四大学生提倡网络善举　身体力行改善网络文化

人与人之间以礼相待建立起的社会秩序，在网络世界要如何建立与延续？四名南洋理工大学学生发起名为#Superkind的活动，通过青少年熟悉的语境、游戏、测试和互动分享等，拉近距离产生共鸣，一起营造温馨友爱的互联空间。

网络环境日益成熟，在真实生活外，人们早已开辟出第二世界。现实中人与人之间以礼相待建立起的社会秩序，在网络世界要如何延续？四名来自南洋理工大学黄金辉传播与信息学院的学生郑有恒（26岁）、许瑞敏（23岁）、陈威（24岁）和苏琴（25岁），意识到网络善举（cyber-kindness）的重要性，发起名为#Superkind的活动，通过青少年喜爱的语境和方式，迈出打造亲善网络环境的第一步。

玩游戏打破传统说教

青少年对于网络健康课题并不陌生，作为品格与公民教育（Character and Citizenship Education，简称CCE）课程的一部分，在学校活动中常有提及。然而根据四人收集到的调查问卷反馈，发现学生对于内容重复、枯燥乏味的说教形式提不起兴趣，网络霸凌讲座很容易沦为形式感参与，并没有真正改变认知。相反地，青少年渴望的是有趣、年轻化的呈现，并给出清楚引导。

在了解痛点与需求后，#Superkind团队制作了一系列针对13至18岁青少年的推广方案，早前他们去淡马锡理工学院和圣安德烈初级学院宣传，通过游戏、性格测试、互动分享等形式，让学生自发参与，共同探讨网络善举话题。

在淡马锡理工学院的分享会，吸引了不少学生参与卡牌游戏。（唐家鸿摄）

性格测试分析用户优势与短板

近两年类似于MBTI、DISC等性格测试，是年轻群体的热门话题。团队以此为灵感，设计了一套名为#Superkind Auras的网络性格测试（点击链接，测一测你的网络人格类型）。测试结果将网络性格归纳为四类：噪音盒、忍者、监督员和小丑，并分析个别优势与短板。

#Superkind Auras的网络性格测试，将网民分为四大人格。（受访者提供）

考虑到性格测试在年轻人群体中传播度高，是很好的话题。团队希望借助这种方式与青少年拉近距离，产生共鸣，通过人格分类增加参与感和代入感，在此基础上给出每种人格相对应的“网络冲浪”建议。

活动现场的秘密聊天室。（唐家鸿摄）

活动现场还设有秘密聊天室（secret chat booth），一边让人分享自己被霸凌或霸凌别人的过往，以及上网时遇到的不愉快经历，另一边有辅导员在旁倾听给建议。借助社交媒体的力量，校园分享会现场也邀请具有正向传播影响力的网红，以自己的亲身经历和故事，分享如何应对网络霸凌，营造温馨友爱的互联空间。

邀请到具有正向传播影响力的网红分享。（唐家鸿摄）

青少年易受网络留言影响 别当加害者

谈及做此项目的初衷，郑有恒表示，自己曾是受害者，也当过加害者，感同身受青少年的心路历程，也发自心底渴望建构一个友善的网络空间。“因为我之前总被人家说胖，无论线上线下都有，时间久了就会不断审视自己是不是真的超重。另一方面，我也因为在脸书说别人坏话被叫去见老师，事后意识到自己做错了就去道歉，至今还是好朋友。通过这些经历，我能体会到两方面的心情，有时可能霸凌程度没有很深，但不代表没有造成伤害。无论轻微或严重，都需要被注意到。”

许瑞敏的经历是在中学时期，有段时间收到社交软件上很多匿名留言，是对于自己的评价。那时很敏感，读了这些留言觉得很困扰，一直在想是不是真的，担心别人看自己的目光，后来通过朋友开导，走出了低谷。

抛开说教，通过游戏的方式潜移默化地传递网络善举理念。（唐家鸿摄）

在他人账号下不礼貌的留言，在自己的社交媒体上说别人的坏话，无论是明确的暗示或谩骂，都是网络不文明行为的体现。郑有恒也注意到，青春期因缺乏固定价值观，不懂分辨对错，青少年容易受他人怂恿，或跟着朋友“人云亦云”，传话转发的行为让不文明言论在网上发酵。

郑有恒说：“很多网络课程告诉学生不要做什么，但我们希望用一种更加积极主动的姿态，告诉大家应该做什么去创建友善的网络环境。网络善举包括礼貌用语，善待他人，予以尊重。或以积极正向的留言鼓励他人，对于恶言伤害及时举报制止，勇敢站出来为遭受网暴者发声等。”

校园分享会现场的照片墙，吸引来拍照人流。（唐家鸿摄）

推广善意 培养网络善举意识

建立文明的社会制度依靠从小教育，也依赖大众共同维持，传播网络礼仪亦是如此，但也不乏挑战。#Superkind团队认为，随着“触网”年轻化趋势，小朋友很早就开始用手机，一直沉浸在网络环境中，等于暴露在各种好坏掺杂的言论环境下，应该由谁来教导网络礼仪？如果遇上缺乏网络素养，对科技不太了解的父母，很难准确了解认知网络生态。学校讲座很容易因为说教产生距离，最好的方式还是同龄人之间，自发性地建构文明礼貌的网络生态。这也是作为网络原住民，他们有渴望也有责任要去做的事。

万事开头难，郑有恒认为在亚洲处境中，人们普遍羞于表达。“很多人会觉得不应该在网上霸凌人，但不会觉得应该在网上对别人表达善意。尤其在我们的文化中，没有公开称赞、鼓励人的习惯，就像西方人见面打招呼问候，或亲子间说‘我爱你’，会觉得害羞，不太敢讲。但只要坚持做，慢慢踏出舒适圈，经常表达就会习惯。希望年轻人可以慢慢培养起网络善举的意识，无论大小都是好的开始。朋友之间互相鼓励，把这个行为变成习惯，延续下去，希望有朝一日能够自然形成一种网络文化。”