【字食族】高静娴：平凡

在新的一年，我想重新认识“平凡”并接纳它，并意识到“平凡”并不意味着失败，而是一种珍贵的生活态度。

今年是我第四年无法回乡过年，前几年是因为疫情，但后来都是学业。为了只有两三天的团聚，不得不踏上长达八小时的车程，还要忍受春节期间永无止境的塞车。最后，还得排队乘坐一小时的渡轮，才能到达我家乡——邦咯岛（位于马来西亚霹雳州西海岸），这一切让我感到非常不值得。因此被父母扔在异乡过年，除夕少了热闹的团圆饭，冷清又没过年气氛。

为了增加一些过年气息，打开了久未使用的电视机，里面播放着中国央视春晚节目。节目中看到了熟悉的艺人“0713再就业男团”，我十分喜欢看他们的团综，也知道他们一直以来的梦想就是登上春晚。看着他们带着自己的歌曲，一步步从后台走向春晚的大舞台，有种梦想实现的感觉。他们通过《快乐男声》2007年出道，因选秀节目走红。之后沉淀了十几年，有的被雪藏被遗忘，有的自费出专辑没人买，有的甚至沦落街头献唱。直到近几年上综艺节目慢慢翻红，一步一步走向春晚梦想舞台。我眼眶湿润，被他们感动，感慨一路走来不容易。或许因为接触了太多看似轻而易举成功的故事，他们走过许多弯路的经历，更让我有所感触，感同身受仿佛自己的人生也经历着类似曲折。

“此生若能释怀／胸怀大海春暖花开／历经善恶皆是爱” ——《此生皆欢喜》（姚政演唱）

回顾中学时期，我的成绩都是班里靠前的。记得当时非常喜欢生物学，考得又好，所以很想继续往这方面发展。于是凭着不错的“O”水准成绩，考进了初级学院，因生物学选了理科。直到后来才发现靠着对生物学的喜欢，不足以取得好成绩，加上不擅长的高数，“A”水准简直考得一塌糊涂，申请大学都只有被通知 “your application is unsuccessful”的份。说不失望、不伤心都是骗人的吧。从成绩不错到不好的落差感实在难以接受，那时自己时常逃避升学问题，不想与任何人讨论，害怕情绪失控。直到升上理工学院，发现其他人也有着相同的经历，才不避讳地谈自己的过去。我不确定自己是否已经释怀，但想自己心中还有爱就已经足够。

之后，因觉得当教师是不错的出路，选择了教育专业。很幸运得到了一个月去小学实习的机会，每天与学生打交道的日子使我更确定当教师的志向。在实习的最后一天，学生们纷纷递给我手写的卡片，祝福我以后可以当上教师。于是我带着这份冲动，申请了教育学院奖学金，毕业后可以去进修当教师。结果又是熟悉的字眼“your application is unsuccessful”，现实又给我当头一棒，好像生活开始好一点时，又回到原点。其实进入理工学院前，我已经决定毕业后想去工作几年，之后有机会再读大学。可是经过到另一家教育机构实习后，发现工作没有理想中那么美好。要找份自己心仪的工作加上好的领导、同事与工作环境，堪比中头奖还难。加上自己喜欢的工作好像都需要大学文凭，第一次意识到学历的限制。此时的我感到迷茫，不知所措。但生活的潮起潮落似乎削弱了我曾经坚定的“伟大”梦想，使我不敢再去追求。

“盼得日出云开／明明白白观山看海／一生无需多精彩” ——《此生皆欢喜》（姚政演唱）

现在，我最渴望的是当个“平凡”的人，做着自己喜欢的工作，与家人朋友相伴，开心就好。然而，我突然意识到，即使是成为一个“平凡”的人，也要付出许多努力。实现得到心仪工作的心愿，同样需要付出艰辛的努力。如果连成为一个“平凡”的人都这么困难，那么成为一个“成功”的人更是不易。或许不是每个人的人生都非常精彩，那我是否已经接受自己的“平凡”？

在新的一年，我想重新认识“平凡”并接纳它，并意识到“平凡”并不意味着失败，而是一种珍贵的生活态度。每年过年时，总会有人来问我近况。有时候，如果我没有达到他们所谓的“成功”，就会成为他们茶余饭后的谈资。此时的我比较庆幸没有回乡，不必回答这些烦人的问题，不必因他人的标准而感到焦虑。于是，我开始思考，我们是否可以重新定义“平凡”和“成功”呢？每个人对“成功”的标准都不一样，“成功”是否就是要赚大钱、事业有成、有车有房及家庭美满？也许在我眼中的“成功”正是他人眼中的“平凡”。但是，“平凡”又何尝有错呢？