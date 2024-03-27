【校果】淡初学生到邻里组屋收集旧物 为环保出力也培养生活技能

淡马锡初级学院在1月27日举办了一年一度的环保日。这是淡初在冠病疫情后第二次举办环保日活动，也是在搬迁到新校园后展开的第一次。

学生在繁重的课业之余参加这次的环保日活动。通过这次活动不仅收集到可回收物品，为环保尽一份力，还可回馈社会，并训练学生与陌生人沟通的技巧，以及学习生活技能。这次收集回收物筹到的钱将捐赠狮子乐龄之家（Lion Home For The Elders）与雅西西慈怀病院（Assisi Hospice）。

这次的环保日设定在一个星期六上午，中学部学生到淡滨尼东组屋区收集回收物，高中部学生则是回到旧校舍勿洛组屋区。每个班级被分配到不同的几座组屋，学生在各自班里分成不同组别，一个组别负责一个单位。

分组想出快速有效率的策略

学生自行分组想出策略，以最有效率的方式来收集回收物。许多人都采取逐层的方式，从最高楼一层一层收集下来，最后再把所有的物品集中放置在组屋底层，等待回收卡车载走。在把回收物放到卡车上时，大家排成一行，一个接一个把物品依次放到卡车上。

学生在组屋底层整理所有收集到的回收物品。（淡马锡初级学院提供）

参与活动的中四生简杉霓（16岁）说：“淡初刚搬来淡滨尼，我们不是很熟悉周围的组屋环境。像有些组屋在同一楼层又有不同的分区，分为A栋和B栋，我们感到有点困惑。有一次我以为都已经收集完了，才发现还有一栋没收，只好再返回。”

学生收集到不少 “战利品”。（淡马锡初级学院提供）

简杉霓提起和居民交流的感受：“我是一个蛮内向的人，所以本来很怕和居民沟通。但还好，大部分的人都很友好，很热情地帮助我们更快地完成收集的任务。所以即使中途有些不太友善的住户，我们最后还是顺利地收集完物品。”