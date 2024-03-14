90后年轻情侣理想婚礼：精简仪式感

婚礼是终身大事的重头戏。90后的新人和婚礼美学策划人分享，现代婚礼的精简精神，繁琐仪式简化了，但精心策划一生一世的重要回忆，向亲友传达找到幸福的喜悦仍然是现代年轻人策划婚礼时特别讲究与重视的。

婚礼是情侣恋爱之路的重要里程碑，也是人生五礼之一。华人传统上对婚嫁礼仪非常重视，但受中西合璧文化影响的本地年轻人对筹办婚礼有自己的想法。

Mylin Design & Co.创办人兼设计师苏佩珊（33岁）的专业是协助准新人策划各种与婚礼有关的美学事项。在2019年中共结连理的年轻夫妻吴梓萁（34岁，幼教工作者）与何俊宽（33岁，服务业工作者）重视婚礼习俗的同时也选择简化一些过程。通过他们的视角，让我们了解年轻一代对筹办婚礼的想法、喜好，以及现今的流行趋势。

注重删繁就简



90后准新人近年的婚礼场地布景与宾客接待处的装饰，都以简约典雅的设计为主。（受访者提供，Lensofmira摄）

婚礼筹备难免繁琐，从印喜帖、婚礼场地布置、婚宴流程、迎宾指示牌，等细节都要一一考虑。苏佩珊建议打算办婚礼的情侣提早至少三到六个月做准备。她说：“我接触的顾客群以90后的年轻情侣占多数。这些准新人近年的婚礼场地布景与宾客接待处的装饰，都以简约典雅的设计为主，不会过于铺张又经得起时间考验。我也观察到，年轻新人常设有的婚礼照相亭，近来也减少使用夸张道具，如以新人英文名字设计的婚礼标志或加上花卉点缀的背景为多。”

颜色方面，偏向柔和的颜色如鼠尾草绿（sage green）和尘粉色（dusty pink）近来也比较流行。苏佩珊透露她会使用干花装饰，融合一些带有波西米亚风的手作元素或花草，感觉比较贴近自然，也受年轻准新人的欢迎。

吴梓萁与先生何俊宽（图中间一对新人）筹办婚礼时，在遵循一定传统的同时也选择简化繁琐礼节。（受访者提供，Kompactfaen摄）

吴梓萁谈及自己与先生何俊宽筹办婚礼时，在遵循一定传统的同时也加入两人认可的处理方式，如婚宴礼服的换装环节限制为一次，也简化致辞部分，但增加与宾客的互动时间。她说：“我们没选择在浪漫花园场景进行宣誓仪式，而是在酒店提供的房间完成长辈敬茶和宣誓，因为想减少繁文缛节。这对我们来说已足够，而长辈们也高兴。”

讲究个人化体验



婚宴小礼品趋向个人化与实用性，如这款受准新娘喜爱的小礼品可以同时作为杯垫，烛台，首饰盘，还能依据要求附上不同名字。（苏佩珊提供）

苏佩珊指出，近几年的准新人除了希望制作专属他们的婚礼标志用在相关装饰，也希望婚宴小礼品更趋向个人化。她提到在冠病疫情阻断措施初期，特别策划手工DIY干花杯垫。这商品不只在疫情时期热卖，也受到准新娘青睐，如以手作杯垫附上名字作为送给伴娘的礼物，或以DIY杯垫工作坊作为婚前单身派对上的活动之一。

婚宴上的迎宾接待处，除了展示新人照片，近来也流行设置DIY摊位。吴梓萁说：“设计‘香氛吧’（scent bar）是我的点子。作为婚宴开始前的娱兴节目，宾客也喜欢这动手制作香囊作为婚礼纪念品的概念。”

设计“DIY香氛吧”是吴梓萁的点子，作为婚宴开始前的娱兴节目，宾客也喜欢这动手制作婚礼纪念品的概念。（受访者提供，Kompactfaen摄）

吴梓萁是日本动画角色“Totoro”（龙猫）的头号粉丝，并希望在婚礼细节上融入龙猫设计元素，但又不要显得过于孩子气。通过苏佩珊的协助，这元素除了用在数码喜帖上发给朋友、打印10份实体喜帖作为纪念（另还有酒店提供的喜帖可发给亲戚），也用于婚宴“香氛吧”的香囊袋设计。

苏佩珊说，近几年准新人希望制作专属他们的婚礼标志用在喜帖等相关装饰。（龙国雄摄）

何俊宽则说：“我有个好友在经营婚礼DJ业务，而音乐对我来说是生活中重要的一部分。通过这名朋友，我们无需为婚宴设计歌单，也不必担心音响设备事项，这全由这名朋友负责。他还为宾客提供点播歌曲及给新人留言的服务。这做法能为宾客带来个人化体验，也省却我们当天要处理的事项。”

在喜帖选择方面，苏佩珊认为，实体喜帖是值得保留的传统，也具有纪念价值。她说，新人的家长大多会倾向实体婚宴邀请函，也较喜欢传统的红色喜帖，年轻人则偏向较具时尚感的设计与颜色。有些准新人会选择折中方法，如印制实体喜帖给长辈，而给身边同辈发电子喜帖。不过她提醒：“印制实体喜帖的价格是以订购越多越便宜。准新人不妨跟家长商量喜帖的颜色，如以不同色调的红色如淡红色或栗红色取代大红色。”

实体喜帖的设计种类十分多样，反映年轻人的不同喜好。（龙国雄摄）

控制预算的挑战



苏佩珊提议不清楚须预留多少婚礼设计费用的准新人创建清单，与另一半讨论哪些事项是彼此都重视或可省略的。

吴梓萁说：“我在筹备婚礼时决定不要婚礼策划师，这能省下一笔钱。我当时创建了电子数据表（spreadsheet），清楚列明婚礼流程、须准备的各类物品。如宴会布置和DIY香氛吧的大部分所需物品主要从淘宝网购。我在家里尝试做样品，并拍照和视频发送给婚礼亲友团，让他们在当天帮我摆设好。”

婚宴迎宾接待处的布置和DIY香氛吧的大部分所需物品主要是吴梓萁自己网购，并让婚礼亲友团在当天帮忙摆设。（受访者提供，Kompactfaen摄）

婚礼设计方面的预算，若以简化装置为主，苏佩珊认为可至少有$500至$1000预算。除了婚礼会场装饰，也建议有迎宾指示牌，以及作为新人婚礼纪念的宾客留言册。

吴梓萁透露在正式筹办婚礼前，已提早做功课，如上网搜查相关资料。她说：“我会在Instagram上搜索婚礼设计相关事物，如礼服、摄影、化妆与花卉装饰等。当我看到喜欢的风格就会关注页面。真正开始婚礼规划时，就能筛选之前关注的商家账号，并根据价格与需求做出决定。”

她强调，重要的是知道自己喜欢什么，并筛选出供应商名单。她坦言：“我最终选择的供应商都不是大名鼎鼎的，但我认为选择知名度较低的供应商优势是成本较低，不会因为‘品牌’而被过度收费。”

何俊宽也提到在筹备婚礼过程中借助亲友的力量。他说：“因为亲戚能供应酒饮，我们能减少婚宴上的酒水开销，而宴会结束后，我们还能退回未开封的酒瓶，获得一笔退款。”