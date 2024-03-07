你的网络人格类型是什么？

来自南洋理工大学黄金辉传播与信息学院的学生郑有恒（26岁）、许瑞敏（23岁）、陈威（24岁）和苏琴（25岁），发起名为#Superkind的活动，通过青少年喜爱的语境和方式，希望打造出亲善的网络环境。#Superkind团队制作了一系列针对13至18岁青少年的推广方案，通过游戏、性格测试、互动分享等形式，让学生自发参与，共同探讨网络善举话题。

网络沟通多以文字为主，遣词用字上较自由随意，有时候玩笑开得过火，拿捏不好分寸，容易对他人造成言语上的冒犯。#Superkind团队将模棱两可的场景记录下来，做成纸牌，每亮出一个场景，让玩家自己判断哪些是说笑（banter），哪些属于冒犯（bullying）性质。

场景1： A和B是好朋友，A在社交媒体上分享了一张日常穿搭OOTD的照片，B留言：“你让便宜的衣服看起来很有质感。”

A和B是好朋友，A在社交媒体上分享了一张日常穿搭OOTD的照片，B留言：“你让便宜的衣服看起来很有质感。” 场景2： A时常在社媒更新动态，B留言“酸”道：“你这么频繁发文，是想当《海峡时报》吗？”

A时常在社媒更新动态，B留言“酸”道：“你这么频繁发文，是想当《海峡时报》吗？” 场景3：在打电动时，由于A表现不佳，导致全队输掉比赛，B留言“酸”道：“我阿嫲都比你玩得好嘞！”

以上种种是说笑，还是具冒犯性质？如果A和B的关系从好友换去陌生人，或根本不认识的人，看到留言的当事人又会作何感受？许瑞敏说：“其实这个游戏没有标准答案，它恰恰说明每个人的接受程度不同。一句话或一个行为是否越界，往往取决于接收者的主观想法。如果对方可以接受，就是一句玩笑。如果令对方感到不适，就可能造成伤害。”尤其是青春期的青少年，正处于找寻自我，建立自我价值的时期，会很在意别人的看法。

测出网络性格给予冲浪建议

团队也设计了一套名为#Superkind Auras的网络性格测试，四种性格分别是：

噪音盒（#The Boombox）：有很强的自我表达欲，在网上的发言总是很热情，散发着正能量。人格特征是喜欢点赞、转发、评论，缺点是可能因为太爱表达，而不小心泄露了秘密。建议用心分享（mindful sharing），更加有意识地认知言语带来的影响力。

忍者（#The Ninja）：平时能注意到他人网络霸凌或用语不当的行为，因为害怕招惹事端，只是静静旁观，不会发声。但他们会通过举报、屏蔽拉黑等方式，表达不满。此类网民容易立场不坚定，在该站出来表明立场时，错过了发声时机。建议是可以有策略性地举报发帖人，在关键时刻敢于站出来表达立场。

监督员（#The Watchdog）：很容易发现网络霸凌的信号，即使有可能暴露自己的身份，也不怕挺身而出为受害者发声。喜欢调查，寻找蛛丝马迹。缺点可能是对抗性太强（confrontational），伸张正义原本是件好事，但不要因此激化矛盾或变成另一种霸凌。建议小心自己的遣词用字，保持客观中立，不要人身攻击。

小丑（#The Joker）：既幽默又带鼓励性的留言，通过说笑方式促进社群连接。善于传播向上的能量，有助于建立群体。缺点是可能不够敏锐，玩笑开过头时，会显得不尊重。建议学会观察语境，更得体地展现幽默感。如果言语令对方产生不适，要立即道歉。