的黑，只有一道震耳欲聋的低音响彻我的灵魂，不断重复着一句话：

“许愿精灵，他是你的凡人，五月一日是他的生日。”

幸好听了第一万遍后，高层就把我派到了凡间，陪在我的凡人身边。

在凡间的精灵，有时难免会觉得有些无聊。不到他生日的那一天，我绝对不能现身。我说的话，根本没有人听得见，自然也就没有任何回应。

其实，凡间也有趣得很，就像一本谁也猜不到结局的小说。静静地看着凡人的生活和不同选择，竟然还有一丝刺激，有关于自我和对他人认同的渴求，有关于道德的难题，有关于面包和爱情的矛盾……

不过，倒是有几个问题始终困惑着我。凡人真正“想要”的是什么呢？最“想要”的就应该被实现吗？唉，当个好许愿精灵还真不容易啊……

曾经的“想要”看似是个无底洞，永远填不满。可是渐渐地，“想要”又只是偶尔悄悄缠绕上心头的事，下一秒又消失不见了。据我观察，“想要”这个无底洞外，存在更大的无底洞，凡人给它起名叫“现实”，是它吞没了许多的“想要”。

乡村的孩子几年还见不到去城里打工的父母一面。他们在最贪玩的年纪，连新玩具都不要了，他们只想要爸爸妈妈回一趟家。那谁解决温饱？谁为一家人更好的未来负责？凡间就有许多这样无奈的现实问题。

凡人或许不知道，但时刻感受着他内心波动的我发现了，现实是他最脆弱的一根心弦。

“爸，我在想我以后到底要做什么，要不——”

父亲将目光从手机屏幕上移开，抬头看向他，认真地说：“不用想太多，相信你都能做好。只要多吃点蔬菜，早点去睡觉。不要以后像爸爸妈妈一样，还要花大钱去看病，知道吗？”说完，视线又回到了手机里还未处理的事务上。

“哦。我有吃菜啊，还有晚睡又不是我的错！”他低下了头，寻思着还要说些什么。

突然，他的眼睛亮了起来，随之闪过一丝落寞：“我想去乐高乐园……”

父亲沉默不语，只是低着头，双手假装在忙着打什么字。

那一年的生日，我藏在烛光里，生日歌响起，我给了他一个许愿的机会。每年他都会提前好几天慎重考虑，因为我将用自己的灵力为他最“想要”实现的那一个愿望助力。只是，一年限制只能给一定的灵力，灵力有效期也仅有一年，那是凡间与精灵界达成的约定。

他闭上了眼睛，我感受到他内心深处有强烈的波动。一直藏得很深的一个画面试图涌出心头，却屡屡失败，像被强行封印了一般。那是一个由乐高积木筑成的世界，隐隐约约还能听到玩耍的欢笑声。

啊，我好像看到了，那封印是多年累积成的一行字：现实的愿望才能实现。

他对着蛋糕上的几根蜡烛许了愿。

啊，我失望地抱着刚收到的愿望，那个应该实现的愿望。

烛光熄灭，我在黑暗中偷偷尝了一口他的蛋糕。当然是经过他的允许啦！

那是我第一次品尝凡间的食物，他说那是他最爱的黑森林蛋糕，有黑巧克力的苦，樱桃的酸，奶油的甜，像极了平凡人的人生。

他是地面上的凡人，很好，也很现实。他说天上绝不会掉馅饼，天下没有免费的午餐。他说人们都喜欢甜味，可是凡间能做出的蛋糕可有限了，人们吵来吵去，最关键的终归两个问题：谁去做蛋糕？如何切蛋糕？

其实，我知道的，我只是他内心的一个幻想。他从不觉得自己会是什么幸运儿，也从不相信什么许愿精灵和灵力的存在。因为最终让愿望成功实现的从来不是我，也不是什么灵力，而是他的一双和凡间的无数双手。