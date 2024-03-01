【取火】符超：幸福就在身边

其实我从未想过自己梦寐以求，苦心寻找的幸福，竟一直悄悄陪伴在身旁，待我去发现，或许它就像水和空气一般那么不起眼，只有在失去后才会意识到自己曾经拥有过。

春起春亡，花开花落，多少个黑夜白昼，我苦苦寻找着幸福的真谛。漫漫路途，我从未停歇，直到路旁那朵不知名的小花倏地进入了我远眺的眼眸。翠绿的叶托着四片淡紫色的花瓣，轻舞在和风中，闪耀着恬静的柔光。看着它，我的内心感受到了从未有过的平和宁静。猛回头，才发现曾经的来途上成片的花海拂着晚风，在星月下徜徉，虫鸟高鸣，拨弄着幸福的发梢。我似乎嗅到了幸福的气息，低头寻觅着幸福，却发现原来幸福离得那么近，原来幸福就在身边。或许路的尽头就没有幸福，那里只耸立着幸福的墓志铭。

幸福或许对每个人来说各不相同。在深山老林，在峻岭之巅，伴着青灯古佛，守着经文木鱼，食着粗茶淡饭，或许就是那些看破了红尘喧嚣人的幸福吧！当芸芸众生放下凡念，四大皆空，不再为情爱所扰，不再为金钱所魅，才会发现原来幸福就在这简陋的寺院里。

佛说“放下了，便是拥有了”，这或许是对幸福最好的诠释吧，可是短短几字又有多少人真正参得透看得破？日出而作，日落而息，或许就是许多朴实农民的幸福吧。家常闲谈，溪流潺潺，树木葱葱，果实累累，四季的变换不都是他们的幸福吗？

那属于我的幸福呢？

其实我从未想过自己梦寐以求，苦心寻找的幸福，竟一直悄悄陪伴在身旁，待我去发现，或许它就像水和空气一般那么不起眼，只有在失去后才会意识到自己曾经拥有过。我曾经多么羡慕陶渊明“采菊东篱下，悠然见南山”的恬然自得，多么希望每日能和宋朝的文人墨客们在悠悠的竹香间、山水间，吟诗作对、填词闻曲，过着无拘无束的书墨生活。总以为在这钢筋水泥里，我再也无法掬一把月，照亮我不安的灵魂。

直到我发现原来我一直渴望的生活，就在我的身边。看，身边一本本静候着我去翻阅的书籍，不就是我要的幸福吗？夜深人静时，佐清茗，点青灯，在阵阵质朴的书香熏陶下，我似乎回到了那个魂牵梦绕的时代。记得初临岳阳楼，远望连绵起伏的群山，静听浩浩汤汤的洞庭湖水，体会着范文正公“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的远大抱负。却不知那些在阴风怒号中赶路的迁客骚人是否和我一样惆怅？

记得和苏东坡同游赤鼻矶时，看着中国大好河山不禁想起叱咤风云的周瑜，功业虽未成，可不是还有美酒月光伴着我们吗？记得路过小桥流水的江南，看见才女李清照依旧望着窗外黄花堆积，我采下一束海棠送去，望能解她清愁。

啊！细细观察，慢慢体会，幸福其实离得那么近，幸福其实就在身边。

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