【校果】长老会中学母语双周　模拟传统婚礼体验多元文化

1月26日至2月16日，长老会中学展开“母语双周” 活动。今年活动与以往不同，增添了跨种族的元素让学生互相体验异族文化。

欢乐歌声缓解备考压力

第一周活动是中四中五生的流行华语歌曲欣赏，让学生认识新谣。除了唱响耳熟能详的新谣《细水长流》和本地创作《城里的月光》外，学生也一起合唱《刻在我心底的名字》《小幸运》等经典流行歌曲。其次，学生也纷纷推荐老师上台献唱。礼堂充满欢乐的歌声，在紧张的备考期间缓解了不少压力。

学生上台与音乐老师黄诗皓（右一）合唱歌曲《小人物的心声》。（长老会中学提供）

中四生林宸锌说：“以前我根本不知道什么是新谣，所以觉得（新谣）活动会很无聊。没想到这次活动，我很享受与朋友一起唱歌。听到独属于新加坡的熟悉旋律的同时，也让我更懂得欣赏本地的华文文化。”

学生在专业指导下学习如何打二十四节令鼓。（长老会中学提供）

中一生参加快板朗读活动，使用快板打节奏朗诵篇章呈献表演。有一部分中三学生则参加二十四节令鼓的活动，展现简单的打鼓表演。另一些中二学生分别学习在团扇和折扇上作画。在专业人士的指导下，学生尽情发挥艺术天赋，画了荷叶和蜜蜂等。

学生跟着指导老师用快板打节奏朗诵篇章。（长老会中学提供）

学生在团扇上画上荷花，充分享受作画瞬间。（长老会中学提供）

第二周，中三生进行青田石篆刻活动，他们在青田石上刻上自己的姓名，制作印章。活动通过中国传统艺术引发学生对华文的兴趣。中一至中三生也参加了作家导读活动。学校分别邀请《那间小小的小小的甜品店》《面包特工队》《中四》等书籍的作者到学校引导学生阅读，激发阅读兴趣。

中三学生展示自己的篆刻印章作品。（长老会中学提供）

学生模拟马来婚礼了解传统

中一中二马来学生则有机会探索新闻工作，首次尝试写报道。此外，所有马来学生也参加了一个马来婚礼的工作坊，深入学习马来婚礼的准备工作和流程，并以一场模拟婚礼为活动画上句号。

马来学生进行模拟婚礼 “一日皇帝” 仪式，两名身穿紫色衣服的学生扮演婚礼中的新郎新娘。（长老会中学提供）

学生自己动手筹备，制作婚礼装饰如香包等。2月8日，中二高级华文学生以宾客的身份参加模拟马来婚礼。他们收到香包和象征多子多福的玩具鸡蛋等。真正的马来婚礼会赠送红鸡蛋，不过现场以玩具替代。马来学生进行了婚礼传统仪式，两名学生扮演的新人享受一日皇帝的待遇，婚礼也被称作 “一日皇帝” 仪式。

筹备婚礼的中三生Kirtheeka Sri Siva Kumar说：“一开始筹备的时候，我得学习如何打马来鼓，制作棕榈穗状花（bunga manggar）装饰等。压力蛮大的，但是我从中学到许多传统马来婚礼的知识。”

观赏了马来婚礼的仪式后，中二生侯丞灵分享道：“我有点惊讶，感觉在马来婚礼中，父母的地位好像比儿女低。儿女无须跪下给他们敬茶，但中式婚礼中事事以父母为先，有点不一样。”

中二生黄意婷说：“华族婚礼仪式繁琐，马来婚礼的整体氛围比较轻松。”仪式结束后，马来师生还贴心准备了黄姜饭与仁当牛肉，前来见证仪式的师生都津津有味地享受美食。

此项活动不仅培养学生的跨文化素养，还让他们更加了解华族婚礼与马来族婚礼的异同之处。中二生陈欣彤说：“马来婚礼和华族婚礼不同，我从活动中学到了他们会吃什么，穿什么，做什么。食物很好吃，活动也很有趣！”