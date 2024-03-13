【字食族】江新月：数星星

可是它是旺旺，旺旺是一只宠物猫，它不像它的铲屎官一样能去思考宿命带来的悲伤和无力，所以当铲屎官在被窝里偷偷哭泣时，旺旺还在数星星。

旺旺朦胧地睁开眼时，星光已经溢出了夜空，撒入了地面。一只普通的狗是要白天玩耍，夜晚睡觉的。只有猫才会白天睡觉，夜晚起床。

旺旺是一只宠物猫。

它从记事起，就被铲屎官给予了“旺旺”这个名字，它想铲屎官肯定是爱狗的，铲屎官爱狗爱到和它们一样也要晚上睡觉了，甚至给自己取了一个很像狗叫声的名字。

旺旺突然不太想成为一只猫，铲屎官深夜的呼吸声让它倍感孤独。黑夜里只有它醒着，在窗台上数星星。

一颗，两颗，三颗，喵喵。它觉得那三颗星星像一只猫，两颗是猫耳朵，一颗是猫脑袋。从它还是一只小猫起，它就经常看那三颗“喵喵星”了。那时候它还是一只小猫，铲屎官出去打猎（买猫粮）时，它会在又方又没有叶子的树上（书架）上打盹。等它醒来了，铲屎官就拿棍子（逗猫棒）和好东西（猫粮）陪它玩。再长大一点时，它就不那么喜欢打盹了，它将用不完的精力投入在打扮自己（舔毛）和艺术创作（挠沙发）上，只可惜铲屎官不是很欣赏它的作品，甚至带他去了白衣人（兽医）那里给它重罚（绝育手术），但之后又给了它好东西，所以它又继续了艺术创作，玩出了新花样（也挠了地毯）。

可是现在都不一样了，它看着三颗喵喵星叹气，它最近发现自己又变得爱打盹起来，甚至连创作的力气都没有了，爬“树”也变得困难起来。它知道自己已经老了。它。只能尽量在铲屎官怀里多待一会儿，多吃些铲屎官的好东西了。要是能回到和铲屎官一起玩棍子的时候该多好。它曾经听说过，猫是有九条命的，如果是真的，那它就可以吃更久的好东西了。

它合上眼。

醒来时，它在一个监狱（笼子里），爪子也变小了。它变成了一只幼猫。到底是谁害的？它愤怒地弓起背，却发现铲屎官正在打开自己的笼子。

它转世了。

它兴奋不已，它又可以吃好久的好东西、玩棍子、爬树，还有创作艺术了。它像上一世一样玩耍着，往铲屎官的被窝里钻。铲屎官还是像狗一样睡觉，所以它晚上又只能数星星了——这一次，有四颗星星。又过了很久，它又开始乏力了，它聪明地合上眼，又醒在了笼子里。铲屎官将它抱出。出生、玩耍、吃好东西、长大、继续玩耍、老去、闭眼睛、出生。它一次又一次的循环，铲屎官一次又一次的把它抱回家。

循环、循环、再循环。

它甚至睁开眼睛就知道今天要发生什么了。晚上数的星星的数量一直增加，它知道那是往世的轮回存储在星星里。一切其实早在它出生前就决定好了，在星星里面存着，等待着它醒来，遇见铲屎官，然后一切发生。

它还没有长大就已经知道长大和老去是什么感觉，还没有看到其他的猫咪就知道自己反正有一天也会受到重罚（绝育手术）。它知道自己会怎样过世，什么时候过世。它什么都知道了，突然就觉得什么都很没有意思。

星星已经决定好了一切，那么它要做什么呢？一种悲伤感包裹了它。

可是它是旺旺，旺旺是一只宠物猫，它不像它的铲屎官一样能去思考宿命带来的悲伤和无力，所以当铲屎官在被窝里偷偷哭泣时，旺旺还在数星星。它在数自己和铲屎官待了多久，然后像昨天、前天和上辈子一样，玩棍子、爬树、吃好东西，还有钻铲屎官的被窝，在它怀里待着，暖暖的感觉，无论多少辈子，都是暖暖的感觉，喵。