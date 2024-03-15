【环形废墟】贺倩茹：“这个世界不能没有游戏！”

沉迷游戏的原因，除了游戏本身的成瘾机制外，有很大一部分来源于年少时期的叛逆。越不让玩，越要玩，越要想尽办法玩。

去年，我和白吉生第一次遇见时，我正拿着Switch在玩《塞尔达传说：旷野之息》。我们便以这款他心中的第一名游戏为引子，开启了聊天的话题。

很难说我是为了写“环形废墟”所以开始玩游戏，还是因为想玩《塞尔达》，顺便写了“环形废墟”。

但我当时已经预见了，以我有限的游戏经验，很难独立维系“环形废墟”的更新，因此便跟他预约了时间，用来聊一聊游戏。

母亲气到剪断网线

白吉生是一个典型爱玩游戏的男生。从小学时期的红白机游戏，到中学时玩穿越火线、遗迹保卫战（DotA）、DOTA2、篮球在线（NBA2K online）；大学时期的反恐精英：全球攻势（CSGO）、守望先锋等，累计游戏时长有数千个小时。

博士研究生在读的白吉生，现在已经可以客观地评价自己学生时期的网瘾，面对自己在游戏上耗费的时间，还有翘过的课。和很多喜欢玩游戏的学生一样，他也有一个阻止他沉迷游戏的母亲。

他讲述中学时令他印象最深刻的一件事：“有一天，我凌晨四五点起床打游戏。我把房间门关了，但我妈起床去卫生间（洗手间），还是看到门缝里有光，进门发现我在打游戏，气得不行。然后直接把网线剪断了。是剪断了，不是拔掉！但我的意志很顽强，我想办法把网线芯金属接触的地方连了起来，在网络极不稳定的情况下，依然坚持玩了下去。”

沉迷游戏的原因，除了游戏本身的成瘾机制外，有很大一部分来源于年少时期的叛逆。越不让玩，越要玩，越要想尽办法玩。

沉迷游戏的是家长

我的游戏经历和白吉生截然相反。在我们家，沉迷游戏的是我的家长。小学时，我们家的电脑安装在我的卧室，我父母有很长一段时间沉迷网络游戏，我睡觉时，他们还没结束游戏；我睡醒前，他们已经开始玩游戏了。我总在半梦半醒时，听见Windows系统开关机的音乐。因此，可以说，我学生时代不玩游戏的原因也是叛逆。因为沉迷游戏的家长“不酷”，我才不要和他们一样。

虽然随着成长，生活本身对人提出更多的要求，让白吉生无法再像以前那样有大把的时间来玩游戏，但他仍然认为：“这个世界没有游戏不行”。

“因为人总是需要成就感的，无论是在虚拟中还是在现实中。如果说从小到大一直都没有成就感的话，我觉得这个人大概率会抑郁。”

“所以如果大家能在现实中有成就感的话，就会减少在虚拟中获得成就感的时间，那如果在现实中很难获得成就感的话，就会去虚拟世界里面寻找成就感。”

性价比较高的心理疗愈

无论你是和游戏机制本身，还是和游戏中其他的玩家对抗，你总是会赢的，那是一种非常即时的反馈和满足，很多人会特别享受这种感觉。

如今，白吉生在现实中找到了更有意义，或者说更感兴趣的事情，比如说实现自己的算法，发表自己的论文，让自己的产品实现有价值的应用。他更多的把获得成就感的方式从虚拟转移到了现实中。

但玩游戏仍然是重要的，因为“你在现实中真的可能会一直失败，但在游戏里你总有赢的时刻”。

游戏可以说是一种性价比较高的心理疗愈，让你从失控的生活中得到片刻的解脱，重新获得一些成就感或者说掌控感。

然而，人最终还是要面对真实的生活。

在白吉生的个人游戏排行中，排名前三的游戏是《塞尔达传说》《双人成行》以及《传送门》。很遗憾，前两个游戏我已经写过了，因此，下一个月的“环形废墟”，我们就邀请他来讲述《传送门》为何让他惊艳吧！