征选第九代字食族　走出房间看看这个奇怪世界

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更新 / 2024年3月6日 9:57 AM
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发布 / 2024年3月6日 5:00 AM
2023年字食族写作坊“武吉知马旧火车站生态写作”。（龙国雄摄影）
2023年字食族写作坊“武吉知马旧火车站生态写作”。（龙国雄摄影）

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喜欢创作，喜欢文字，喜欢走出房间看看这个奇怪世界，喜欢和喜欢创作的伙伴，一起经验一个个独一无二灵魂，碰撞的无数瞬间。我们召唤你加入——字食族。

报名细节

编辑部邀请2024年念中三至大学二年级学生，及在籍大专院校学生报名，第一轮选拔欢迎老师推荐和学生个人报名，传作品参与初选。请电邮至：zbAtGen@sph.com.sg，subject注明：应征第九代“字食族”作者，附上以下资料， 报名截止日期：6月2日（星期日）

●至少两篇过去一年创作的文艺作品

●一张全身照

●用一句话形容自己（20字为限）

●个人资料（包括中英文姓名、年龄、出生地、学校、年级、星座、MBTI、兴趣、联络电话）

通过初选的学生作者将进入第二轮选拔，参与特别企划活动，交出作品。详情请关注《联合早报》每星期三发布的《青春+》(《@世代》)和取火IG (@litupourworld)

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