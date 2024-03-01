【星期五连载小说】唯有垂杨

高树叹惋着一个人的怀才不遇和生不逢时，虽然不是全心全意地支持他对事的决断，却真心实意地同情着他，憎恶着宦海浮沉的大风大浪，使得多少沧海遗珠磨得快失去光泽了。

故事简介：大约几万或十几万年以后，世界依旧被化分成许许多多个小个体，那怎么会没有流血漂橹、兵戈扰攘呢？高树所生活的国家面临着内忧外患：内部的腐败与权力争夺的混乱，外敌入侵时求生存的抵抗。而他所处其中，自然有了许多思考，也难免面临着种种艰难的选择，比如沉默或是反抗，适应或是改变，生或是死。有时他希望自己可以改变这个局面，追求他心中最理想的社会；有时他又觉得这样做毫无意义，因为在历史的进程中他是太过渺小的存在。你权当在哪里拾到了他的日记，看看他的一生。

(二十三）

高树去看陈桐城时他还睡着。天黑透了，屋里点了盏煤油灯，融化着一周沉闷的空气。高树于是出去等。天有些凉，他又倍感无趣，便点了一根烟。于是极静极暗的夜色又多了一点亮光。他透过有些纤薄的帘子看屋子里面的人影。

虫鸣声在四下响起。他不忍心让这火种消逝，担负着人类使命似的一根接一根地点烟，这里他不断地延续着转瞬即逝的刹那火光，而屋子里昏黄的灯光却柔和地延续着。

不知过了多久，屋里的人影似乎动了。高树便推门进去，寒气与虫鸣漫进屋内，使灯光晃了晃。

两人一时无言。高树也不知道该做些什么，替陈桐城倒了杯水，感觉自己大衣上的烟味呛，便随手朝离二人远的方向一扔。他也不说话，就盯着人家看。两个人的目光对上，自然一起轻轻地笑了。

陈桐城先说道：“多谢。”

高树有些惭愧地移开目光：“不必。” 想了想终于说：“我越发觉着，我做任何事好像最终都是为了自己的得失，全然没有顾及他人。究其根本，或许我不过是想使自己安心。”

陈桐城听见这话，知道他一直以来的不解，便劝道：“你以为自己缺失情感，但这份情感似乎早已渗透进了你做事的考量里。我想，你之所以有这些疑惑，是因为你没法捡干净他人与自身的联系，而这正是你同理心所在。”

高树后来时时回想这句话，以此为安慰或是借口。两人又说了几句，高树见他累了便回去了。两人当时并不知道，这是他们最后几次谈话，再过不到半年，陈桐城便死了。高树后来想，话永远是说不完的，即使当时他有预知未来的能力，对此也不会感到过于惊诧。

过了几月有余，高树路上遇见赵远山时竟然被他叫住。

“高树，我明日就走了。” 高树仍然记得赵远山说出这句话的时候，自己脸上掩饰不住的错愕。就在高树以为自己与赵远山已经逐渐熟识的时候，命运却又要将两个人推远了。这种毫无预警的通告让高树有些措手不及。转念一想，其实自己也不该多惊讶，早就有传闻说赵远山挡到别人的道了，不久就要被换走了。高树思忖着，虽然不少人仍念旧情，忌惮着赵远山先父的指点江山，可惜人毕竟作古了，赵远山这些年又不是很刻意地巴结奉承、丰满羽翼，估计被排挤是迟早的事。

高树竟然有些“哀其不幸，怒其不争”了。虽然仍然是上将，并非名义上的贬官，但驻地偏远，又是主管后勤，兵权与实权给架空了不少，有着一种荒诞感：好比孙悟空做上了弼马温，听起来是朝廷命官，实际上也只能和马相伴了。更何况如今上将多得都数不清了！高树叹惋着一个人的怀才不遇和生不逢时，虽然不是全心全意地支持他对事的决断，却真心实意地同情着他，憎恶着宦海浮沉的大风大浪，使得多少沧海遗珠磨得快失去光泽了。

“没事，南方边陲之地听起来也许清闲，正巧可以养精蓄锐，以你的才能，我们总能再相见的。” 高树不知道如何宽慰他，只能用一些“东山再起”“人生何处不相逢”一类自己都未尝相信的话了。