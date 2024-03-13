【字食族】杨培铎：鸵鸟的医生

它终于无须苦苦寻找，也能在鸵鸟群中找到自己，不用抬头就能发现自己这只平庸至极的鸵鸟。

鸵鸟把头插进地底，它终于找到了自己苦苦追寻多年的“黄金乡”。它猛地将头拔出，一不小心摔了个跟头。但它早顾不得痛了，踉踉跄跄地跑上大街宣扬自己的成果。

第二天，鸵鸟进了精神病院。

它的第一位主治医师是个当地没什么名气的地理学家。接到通知时，他还以为是院方打错了电话，但弄清情况后才发现他们只是想请一个懂行的人向鸵鸟证明“黄金乡”并不存在，但又请不起太贵的专家，于是才找了他。

地理学家先是愣着答应下来，在电话彻底挂断后，一股怒火从心头燃上眉头，他下意识抓起电话，想要打回去痛骂那群虚伪的管理员，但这电话好似有魔法一般，地理学家的手指刚碰到按键，心中的怒火就消了一半。

他忽然想起，那个精神病院所在的位置是中央区域，资源可比自己这个地方富裕多了。想到这里，心中的另一半怒火也消了，他反而觉得这是一次能使自己学说问世的地方，便在心中偷笑起来，浑然忘了自己是个地理学家。

来看鸵鸟前，他特地找了厚厚两叠资料，一叠较薄的是院方要求的证明“黄金乡”并不存在的资料，另一叠较厚的则是自己钻研数年的地理研究报告。地理学家再三确认自己的东西都带齐后，便提前30分钟出了门。地理学家蹦蹦跳跳地走在路上，心理幻想着自己成名的场景，他越蹦越高，头脑也越来越轻，仿佛再多踩几脚便上了云霄。就当他登上云端之时，放声高歌，却忽被前面一个黑色模糊的物体吓住。原来这个地方闹了饥荒，死了些动物。他以为那是饿死了的动物尸体，但走近一看却只是块枯木。

但此刻他可管不了这么多了，预定的时间马上要到了。他紧赶慢赶，最终提前15分钟到了精神病院。可到了的他并没有直接走进鸵鸟的病房，而是估计找了个偏僻的角落躲着，并掏出兜中的怀表一分一秒地看着时间，直到过了约定时间5分钟后，他才缓步走进鸵鸟的病房。病房中鸵鸟仍把头插在土中，它坚信自己看到的就是“黄金乡”。

其实鸵鸟小时候是很勇敢的，它之前最痛恨的就是那些一遇到问题就把头往土里扎的鸵鸟们，认为这是种愚蠢的做法。

一切都要从鸵鸟小时候的那个梦说起。它梦见自己飞在鸵鸟群上，俯瞰下面那群将脑袋插入泥土的鸵鸟。它仔细观察，每只鸵鸟似乎都一样。于是，它试图在鸵鸟群中找到自己，但却发现自己无迹可寻。它发现自己不是一只鸵鸟。而是一群鸵鸟中的一只鸵鸟。遽然，一股无来由的压强将鸵鸟的头推向泥土中，它本能地反抗，惊醒了。

醒了的鸵鸟开始扫视周围，还是同样的那群鸵鸟，只是它失去了上帝视角，现在的它在鸵鸟群中甚至看不到族群的另一头。换来的是它终于无须苦苦寻找，也能在鸵鸟群中找到自己，不用抬头就能发现自己这只平庸至极的鸵鸟。

于是，鸵鸟决定改变。它虽然没学过什么厉害的，但它知道鸵鸟族世世代代都在寻找“黄金乡”。那是一片充满粮食，没有痛苦的乐园。它决定找到这个地方来证明自己与其他鸵鸟是不一样的。于是它模仿英雄，特地选了一个雷雨天悄悄离开族群。这对群居的鸵鸟来说无疑是个赌命的活动，但它毫不在意。

走时，它仍没有忘记把头高高指向天空。

鸵鸟走了好几年，没人发现它失踪了，等再次有人发现它时，它已经把头埋进精神病院的土地里了，就跟它曾经痛恨的鸵鸟群一样。

地理学家见鸵鸟不理自己，也没故意叫它。地理学家再三确认院方的人没来监督自己后，索性在病房内一遍遍欣赏自己的论文。他笃定自己一定能靠这篇论文在学术界叱咤风云。等约定的时间一到，他一秒也没有停留，昂首踏出病房。

他把自己的论文放在各大研究机构的门前就走了。

几个月后，还是没人给地理学家发来任何获奖的信息，却无意间收到了一封感谢信。

原来，鸵鸟前阵子出院了。它回归鸵鸟群，变成了一只喜欢把头埋进地里的普通鸵鸟，院方觉得是地理学家把鸵鸟弄正常了，于是写了一封感谢信。