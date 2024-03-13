【校果】字食族走进德明校园 点亮文字之光

3月6日（星期三）下午，《联合早报》副刊字食族团队一行七人，来到德明政府中学校园，和初高中华文语文特选课程的学生面对面交流，开启“字食族”第九代学生作者招募活动。

“字食族”和德明的渊源

“字食族”是《联合早报》副刊策划的校园写作项目，自2012年开始推出，如今已培育了八代学生作者。学生作者轮流执笔，或联合创作，每周三在早报网发表。它为学生作者提供了一个展示他们才华的平台，也是那些天马行空却无法在校园里大展拳脚的青年作者一个练笔机会。《字食族》专栏每代挑选六至八名作者，如今已经八代，共54人。

德明政府中学有五名校友曾是字食族作者，如第一代的陈品睿和葛小聪；而第三代的张汐莹，如今已加入媒体从事文字工作。

字食族团队2024年第一站来到德明政府中学，开启“字食族”第九代学生作者招募活动。（龙国雄摄）

“心中有爱，眼里有光”

讲座由一段充满欢声笑语的视频拉开帷幕。视频里，历代字食族们用丰富多彩的活动，为现场的学生开启了一段精彩的文字之旅。随后，字食族“奶爸”、早报副刊记者陈宇昕作为主讲者之一，向大家介绍了专栏和专栏作家的职责。他通过生动的例子，如分享中国散文家毛尖的文章，让大家对专栏写作有了更直观的认识。他也希望大家能保持对这个世界的热情，心中有爱，眼里有光。

字食族“奶爸”、早报副刊记者陈宇昕介绍什么是专栏，也分享生动例子，让学生对专栏写作有了更直观的认识。（龙国雄摄）

另一位主讲者，第七代字食族作者张子奕（21岁，南洋理工大学中文系）为学生展示了诗词的魅力，也让大家感受到“字食族”作者所拥有的自由和创意。她曾任早报副刊《留学博客》专栏作者，连载小说《呼吸》24期，现有诗歌专栏《阳光有发丝》持续刊载，近获首届尤今创意写作奖。

字食族团队来到德明政府中学，和学生面对面交流。（龙国雄摄）

一个半小时的讲座结束后，学生意犹未尽，纷纷提问，字食族团队一一解答。（龙国雄摄）

一个半小时的讲座结束后，大家意犹未尽，纷纷提问。字食族团队一一解答，为学生澄清疑问。中四生姜如歌说：“听完讲座后，我更能感受到文字带给人的力量。让我感触特别深的是张子奕姐姐分享她和她父亲用同一主题作诗的那件事。她说，作诗就像用文字搭建一个自己的世界。”

分享结束后，德明师生与字食族团队合照留念。（龙国雄摄）

希望大家能用文字延续眼里和心中的光，永不熄灭。

编辑部诚意邀请2024年念中三至大学二年级学生，以及在籍大专院校学生，报名第九代“字食族”作者的征选。（龙国雄摄）

征选第九代字食族

编辑部邀请2024年念中三至大学二年级学生，及在籍大专院校学生报名。第一轮选拔欢迎老师推荐和学生个人报名，传作品参与初选。请电邮至：zbAtGen@sph.com.sg，subject注明：应征第九代“字食族”作者，附上以下资料， 报名截止日期：6月2日（星期日）。

●至少两篇过去一年创作的文艺作品；

●一张全身照；

●用一句话形容自己（20字为限）；

●个人资料（包括中英文姓名、年龄、出生地、学校、年级、星座、MBTI、兴趣、联络电话）通过初选的学生作者将进入第二轮选拔，参与特别企划活动，交出作品。详情请关注《联合早报》每星期三发布的《青春+》(《@世代》)和取火IG (@litupourworld)。