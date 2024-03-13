【校果】安德逊实龙岗初院母语双周 传统游戏寓教于乐学哲理

2024年2月14日到2月23日，安德逊实龙岗初级学院迎来了母语双周活动。学校希望通过主办与母语息息相关的活动，为学生营造一个热闹有趣味的环境，也让不同语言背景的学生学习和使用他们的母语，接触与欣赏相关的文化。

简单游戏寓意深刻

这次母语双周是安排在农历新年假期后举行。因此，有些活动与春节息息相关，为活动增添了浓浓的节日气氛。例如学校设置了书法摊位，让学生和老师在导师指导下学习书法和写春联，并了解有关春节的传统习俗。

学校的马来文老师还亲自教导学生书写爪夷文文字。还有印度文化主题的摊位提供印度海娜（henna ）手绘，为学生画上漂亮图案，并且介绍手绘文化的意义。

师生全神贯注学习书法和写春联。（安德逊实龙岗初院提供）

爪夷文书法摊位吸引了学生前来参与。（安德逊实龙岗初院提供）

在学校角落设有传统游戏摊位，这是为了让学生在休息时间来体验下象棋、踢毽子、扯铃、玩五石子、抽陀螺这些传统游戏，希望通过体验传统游戏，让学生们寓教于乐，体会游戏中蕴含的哲理。印度棋盘游戏Paramapadam，也就是蛇棋（Snake and Ladders）深受学生喜欢，但大多数的他们并不了解其中蕴含的深刻人生哲理。“蛇”其实代表的是我们的缺点和毛病，所以在碰到“蛇”的时候我们就会下滑；而“梯子”就是当你在人生中找到一个方向或者兴趣、动力，你就可以爬上去。但是爬得多高就看你的毅力。这些传统游戏看似简单，其实有一定难度。一些学生玩游戏时屡战屡败，但他们坚持不懈，精神可嘉。

学生学扯铃虽有难度，但大家不放弃继续挑战。（安德逊实龙岗初院提供）

了解并感受母族文化之美

2月20日的午间音乐会也是这次活动的一大亮点。学生喜欢音乐，特别是流行音乐。这次华乐团、淡米尔语社团的师生们共同合作，带来许多耳熟能详的歌曲与舞蹈，如《月亮代表我的心》《逆光》，以及林俊杰歌曲串烧等。更有老师展示最近大火的“科目三”舞蹈，引来学生大声喝彩，同时感受华语音乐文化的多姿多彩。

新谣歌手与学生互动热络，也带动师生上台表演，一起合唱首首悦耳动听的新谣歌曲。（安德逊实龙岗初院提供）

在大型活动方面，学生带来街舞、相声和新谣分享会。学生们积极参与学习街舞，大家全身舞动，可谓劲爆十足。新谣歌手们与学生的互动热络，也带动师生上台表演，一起合唱首首悦耳动听的新谣歌曲。分享会还介绍了新谣的背景和著名歌手。

至于相声表演，老师原本担心许多学生会感到无聊或觉得沉闷，但实际上许多学生都很投入，沉浸在精彩的表演中。在问及对母语双周活动的感想时，高二学生陈宇恒说：“我认为在学校主办母语双周活动是非常有意义的。现在的生活节奏越来越快，人们变得越来越忙碌，导致我们经常忽略母语的使用。母语双周能让我们了解母族文化，活动如绕口令、舞蹈或华乐等表演，可以让我们重新认识这些文化。对我来说，我能够通过唢呐表演展示华族文化，确实感到骄傲。”

学生积极配合跳起街舞，舞动全身。（安德逊实龙岗初院提供）

在母语双周期间，淡米尔语特（TLEP，Tamil Language Elective Programme）的学生分享了他们去年年末的印度学习之旅。在学习期间，学生们拜访了印度著名的寺院，参与了戏剧、舞蹈、短文工作坊。他们通过分享来让其他印族学生对其文化有深刻的理解，并加深自己对母族文化艺术的热爱。

马来族学生参与马来传统美食Nasi Ambeng工作坊，了解这道菜背后的典故、历史。（安德逊实龙岗初院提供）

马来族学生则通过传统美食，来认识他们族群的文化艺术。他们参与马来传统美食Nasi Ambeng（一种配有许多辅菜的香米饭）工作坊。通过导师的介绍，学生们了解这道菜背后的典故、历史，并亲自参与Nasi Ambeng的制作过程。学生们在制作美食时长了知识，也乐在其中，最后还一起分享了亲手制作的佳肴。

两周的活动一晃而过，学生们似乎还沉浸其中意犹未尽。这次活动的总负责老师（科主任）王思敏说：“今年母语双周的活动多元化，内容既有流行文化如新谣、街舞，也涵盖传统文化，如相声、传统游戏等。对于流行文化，学生原本就比较感兴趣，但我们发现其实有些学生对传统文化像相声也富有浓厚的兴趣。这次的母语双周活动想要向学生传达：文化并不限于庆祝节日，也不会令人感到艰涩难懂。相信通过这一系列活动，学生们在更了解和感受自己母族文化之美的同时，也对之感兴趣。”