【字食族】李画扬：揭不下的皮肤

那层薄如蝉翼，抑或是根本就不存在的皮肤牢牢贴在我的面皮上。若是想要撕下来，连带着血肉一起撕下来，定是会疼的。我一直在等待面子对我而言不是那么重要的阶段降临。

我始终觉得为了一些闲言碎语就迫不及待跳出来为自己发声辩驳，是很丢面子的事情。可偏偏就是为了这所谓的面子，那层肉眼看不见的皮肤，让自己吃尽苦头。我矛盾地希望自己在外人看来是体面的人，但那些我放不下脸去澄清的谣言，反而让我稳稳地立起一个脾气差又不合群的人设。

要面子，所以我从来不会主动去联系任何人，去维持一段关系。于是我的人际关系总是因为我要面子而搞得一团糟。其实我心里都清楚，要面子并不能让我过得更好一点，要不然怎么说“活要面子死受罪”呢。我为面子效劳，臣服于有面子带来的自豪感，一点一点跪下，侍奉面子，让面子的价值超越了我自身的价值。

中学时期，我有个喜欢很久的人。我的想法拉扯了四年，最终还是选择了要面子。朋友再问起来的时候，我也只是沉思片刻然后告诉她：“早就不喜欢了。”中考失利，我后来再也没有回过中学去拜访昔日的老师，或许老师不会在意，但我心里还是会觉得丢脸。我早就规划好了未来的路，对着认识的人夸夸其谈，到头来算盘落空了，倒是显得自己格外狼狈。要面子使我看起来像一头大尾巴狼，永远一副高深莫测的样子，实际上我心里一点儿底都没有。某些时刻，我会怀疑我到底是爱面子，还是我脆弱的自尊心在作祟。

因为年轻，我迫切需要被人认可和肯定，想要被看得起，想要有尊严，想要有面子。东亚的大环境里，人与人之间的联系很多时候也讲面子。父母会对孩子的成绩和工作有要求，孩子的成绩好或是有一份体面的工作，父母便可以在其他家长面前昂首挺胸，反之，则是抬不起头来。长辈之间有攀比，平辈之间、隔辈之间，无论怎么样都存在着挥之不去的攀比心。在东亚，比起血脉的传宗接代，面子的传承似乎是要成功得多。

我痛恨攀比那一套，痛恨在外要给别人面子而伏低做小的自己，哪怕那个人是我很亲近的人。如同我不喜欢小时候在长辈的饭局上听见那句：“那你这就是不给我面子了。”长大以后，我反而也在向他们靠拢，只是不会摆在明面上罢了。就算是已经长大了，我依然没能理解他们的那套“面子大过天”的逻辑，却也在潜移默化下长成了即使不理解也会被同化的新一代。

那层薄如蝉翼，抑或是根本就不存在的皮肤牢牢贴在我的面皮上。若是想要撕下来，连带着血肉一起撕下来，定是会疼的。我一直在等待面子对我而言不是那么重要的阶段降临。我往往会为了维持在外人眼中的好形象和好人设，逼自己去做不想做的事。他人几句话将我捧得高一点，我便飘飘然地应下所有的工作。最终抓耳挠腮地看着一箩筐做不完的工作，心里又会默默告诉自己：下次不要再这样了。但很大的概率，下一次也还是会稀里糊涂地答应下来，再陷进懊恼的情绪里。

辛苦维持对外的形象和人设建立起我要的面子，这个过程像是一种另类的角色扮演。我时常觉得自己虚伪，又无法割舍面子所带来的虚荣。我揭不下名为面子的皮肤，它从很早以前就在我的脸上生根。我知道太要面子是一个隐患，一枚杀伤力极强的定时炸弹。我仍需要时间，去塑造真正立体的人格，去逃脱面子的束缚。