【取火】李画扬：荒井怪谈

正是那口井，吞噬了罪恶，吞噬了该赎罪的人，吞噬了无辜的生命，也吞噬了一次次无声的、泣血的呐喊。

村头有一口井，因早已枯竭，而荒废已久。村里的人将其命名为“求井”，意为向井求水。直到有一天，它开始“吃”人了。

这个村子，不过是夹在大山之间大大小小村子里的其中一个。比起其他村子一些骇人听闻的传言，这个村子风平浪静得让人不安。

所以，当村里第一个小孩在求井附近失踪时，没有人预料得到，那个孩子不是最后一个。

第一个失踪的孩子叫小飘，小飘的父亲酗酒成瘾，一天下来没几分钟是清醒的时候。小飘的母亲是个精神失常的女人，整天神神叨叨的，谁都对她满是心照不宣的鄙夷。那个女人据说是从城里拐来的大学生，当然，她也只是其中一个。

这样的家庭，在村里比比皆是。这穷乡僻壤，却莫名地，聚集了那么多疯女人。疯子多了，就成为了常态。无人知晓的是，这本不是常态。

于是小飘的失踪并没有引起什么关注。知情的村民见无人在意，也就不了了之。随后，接二连三的孩子在求井周围莫名消失了。

失踪孩子的家人前去寻找，起初并不在意，还以为只是孩子调皮。但村子一共就那一亩三分地，找了几天，就算是躲进了棺材也该找到了，可浩浩荡荡的一伙人把村子翻了个遍也没找到半个人影。

正当人们都困惑于孩子去哪儿的时候，村头的那口荒井里，从地下十几米传出了恶臭味。开猪肉店的屠夫路过时，扇了扇空气中充斥的气味，喃喃道：“这什么味道，这么熟悉？”

在场的人都不敢细想，只好装作若无其事的样子，选择远离那口诡异的井。出于无奈，村里有孩子的都把孩子关在了家里，生怕再有意外发生。

那一夜，对每一户人家而言，都是不眠夜。其中的原因，大概是因为小飘的歌声，像风一样钻进了每家每户。那空灵又稚嫩的声音，令午夜梦回的村民吓得魂飞魄散。

一束晨光落下，宣告诡异的夜晚结束了。但更诡异的事情发生了，小飘的痴傻妈妈，一大清早便面目狰狞地趴在荒井旁大喊大叫，她脖子上的铁链跟着一起晃动着，仿佛演奏着梦幻般的安魂曲。

被吸引过去的村民，只听见她口中不断重复着：“下地狱……你们都得下地狱……”伸手拿起一块石头，往自己头上砸，一下又一下，直到头破血流也不停歇。

接着，在所有人的注视下，她一头扎进了那口井里。下一秒，小飘的声音又从不知何处传来，甜甜地叫着妈妈，令人不寒而栗。

众目睽睽下，村长支着枯槁的身体，颤颤巍巍地走到井前，双眼无神地注视井口。像是被井里无名的东西吸引住了，他愣愣地栽进了井里。井里依然静悄悄的。也同样伴随着小飘的声音，这次叫的，却是“爸爸”。

几天后，隔壁村路过的村民，在相隔求井一段距离外，怔怔地看着围着井边玩耍的孩子们。这一场景着实古怪，往日热闹非凡的村子，如今一眼望去却死气沉沉。

村子里的人都面色惨白地在干活，脸上不见一丝情绪，若是仔细观察，还是能看出眼底强烈的不安。孩子们却围着求井嬉笑打闹，散发孩童的天真。

正是那口井，吞噬了罪恶，吞噬了该赎罪的人，吞噬了无辜的生命，也吞噬了一次次无声的、泣血的呐喊。

再后来，那口井不臭了，它已然沁入了村子的每个角落。

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