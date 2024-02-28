【字食族】彭怡茜：乌龟

有时候我觉得生活也许只是一只纸老虎。你退缩了，他就赢了，你就成了一只彻头彻尾的缩头乌龟。但你如果迎难而上，绷着身子一步一步地走向它，在你碰到它的那一瞬间，就会发现它只是一坨被雨淋湿的废纸捏成的破烂。

我总觉得，社会一直想把我们驯服成一只又一只的缩头乌龟。

乌龟很好当吗？反正我驼背久了会腰酸背痛。

可是乌龟宁愿承受着一辈子的不适，也不愿意挺着背，冒着失去生命的风险为自己犟一次。

也不知道值不值得歌颂。

你说赞许吧，它永远蜷缩着。你说它懦弱吧，它能保证自己的生命不受伤害。

朋友说，它很酷啊，外界纷纷扰扰，没有人扰它清净。

我却觉得，这样苟活着，挺折磨的。

当然，你我都不是乌龟，有什么资格评判乌龟呢?

乌龟：刚睡醒，勿扰。

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以前很多人告诉我，你只有到了社会上，才会看到形形色色的人。好像不需要。

这个假期开始接触网上的买卖平台，开始做一些买卖。没办法，奖学金合约里不允许做兼职，只能靠这些“歪门邪道”赚零花。

但也就是网络上，才能见证碳基生物的多样性。

（先说明一下，我做的买卖，是关于追星的一些周边。卖出的方式种类丰富，可以是团购，可以是由一人买进再高价卖出，或是以抽奖的方式随机卖出。)

这天，有个人找到我，说想试抽。

（给不清楚这是什么的朋友们解释一下，“试抽”就是花一笔较小的钱，看看你可以抽中什么，想要的话再花更多钱将它买下，以避免一下花大钱买到自己不喜欢的东西。）

于是爽快地付了钱，等待我给她展示她所抽到的物品。

我当时在外地，没办法给她看。于是我告诉她只能过两天展示，她也没多问便同意了。

不久之后，她以“急需用”为理由，向我要求全额退款。（说实话，我怀疑她只是反悔了。）

其中弯弯绕绕，复杂至极。反正最后，我们无法达成协议，她威胁说要报警。说实话，看到她这么说时，我确实有些害怕。这是我第一次遇到这样的事情，这样的纠纷，我不知道要怎么解决。

但当时的我就是不服。于是我告诉她：

“你大可以报警处理，我相信警察可以给我们最公正的解决方案。”

发送这句话后，我的手其实是颤抖的。

我没有这方面的经验，我不知道迎接我的会是什么。

但幸好，她只是威胁而已。于是她同意了一半的退款，和我的条规一样。

这也许是我这个假期里最大的波澜起伏了。（当然还有旅行时手机摔了个五马分尸，但那是后话。）

当然，这只是一个很小很小的插曲。

但想想，如果当时的任何时刻，我有一丝退缩，也许结果就会不一样了。也许我小小的网店就会被人冠上“软柿子”的称号，任人拿捏，任人欺负。也是因为这个原因，我一直没有选择退缩。

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网上是如此，我不敢想象现实里会有多么的糟糕，加倍的糟糕。

妈妈15岁就独自一人从马来西亚到新加坡打工赚钱。她从很小的时候，就懂得察言观色，畏畏缩缩，总是会选择退让。当然，这也是没有办法的事。

因此，很多时候我告诉她，我想尝试做一份兼职，她总是说：以后受苦的机会多着呢，干吗赶着吃苦？

不无道理。

至少现在，我还是一只不畏强权的，绷紧脖子的乌龟。

以后我是否会退缩？我也不清楚。反正人最后似乎都会成为一只又一只的缩头乌龟。

我不认为我有什么特殊之处可以让我成为一个例外。

没关系，反正大家都一样。

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有时候我觉得生活也许只是一只纸老虎。你退缩了，它就赢了，你就成了一只彻头彻尾的缩头乌龟。但你如果迎难而上，绷着身子一步一步地走向它，在你碰到它的那一瞬间，就会发现它只是一坨被雨淋湿的废纸捏成的破烂。

但是，多数人依然会选择前者。

不敢赌，宁愿安稳地输，也不愿意尝试，哪怕有百分之九十的成功率。

说实话，这也是我一直不明白的问题。为什么赌场里人山人海，许多赌徒愿意花全部身家“all in”，只为那百分之一的机会翻身，却在现实里畏手畏脚呢？我不理解。

爸爸：等你长大了就明白了。

可能等到乌龟伸直的脖子，被穿着足球鞋的人（是人吗？）踩在脚下，用力前后摩擦，将她曾经引以为傲的傲骨碾个粉碎，她才能够体会吧。

乌龟：咦，好可怕，先睡了，勿扰。