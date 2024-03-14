蔡玮谦：泰勒丝光芒四射

泰勒丝曾视“成为别人眼中的好女孩”为目标，但一味地讨好终究还是有人不满意。所以她决定接受自己穿六号的衣服，不再节食；发起反诉索讨1美元，不再对性骚扰沉默不言；公开支持性别平权，呼吁年轻人积极投票，不再收敛个人锋芒。

红色围巾忘不掉，反而记忆犹新——我2021年底写的一篇《红色围巾》以这句话结尾，时隔两年多在演唱会上现场听泰勒丝演唱10分13秒的“All Too Well”，回家后兴奋不散睡不着，想再写泰勒丝。

3月9日是泰勒丝在新加坡巡演的最后一场演唱会，她表演“All Too Well”时，以一种几乎暴力的方式，层层推进情感，勾勒出恋爱开始到分手的悲伤与遗憾，并揭露父权主义的丑陋。这就是所谓的抚慰心灵吧。

还记得2023年7月，我和朋友拉了聊天群，在演唱会售票当天中午12时，用手机、电脑等两三个器材同时上线抢票。我不太幸运，连接的网速又慢到不行，有9万8955人比我快进入抢票系统。原以为听演唱会就要泡汤，此时另一组朋友抢到了票，问我感不感兴趣。我不假思索答应了。

泰勒丝的魅力何在？有精神科医生2023年在《纽约时报》撰文透露不少病人依靠泰勒丝的音乐渡过人生困境。

泰勒丝常以谈话式的唱法用情说故事，歌词每每直戳心房。虽说她的创作灵感往往来自与男友的悲欢离合，一些人难以明白她缱绻恋情后的“恋爱脑”；不过，在污秽又浪漫的时代，人们渴望不带颓废的声音，并从他人的快乐、心碎、孤寂和重新振作的故事，寻求慰藉，找到前进的勇气与力量。

泰勒丝也因不畏质疑，勇于破圈的精神，成为了年轻人看齐的榜样。她以乡村音乐出道，在发光发热之际，毅然选择撕下标签——2012年推出的第四张专辑“Red”，尝试更多流行、摇滚和舞曲风格。这张专辑刷新了她的首周销量纪录，也被评为“2012年十大最佳专辑”之一。

泰勒丝决定在第五张专辑“1989”转型到流行音乐，却遭同行质疑与反对。她的伯乐博切塔（Scott Borchetta）提出在新专辑加入三首乡村歌曲等要求，但泰勒丝坚持抱着只想做自己，我手写我心的态度。最终，“1989”荣获第58届格莱美奖“年度专辑”奖。

泰勒丝后来在冠病疫情肆虐，经济不景气期间推出姐妹民谣专辑“Folklore”和“Evermore”，仅用原声吉他和钢琴伴奏，为歌迷创造了乱世中的心灵净土。从乡村到流行再到民谣，泰勒丝的创作已不再受风格约束。

泰勒丝风靡全球——经济学家纷纷讨论她的巡演能带来多少经济效益、各大媒体没日没夜报道，就连地缘政治也牵涉其中，大学还开设以泰勒丝为主题的课程。

如今万人瞩目，但泰勒斯一路走来并非一帆风顺。2009年，泰勒丝凭着“You Belong with Me”，在MTV音乐录影带颁奖典礼上，获颁最佳女歌手录影带大奖，不料致辞时被说唱歌手威斯特（Kanye West）打断和讽刺。威斯特后来更在新歌加入对泰勒丝的侮辱性歌词，并将她的成就归功于己，再度把泰勒丝推上风口浪尖。

社媒一度掀起#TaylorSwiftIsOverParty（泰勒丝玩完了）的网络暴力，泰勒丝后来袒露，铺天盖地的恶评曾把她推到崩溃的边缘。

泰勒丝曾视“成为别人眼中的好女孩”为目标，但一味地讨好终究还是有人不满意。所以她决定接受自己穿六号的衣服，不再节食；发起反诉索讨1美元，不再对性骚扰沉默不言；公开支持性别平权，呼吁年轻人积极投票，不再收敛个人锋芒。

2023年12月6日，泰勒丝以2023年度风云人物，再度登上美国《时代》周刊封面。

或许天性敏感，善于洞察，泰勒丝下笔时，能透过自我憎恶，折射出社会性症结。近期一首“Anti-hero”（反英雄），从自我内心世界出发，创作吐露功成名就背后充满恐惧，同时与日益焦躁的社会氛围形成了暗合。

泰勒丝身体力行让无数人相信，锁定目标，勇敢挑战，便能超越和实现自我，在各自生活中活成主角，光芒四射。