张子奕：顾城——世界圆城，回头原点

我的普通话多懒音，念诗不标准，好在“草在结它的种子／风在摇它的叶子”，不用深入鼻腔舌根，辨别出语言学的奥妙，我只要清清澈澈，读给坡上坡下的星火，但星火也懒的吧。

像是第一次又像是重复了很多次，我们约着在校园里走一走，谁都没有预感，看到高高的夜，就要读蓝屏幕里亮着的诗。

穹顶下我听到她的脚步声回头，莹黄地灯栽在脚下细长，飘浮起一线目光，那头是她，这头是我，我们正在隆起的草丘上行走。阶梯小小的要浓缩成几秒钟，视线里大地曲线渐趋变直，顶点即将迎来我们的星空。在她的步伐降临前，我离月光更近一点。

路窄不能并行，前后都满满的影子，是我在拥挤。我们即将独立地读诗。宝蓝魅影，夹着天光地光，含成我们细细的声音。这样的配音画面映在天幕，像是《星月的由来》，重叠轮廓曝光好几次，于是我认认真真开口读了一遍。但她讲话慢，眼珠不太动，星星不现身，温热草香从她那涌向我，我就立马把世界当成我的眼睛。我知道有句诗要开始蓬发，风的颗粒在告诉我，她应该也要开口了。

草高风短，我时常把记忆存在一只飞虫上，也时常不记得这只飞虫是不是上次那只，只有嗡嗡嗡嗡，目光从来很直。走在她前面时，我曾踩住她的影，影子的主人应该脸色莹白的，月色反射的缘故。但月亮是个借口，尽头星星的轨迹，转啊转成一个圆，我快忘掉她的眼，有些夜晚，居然人脸都可以空白。

我们就躺在草地的肚皮上，身边的她像棵会踱步的大树，要静静走向天空。我读起了《门前》的句子，顾城写于26岁，那时他快要与谢烨结婚。我的普通话多懒音，念诗不标准，好在“草在结它的种子／风在摇它的叶子”，不用深入鼻腔舌根，辨别出语言学的奥妙，我只要清清澈澈，读给坡上坡下的星火，但星火也懒的吧。

这首诗我不敢念完全，我的声音应该淡得透明，有些诗句容易微醺。后来胡乱扯了经典的《致橡树》《当你老了》及《断章》，仿佛那里有种不被泄露的合音，顾城却格外惨烈。好像是6岁的他活到了37岁，有诗的生命被他用一把斧头与一根绳子终结，童年农村里的猪路过，火车上一见钟情的妻子喘息，还有他的情人与儿子，再也不敢戴竖筒状的帽子，怕与印象里某个身影重合，却用它来寻找光明。

我不用光明，我宁愿天黑到底，像一场好久好久的电影。我用躯干抱着弯弓的草皮，耳边簌簌，草传来海的声音，她传来诗的呼吸，那个夜晚我等待着，把我填满的巨大安宁。可是脑袋突然蹦出，顾城晶莹剔透的诗的石头，硬硬砸出他杀妻的血腥，我对诗对夜茫然，希望有人能救我，身下的草地越来越拱起，哗啦啦听到激流岛在叫，我和她仿佛浮于孤岛，远近宿舍楼正冒着泡泡。

死生命也，顾城喜欢庄子，他在生命闭环时执行了他的哲学。我带着空白心情下楼梯，好想回头，但怕真的构成了一个完整圆形。好久以后，她要永远地走，亮亮屏幕上印着一句话，“我们站着／不说话／就十分美好”。原来那竟是最后一次，幸好。