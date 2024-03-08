【取火】吴嘉桐：春天，毕竟是春天

春天已经到来，它一直在这儿，年复一年，长风沛雨，艳阳明月，万物都在重生。不论年轻的母亲，还是现在的我，那种生命本身的情感总是永恒，因为春天，毕竟是春天。

二月，新芽挂满枝丫，几点小雨之后，万物竞生，小草和蘑菇长满原野。生命力独享风流，那时田野被喜悦铺满，天地间充斥着生的豪情。正是一副“二月春风似剪刀”之景，剪开了冬天和春天。

可惜我无心欣赏这些美景，随手看着我母亲与外公外婆的照片，我又要应对家长会了。此时的我，无聊地坐在板凳上。每当她开口，我总会听到絮絮的令人厌烦的声音——当时的我总是觉得她说话十分尴尬，把空气都凝固住，不让我有一丝呼吸。她如同一名服务员，毕恭毕敬又暧昧地与别人说话。

“你好！我是桐桐的妈妈。能坐下来谈谈么？这是桐桐，我来介绍一下……”

我不耐烦地坐在椅子上，回答家长的问题。一旦有一丝可以逃跑的机会，我就立刻离开教室，大口大口地呼吸新鲜空气。这样的生活，年复一年。

那二月的河水并未完全融化，几堆小雪变硬变干，如同几块石头，变得很难消除，这春风的剪刀，也留下了几分的锯齿和瑕疵。没等冬天完全结束，一场吵架又喧然而至。

我总是苦于母亲的限制，每天晚上9点她都会把我的电脑收掉，10点必须关灯睡觉。有一天，因为作业繁忙，我9点没有按时交给她，母亲打开房门，大声踏地，便突然打开我的房门，看见我在看电脑，便急冲冲地用手关闭电脑屏幕，然后把整台笔记本电脑收走。还没等我反应，她便一声不哼，怒气冲冲地回到她的房间，重重地关上了房门，关门声之巨大像一声轰鸣的鞭炮。我向她大喊：“我的作业还没写完诶！”“你今天不要写作业了！给我睡觉！”

我气得身体颤抖，直坐在床上，一声不响。烦躁地思考着为什么她要这样愤怒，看着看着手上外婆外公的相片，我一直在想，外婆还在的时候，她会怎么对我妈呢。时间在流逝，窗外的几点车灯消失不见，一切是如此的寂静。我想上厕所，于是来到那狭隘的走廊。我又听见那絮絮叨叨的声音了：“唉，儿子不听话，整天说好9点收电脑又不听，天天玩游戏，把自己锁在房间又不出来。”另一把声音，是父亲，说道：“你就宽容他吧，毕竟现在孩子的压力这么大，而且你又是他妈——”“诶，我也不想不爱他啊，只是我真的不想让他变成我一样没有母亲的人……”那种叹息，像是无奈，又像是对某一个人的思念。我不解，但是又不好意思直接去问她。上完厕所，母亲注意到了那细微的声音，大声说：“你怎么还不睡觉？”我立刻回到房间，闷声不响地躺在床上，看着母亲年轻时的照片，慢慢入眠。

第二天早上，我起来，拿起手机打给出差的父亲，询问他关于昨天深夜的谈话。他对我说：“你妈妈初中时，你外婆就去世了，而后来的继母对她并不是很好。她自然会把她所有缺失的爱都弥补在你的身上，自然就会严格，自然就会过于关心你。”

我重新找到那张相片，看着母亲，不禁簌簌地留下眼泪。年轻的她真的漂亮，在春天的柳树下，饱满又可爱的脸天真烂漫地笑着，旁边的外公和外婆都在微笑地站着……真是一副和谐的景象。想起现在的母亲，脸上已经有了一丝皱纹，眼神也失去了天真。早年失去母亲的她，必然经历了许多的痛苦。或许我不应该因为那几分过量的关爱在内心厌烦和责备。阅读着史铁生《秋天的怀念》中对去世的母亲不断地追悔和思念，听着周杰伦《娘子》中对远在江南的娘子的想念，现在还有母亲的我倍感侥幸和珍重。给母亲一个拥抱吧！我走出房间，看着打扫卫生的她，我直接过去拥抱，没有留下一丝的迟疑和丢神。

早晨，明亮的阳光从天窗洒下，将那一两堆小雪照的融化干净，融入到了土地上，不留一丝痕迹。春天已经到来，它一直在这儿，年复一年，长风沛雨，艳阳明月，万物都在重生。不论年轻的母亲，还是现在的我，那种生命本身的情感总是永恒，因为春天，毕竟是春天。

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