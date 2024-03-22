【取火】毕菲：不是月光

恍惚间又想起他的眼睛。亮晶晶的漆黑的，他回头正巧与她的视线对上，而她潮湿的裙摆如同无论如何也掩盖不住的心思，闯进他眼中的倒影，又迅速流逝。

H于她，并不是一束月光，而是心中静谧细腻的一场秋雨。

H是自古至今每个学校都会有的，标准的万人迷。他像是试卷上的标点符号般理所当然地存在着，坐在礼堂，需要如首长巡视般365度无死角地挥着手，才能和数不清的朋友打完招呼。

她与H只见过一面。短短的20分钟，他坐在她前面，她的膝盖顶着他的座椅靠背，只看得到他的侧脸。

年初那时候，女友要她陪同去隔壁高中的开放日活动。正逢梅雨季，她与女友共撑一把小伞漫无目的地在学校乱逛，在大片代表性的深绿色中，走进即将开始社团表演的礼堂，抚着被雨珠溅湿的裙摆，抬头便看到一群男生中走在最前方的H。

H有一张清秀白皙的脸。那和他有些嚣张的气质不符合——在众目睽睽下，他旁若无人地站起身向舞台上的朋友挥手，明明是会叫人嘲笑的滑稽行为，他做出来却那么理所应当，引起朋友亲昵的调侃与笑声。

花孔雀开屏。

她坐在他斜后面，无声地跟着扬起唇。

表演开始后，她总忍不住去看他。

H有一颗很蓬松的后脑勺，隔几分钟撩一下头发，让她想起被风吹乱毛的小狗；H的坐姿很随便，歪斜地靠在椅背上岔开腿，吊儿郎当的不是很正经。H偶尔会回头寻找坐在后排的朋友，白皙干净的侧脸，漆黑的眸子，笑起来时看着有些放浪。

某个回头中，她扭脸正好和H对上目光，随即飞快地回头，心悸引得指尖僵硬。

后来女友考进那所高中，她站在校门口等她，焦灼地，视线中沉没着一片明晃晃的深绿。那天是个很好的艳阳天，H的面庞已经在记忆中模糊，正如被阳光吞噬的潮湿梅雨。可女友挽着她的手又提起三个月前的H，笑问：“H难道是你的白月光吗？”

不是的，她下意识否认。

H不是月光。他不是她身体中的柔肠百转，不是那种令人眉眼都软和下来的，美好的温柔的深刻的纤瘦少年。

他只是静谧的，并不能抓住的雨珠。

她在见到H后的几天内，总想起礼堂里潮湿的20分钟，想起嚣张的背影，卡其色的衬衫。H并没有做什么，他只是在她斜前方坐着，眼神都没转在她身上，可她因这20分钟心悸难过，捧着如水的少女心思，为自己的暗淡自卑，为他的耀眼向往。

漫不经心的，深深的——蓬乱的发丝，潮湿的雨天。她想她只该庆幸雨珠并未打湿精心卷好的刘海，只该庆幸正巧坐在他斜后方，看他慌乱避开视线，看他扭头被别人逗笑，看他嚣张地站起身向台上的人挥手，清秀又放浪。

恍惚间又想起他的眼睛。亮晶晶的漆黑的，他回头正巧与她的视线对上，而她潮湿的裙摆如同无论如何也掩盖不住的心思，闯进他眼中的倒影，又迅速流逝。

H不是月光。

他在她的心中下了一场盛大的秋雨，即使他并不知道。

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