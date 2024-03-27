【字食族】彭怡茜：一块钱

有些快乐，当下没有收获，将来就再也体会不到了吧。

网上有一句话：年少不可得之物终将困其一生。

儿时的遗憾，是可以伴随人们一生的。无论未来如何，总会在某一天深夜里，抑或是因为某一个小小的物件想起这件事。这种难过的感觉并非撕心裂肺、肝肠寸断（夸张了），但那淡淡的哀伤，仿佛天空中薄薄的一层乌云，永远散不掉，永远担心某一刻化为倾盆大雨。

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今天去宿舍的无人商店，发现M&M’s迷你巧克力豆在打折。

“好想吃啊……”

半开玩笑地和旁边的室友说。

“不就是一块钱嘛，请你吃就是了。”说完拿起来，转身走出无人商店，甚至没有一丝犹豫。对啊，不就是一块钱。

可就是这一块钱的小东西，我十几年来都不曾拥有。

每次我想买的时候，

“很贵！”

“不值得！”

而直到今天室友“冲动消费”给我买了，我才忽然发现。

对呀，不就是一块钱。

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一个室友，非亲非故的朋友可以随随便便为我花一块钱，给我买这么一罐小小的巧克力豆。可最亲近的家人，却一直告诉我：

“很贵！”

“不值得！”

家里真的是无法负担这一块钱吗？我想并不是。

而直到后来来到新加坡，实现了有些拮据的“财富自由”（就是可以支配自己的钱）时，在超市里看到，也从未想过要买给自己，因为下意识觉得它就是贵，就是不值得，就是我不配拥有的东西。

可是，那真的只是一块钱而已啊。

为什么我会觉得我不配拥有一块钱的东西？一趟巴士费也就差不多了啊。

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而这，不是个例。

我，也不是个例。

似乎中式教育培养出来的孩子，都是如此。

我有个朋友，家境优越，大家都觉得她的生活无需为物质担忧。可她也和我一样，为朋友买礼物出手阔绰，对自己连一顿好吃的都舍不得。她每个星期的零花钱是我们的三倍左右，但她周末和假期还是要逼自己出去打工。只有打工挣的钱，她才可以心安理得地用。

“小时候明明家里住着大房子，爸妈却每天和我说我们穷得快揭不开锅了。我想要买玩具，他们也不是不买，买了之后就一直告诉我买玩具的钱他们挣得有多辛苦，因为一个玩具他们要牺牲多少；为了我，他们每天要起早贪黑去工作。我一直以为，我们家里真的很穷。”

于是她每天在学校也不吃饭，说学校的食物太贵了。出门，别人开开心心地买喜欢的东西奖励自己。她站在一旁。有时候没有忍住诱惑，太喜欢了，冲动买下，回家路上也会懊恼、后悔，觉得自己很虚荣。

但，难道不是只是为了让自己快乐吗？

不仅身边许多朋友如此，我最亲近的妈妈也是如此。

小时候，家里重男轻女，煮了肉，她一定得等哥哥吃完，才能去挑剩下的。哥哥大快朵颐的时候，她只能在餐桌对面，默默注视着。

外婆给了她很深的不配得感，导致后来自己工作后，就算决定给自己买东西奖励自己，也会感到愧疚不安。

而来到这里几年后有一次回马来西亚和妈妈聊起这件事（当然是旁敲侧击的）。

妈妈说：“谁不是呢。我也是过了很多年才克服这种影响。”

妈妈确实做到了。现在的她，可以毫无顾忌地去美容院，去咖啡馆吃一些完全没有性价比的食物（当然我也跟着沾光），享受自己本就该享受的生活。

她为自己感到骄傲。我也为她感到骄傲。

而她又能否知道，她也让我有了这种感觉呢？

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直到今天，每次我告诉妈妈，我想买点什么，犹豫不决，希望她可以帮我做决定时（其实就是希望她能告诉我“买吧”，好让我心安理得地买），她也总会说：“喜欢就买吧，但真的值得吗？没事，你自己的钱，很想要就买呀，但其实并不值得。”

明明是肯定句，却总是让我放弃了想要买的念头。确实，我省下了很多钱。但一些很想拥有的物品，想要抓住的快乐，就这样被我错过了。

是一种很复杂的感情，我也不知如何下笔。像是一种无形的雾，阻止想要碰到快乐（多巴胺）的手。

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从无人超市出来，回到房间，打开包装袋，打开盖子，浅尝一颗。

发现真的没有什么区别。甚至可能因为年纪到了（开玩笑），觉得有些太甜了。

有些快乐，当下没有收获，将来就再也体会不到了吧。