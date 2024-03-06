征选第九代字食族　走出房间看看这个奇怪世界

喜欢创作，喜欢文字，喜欢走出房间看看这个奇怪世界，喜欢和喜欢创作的伙伴，一起经验一个个独一无二灵魂，碰撞的无数瞬间。我们召唤你加入——字食族。 编辑部邀请2024年念中三至大学二年级学生，及在籍大专院校学生报名，第一轮选拔欢迎老师推荐和学生个人报名，传作品参与初选。请电邮至：zbAtGen@sph.com.sg，subject注明：应征第九代“字食族”作者，附上以下资料， 报名截止日期：6月2日（星期日）。 ●至少两篇过去一年创作的文艺作品 ●一张全身照 ●用一句话形容自己（20字为限） ●个人资料（包括中英文姓名、年龄、出生地、学校、年级、星座、MBTI、兴趣、联络电话） 通过初选的学生作者将进入第二轮选拔，参与特别企划活动，交出作品。详情请关注《联合早报》每星期三发布的《青春+》(《@世代》)和取火IG (@litupourworld)。