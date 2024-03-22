【取火】顾呈宇：青春无解

青春年少，没有什么难过需要留着过夜，往往只要一点点生活中的小美好，就能把世界全部点亮。

青春，是一个无解的圆。

14岁的那年盛夏，微风掀开了杂乱稿纸的一角，上面清秀的铅笔字这样写道：

我的14岁，是与绿荫蝉鸣一起停留在记忆里的，蓬勃的盛夏。

盛夏是富有朝气的。奋斗中考的年纪，一周两节的体育课极为难得，甚至每到体育课的前一节课，教室吵吵嚷嚷的，已按捺不住我那蠢蠢欲动的心了。随着下课铃声，随手把笔丢在被草稿纸完全覆盖的桌面上，呼朋引伴地抱上篮球就往操场冲。每到有体育课的傍晚，回家总会被父母唠叨，女孩子家怎么一点也不注意，又晒黑了好多。表面上假模假样地嗯啊两声，心里却还在球场上驰骋狂奔，不断回味那接近完美的三分球。父母看出我的心不在焉，无奈叹息两声，转身到厨房里端出热气腾腾的葱花面。

那年也做过一些蠢事。心里总是把义气放在第一位，路见不平就想拔刀相助。记得当时去办公室搬作业看到同学在为莫须有的事情被班主任审问，额头一热就冲了上去，开口就是一句无依无凭的“我相信他”。结果班主任眉毛一挑，两人便被流放到热浪翻滚的操场上跑圈。热到脱水的我们对视一眼，看到彼此的狼狈样，不约而同哈哈大笑了起来。笑声蔓延在翠绿的草坪上，撞击白色的教学楼又立刻折返，惊飞了栏杆上闭目休息的鸟。当然，最显著的特点是心直口快，倘若心里觉得不舒服，毫无畏惧直接开怼，现在想来是再也羡慕不来的赤诚和勇气，像那年热烈的骄阳。

当然，有时一场暴雨倾盆而下，浇灭了所有闪亮眼睛里跳跃着的火苗。我兴致缺缺地重新埋头于题海，笔尖烦躁地在草稿纸上画出无意义的涂鸦，一边疯狂祈祷雨快点停下。不过像下雨的情况，绝大多数时间体育课都是被其他科老师所占用，这时候便一边与同桌交换着无奈又愤怒的眼神，一边闷闷不乐但又乖巧地拿出笔记本。吐槽老师是很常有的，但是无论怎样课不能落下。正值盛夏年龄的我们，总想争个第一，出人头地。

最喜欢的还是每天中午的大狂奔。食堂为数不多的菜品，只有跑得快才能买得到。若是稍微晚了一两分钟，要么被食堂一眼望不到头的攒动人头吓住，默默转身离去；要么辛辛苦苦排20分钟队打一些残羹剩饭。通常在午饭前的最后一节课，提前5分钟，大家就激动地盯着手表，一分一秒都不肯错过。下课铃打响的那一瞬间，所有人便以百米冲刺的速度向食堂狂奔而去。总有几个领头羊跑在前面，碧蓝的天空下，风掀起洁白的衣摆，像是自由无束的蝴蝶。其他人轰轰烈烈地紧跟在后面，大声地笑啊闹啊，整个校园便热闹了起来。我热爱微风拂过耳边的碎发，可以肆无忌惮地大声讲述我的喜怒哀乐，或是与朋友放声高歌，然后冲进食堂，气喘吁吁地交换胜利的眼神。这是我的独一无二的，最珍惜的14岁的回忆。

那年我也困惑过，迷茫过，不知道前方的路怎么走，或是单纯因一道压轴题做不出来，懊悔难过一整节晚自习。但苦总与甜并肩而至，一顿简单但用心的夜宵，一只草地上偶然遇到的萤火虫，甚至是晚自习结束后，跨上脚踏车让清爽的晚风把上衣外套吹得鼓鼓的，就能让我重新高兴起来。青春年少，没有什么难过需要留着过夜，往往只要一点点生活中的小美好，就能把世界全部点亮。

有一天趴在桌子上解着枯燥的物理电学，抬头见到碧蓝的天和云，突然一句话蹦出了脑海，“青春是无解的圆”。是啊，肯定是无解的，在学校的每一天都如此相似，周而复始，始而复周。我们不知道下一秒会发生什么，却又不由自主地眺望未来。我们会莫名其妙地抑郁，会为还未到来的未知感到害怕，但好像一切的答案却又藏在那年的绿荫盛夏里，在心里悄然无声地绽放，指引着我们无所畏惧地向前。

于是那漫漫长路便布满了光。

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