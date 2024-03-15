【取火】张嫚凌：蛋卷里的裸鼹鼠

家族的牵挂就是如此。里面一圈是公公婆婆（爷爷奶奶），往外是父亲伯伯，最外才是我们这群小辈。酥脆的边角一碰即碎，于是离开触手可及。

会死吗？

被卷入一片薄薄的蛋卷，一圈又一圈直到灵魂停止喘息。

在等待吃年团圆饭时，我总是这么问。大红的桌布被铺上厚重的木桌，鲍鱼、卤鸭一样样被端上。我坐在走廊边，抱着一盒无人问津的蛋卷，听着风胡言乱语。

不知道说些什么，于是将蛋卷残留的“尸体”带走，像是宣泄，也像是不知所云的报复。客厅里，大伯的笑声如雷贯耳，我的堂哥们又没来。他们站在蛋卷的脆角，一挣扎，就碎了，于是也自由。

家族的牵挂就是如此。里面一圈是公公婆婆（爷爷奶奶），往外是父亲伯伯，最外才是我们这群小辈。酥脆的边角一碰即碎，于是离开触手可及。

可哪儿有这么简单呢？仅存于世的婆婆从内里往外看，被岁月冲淡的灰眸是无法斩断的牵挂。逃不出，也舍不得逃出，只能被卷入层层薄饼。

但会窒息。在那些守旧的，嘲讽的，鄙视的目光下。鼻口被薄如蝉翼的蛋卷抱紧，我是一心向外的猿类，于是学不会也不愿学会裸鼹（yǎn）鼠的生存之道。

会死的。是不可逃脱的命运。

今年堂哥一家不会来。母亲买了蛋卷，摆在客厅里。依旧薄薄一片，一圈又一圈。我伸手探入塑料罐，抓出一个轻轻的蛋卷。去年的风又回来了，它在我身边咆哮。

我狠狠一捏，蛋卷的脖颈便被碾断。褐色的薄片飞溅出来，落进了沙发的缝隙里，也掉在冰凉的地板上。

于是我闭眼。听，风静了。

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