【校果】淡初学生当义工 关怀看不见的群体

1月10日至24日，淡马锡初级学院八名高一学生，通过学校的高一直通生（IP）实习计划参加了一项由SHINE青少儿童服务中心（ SHINE Children & Youth Services）与中华善堂蓝十救济总会（BCCI）属下机构联袂举办的义工项目。此项目共分为五次义工活动，于中华善堂蓝十救济总会属下的一座社会福利院内举办。每次的活动过程包括和谐粉彩（pastel nagomi art）创作和正念冥想。

SHINE青少儿童服务中心的义工活动种类繁多，为广泛的受益人提供服务。这次项目服务的社会福利院居民是为患有精神疾病的贫困人群。因为受益群体特殊，SHINE青少儿童服务中心在活动正式开始前，特别办了一场义工培训，介绍受益群体，以及一些实践服务须知。

淡初义工黄冠勋（16岁）对此深表赞赏，他说：“SHINE的导师们在一开始就以客观且善良的方式，让我们了解‘社会福利院居民’，这已经是打破偏见的第一步了。他们都是和我们一样有血有肉的人类，是立体的，我们不应该只看到他们的标签。”

从回忆找寻创作灵感

和谐粉彩（pastel nagomi art）创作是这项活动的主要节目。和谐粉彩是一种能促进触觉感知的绘画活动。绘画者须用手指在纸上揉搓粉彩，把色彩晕开。每一次的活动都会设定特定主题，如“童年”“自豪”“勇气” 等。义工会按照这些主题与参与者交流，并鼓励他们通过回忆过往等方式寻找创作灵感，用和谐粉彩创造画作。

一名年长居民为主题“自豪”所创造出的和谐粉彩艺术作品。（SHINE青少儿童服务中心提供）

在一次次的交流中，淡初义工更深入了解居民及这个特殊群体。淡初义工沈玉德（16岁）受访时说： “我之前对社会福利院并不熟悉，所以在训练后了解到那里的居民有精神疾病时，其实有一点害怕。但真正参与了活动后，我才安下心来，发现其实不必担心。”

“他们其实和我们一样，都有自己的思想和故事。 他们也都在接受药物治疗，所以不必特别害怕安全问题，我们五次活动都进行得非常顺利。”

敬佩社会工作者

这项活动让淡初的义工有机会一睹社会工作者的工作环境和实践服务过程。在这三个星期，义工除了和年长者互动，还参与了多场活动策划。每次活动结束后，义工也会与在场观摩活动的社工一起分享当天的经验和感想。在这一场场交流中，义工不仅对于社会服务业有了更深的了解与敬佩，开阔了眼界，更好地学到了遇到问题时，需具备情绪处理和应变能力的重要性。

淡初义工沈玉德（16岁）在总结分享会时说：“我一直坚信一句话——衡量一座城市的文明程度的标准是看这座城市如何去对待社会中最弱势的群体。我看到世界上还有人相信每个人都应该被公平对待，感到无比的敬佩，这不是一份容易的工作，我们这次实习只体验到了其中一小部分。”

淡初八名义工在活动前参与义工训练，情景模拟是其中一个环节。（SHINE青少儿童服务中心提供）

实践中重新认识当义工的意义

淡初义工廖静曈（16岁）说：“ 我之前接触义工活动大多都是一年一次的，对义工服务的了解一直停留在这个层面。但这次的义工活动让我重新认识了当义工的意义。义工是为人民服务的，不是为自己服务。好的义工服务不是一次性的，而是持久性的，这样才能真正给受益群体带来有效的陪伴和支持。”

中华善堂蓝十救济总会总务杨训忠呼吁公众，不要看轻社会服务部门的重要性，鼓励公众参加义工类活动。他说：“希望公众能更深入理解社会服务的重要性，不仅是提供帮助，更是构建支持性社区。公众的参与对提高社会服务的影响至关重要。”

这次项目的主办方SHINE青少儿童服务中心是一家注册的慈善机构，也是国家福利理事会的成员。中华善堂蓝十救济总会是项目的社区合作伙伴。