【字食族】李汶轩：自大的人类

就算没有庞大的身躯，凶猛爪牙或卓越的智商，蜉蝣仅凭自身顽强的生命力，以及短促的命运所焕发生存的斗志，潇洒地从远古洪荒活至今日，实在难能可贵。

不知道过了多长时间，它们承受着难以想象的压力，像哑巴吃黄连一般被当作任人宰割的玩意儿。自从人类文明的魔咒覆盖全球，人类以高等智能的生物自居，便索然将其他生物踩在脚下。其他物种在人类占据地球的几千年至今，不断重演着沦为人们盘中餐及玩物的悲催命运，任人随意宰割鱼肉。它们的存在价值单纯只是作为人类行使权利的附属品。宰割厂中，人类像削水果一般肆无忌惮地将动物的皮毛剥下，再制成市场营销的皮革衣裳和绒毛玩具来取悦他人。生命被蹂躏的哀嚎和惨叫声仿佛在真空回荡，因为它们仅是人类产物下的剥削品。自然界对万物的生杀大权从此易手人类。

在遥远的两亿年前，人类还没存在的年代，恐龙已行走地球长达1.6亿年的时间。但是，统治地球最古老的动物却在彗星撞击地球下全面灭绝。恐龙的绝种至今仍是个谜团，没能确信称霸地球数亿年的庞然大物，竟然可以在毫不知情的情况下化为乌有，这么不可思议的事简直让人难以置信。那时大自然神奇的力量在上演一场乾坤大挪移，将陆地与海洋的万物大规模地更替，仿佛为恐龙时代强行画上句点。

现今仍有一些活化石逃过了大自然的审判，如今它们遍布世界各地。无所不在且打不死的小强，生命的韧性可赛过恐龙，就算核导弹轰炸导致人类灭亡，也丝毫难以动弹它坚不可摧的生命力。其中，蜜蜂也是地球最古老的昆虫之一。还有一些包括鲨鱼、海龟、鸭嘴兽和鳄鱼等动物一直从恐龙时代生存到今日。鸭嘴兽是最原始的哺乳动物，身居澳大利亚相隔较远的地域，它们没有经过多大的进化，保留了上亿年卵生与哺乳动物未完全分开的特征。它们是集进化论的各种矛盾于一身的神奇动物，鸭嘴兽身上长毛却又像爬行动物，通过卵生繁殖，没有哺乳的乳房却能分泌乳汁喂奶。假使人们常说的，计划永远赶不上变化，可是奇怪的是，鸭嘴兽数亿年原封不动原始状态，却拥有超乎寻常的生命力。横跨历史变革，坚守本分的鸭嘴兽就连大自然设下的章法制度，也无法动摇它坚韧不拔的生存意志。

有些生物在自然中生长但具有超于自然的力量。朝生暮死的蜉蝣我们是再熟悉不过的。古来无数文人骚客为其折腰， 在慨叹生命短促无常，人生须臾之际，他们偏爱以蜉蝣做比设，舞文弄墨。宋代文人苏轼《前赤壁赋》中的“寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟”，以蜉蝣喟叹生命的转瞬即逝，其渺小宛如沧海一粟。蜉蝣的寿命极短，一般只有数天，甚至几小时不到，因此被套上了“短命徒”的名号。短暂的生命使它们放弃饮食，将所有精力都专注在繁衍后代。它们成虫后，自爬出水面呼吸第一口空气，就必须抓紧时间，毫不懈怠地燃烧着生命，将那短短的生命延续到下一代，是它们生存的主要宗旨。蜉蝣寿命的短暂中其实隐藏着长寿的秘诀，绝不能小觑它们。

蜉蝣虽然活不过第二个天明，但在恐龙还未出现的年代，就已有蜉蝣的身影，是历史最为悠久的有翅昆虫。短命的蜉蝣能代代延续，在进化历程中物种的寿命，甚至把恐龙给比下去。驰骋地球之霸主的恐龙被自然所淘汰，而蜉蝣依然靠着朝生暮死燃烧着生命，义无反顾地与自然对抗了三亿两千多年。就算没有庞大的身躯，凶猛爪牙或卓越的智商，它们仅凭自身顽强的生命力，以及短促的命运所焕发生存的斗志，潇洒地从远古洪荒活至今日，实在难能可贵。

人类自恐龙灭绝以后，成为地球新的主人。它们没有像恐龙被自然赋予的外形上的力量，却通过人的智力模仿和采集大自然中的能量为己用，创造了无数凶悍的利器，武装自己或牵制他人，并于自然空间争夺存在的权利。或许自然界最强大的武器，即文明与进化的结晶交到了人类的手上以开创新的时代。但是，人类以为这股力量是他们的专有权而洋洋得意，为所欲为。殊不知，恐龙那骇人的体形也不过是自然界进化历程大宝典中的一个篇章，一旦时机成熟，那不曾属于人们的力量总有一天也会被没收起来。