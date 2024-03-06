【校果】高一新生青春作伴勇气相随——华中迎新周

2月3日，沐浴在晨光中的华侨中学高中部迎来了2024年入学的高一新生，这群朝气蓬勃的少年带着既期待又有点忐忑的心，开启了新一段的学习之旅。

一踏进校园，新生就会看到标志性马蹄形教学楼第三和第四层的栏杆上，高挂着学长、学姐亲手设计的迎新横幅。哪怕从远处遥望，也能清楚地看见横幅中间威风凛凛的狮子。它象征了为期两周的迎新活动主题“勇敢”（Valiance），也是高二对高一新生的美好祝愿，希望他们能在人生路上，面对挑战时拥有狮子般的气魄，雄健威猛，勇往直前。

新生打成一片沉浸游戏中

高一新生来自全国不同中学，却都汇聚于这历史悠久的校园，在诚毅楼大会堂和邵仁枚纪念堂一起听校长李白彬致欢迎辞，热烈拥抱新加入华中大家庭的成员。作为校友，校长李白彬的发言埋进华中儿女的心中，“自强不息”“饮水思源”“己立立人，己达达人”的价值观，在这里有了新的意义。

开幕环节过后，新生迫不及待地前往邵仁枚纪念堂加入各自的迎新小组，并在高二组长的带领下熟悉校园，结交新朋友。活泼的同龄人过没多久，就已打成一片，沉浸在学长学姐为他们精心策划的团体游戏中，欢笑声在校园中回荡着……

来自南洋女中、高一新生苏于倪（16岁）受访时道：“虽然游戏和活动的种类不算多，但都非常有趣，尤其是抢布条大战和气球游戏。有些还需要男女生搭配，这让我们这群来自纯男校或纯女校的学生可以更快速适应男女同校的环境。”只不过，今年二月迎新会刚好撞上农历新年假期，她补充道：“过年放了好几天的假，迎新周的时间也缩短了很多，让我感觉意犹未尽。”

增强对学校的认同感

要融入华中校园，自然少不了学习独一无二的歌舞和口号文化（SoDaChe）。迎新期间，高二学生带领新生集体唱一些耳熟能详的歌，如学长梁文福的《细水长流》和《唱一首华初的歌》。照传统，学生理事会每年还会编排独属于这一届新生的舞蹈，在迎新时教高一新生如何跳。今年采用的是《芭比》电影主题曲《舞动整夜》（Dance the Night）的旋律。

学生们边比划着育人学团的手势，边高喊口号，喊出满腔热情。（作者提供）

高一新生与学长学姐一起喊口号，更是能感受到学校活跃的气氛。第18迎新小组的何英敏（17岁）有感而发：“（华中学生）非常有凝聚力，让我真的感受到学校的集体荣誉感。”这些精彩的活动确实为迎新周增添了缤纷色彩，增强了高一新生对华中人的身份认同，当然也为他们的青春之歌谱写出动人的主旋律。

除此之外，类似哈利波特里的四个学院，华中也有四个育人学团，分别以希腊神话中的神祇为名。这四个育人学团不仅只是表现在新生汗衫的颜色有别，他们也都有专属的吉祥物。雅典娜（Athena）是绿色的猫头鹰，雅瑞斯（Ares）是红色的飞马，阿特密思（Artemis）是蓝色的狼，而阿波罗（Apollo）则是黄色的公牛。

大家在手上画出所属育人学团的符号，充满了自豪和归属感。（陳唯嫣（华侨中学）摄）

其中，育人学团最有特色的活动当属学团之间的战争游戏（war games）。原先，应有1000多名学生一起上场，为自己的学团而战，场面壮观无比。可惜的是，因为老天不作美，大家只能转战室内，分成小组比赛。尽管如此，新生们仍大声喊着口号，分别上场，场外的啦啦队慷慨激昂地加油打气，所有人都热血沸腾。

迎新周在篝火晚会后结束。傍晚时分，所有新生都聚集在中央广场，点亮篝火，围着篝火唱歌、跳舞、喊口号。天色渐暗，篝火在夜幕里益发明亮，大家肩并肩，引吭高歌，享受着优美的音乐，享受着青春年华绽放的灿烂火花。