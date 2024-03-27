【校果】丰嘉中学30周年校庆　全校师生拼构JVS30字形拍照留念

3月1日，丰嘉中学举办了30周年庆的活动之一——运动嘉年华。低年级和高年级学生分别在校外的不同场地进行游戏。低年级的活动场地是在新加坡理工学院体育场，而高年级则是在蔡厝港体育场。活动由丰嘉中学体育部门负责筹划，目的是为了让学生打成一片，创造美好回忆，同时也想让大家缓解前阵子考试的“疲劳轰炸”，放松身心。

校长廖志文为运动会开场。（丰嘉中学提供）

当天早上7点半，学生便聚集在各自的场地。学生到齐后，校长廖志文为开幕致辞。随着口哨声响起，活动正式开始。

五种游戏玩起来

体育部为学生准备五种游戏——盲人门球（goalball）、攻防箭（archery tag）、泡泡足球（bubble soccer)、健球（kin-ball) 和人体足球（human football），由专业体育教练带领大家竞技。每个班级都体验两种游戏，同班同学一起在游戏中享受运动的乐趣，有班级班主任甚至与自己的班级参与游戏，师生各显身手。

学生一边欢唱一边拿手机记录美好时刻。（罗妙婷提供）

学生分散操场四周，现场充斥着欢乐的氛围。在健球游戏站，学生被分为四组，每组五人。这个游戏考验学生的团队能力，四个人须共同托起巨大的健球，然后由一人负责把球打出去。同时，大家得一起大喊：“我们要打给某某队！”学生在操场上肆意奔跑，一起想策略，看如何才能不让其他队接住比身体大两三倍的健球。

学生体验健球游戏。（丰嘉中学提供）

上午10点，高年级的学生搭乘巴士前往低年级的所在地——新加坡理工学院体育场。抵达后，学生先领取能量点心。当天天气炎热，学校也贴心准备冰棒，为学生降温。

全校站成“JVS30”字形

吃饱喝足后，便轮到当天的压轴节目——全校大合照。体育领袖先是在操场中央站定。放眼望去，操场中央用绳子勾勒出大大的“JVS30”字形，寓意丰嘉中学30周年校庆。学生根据年级一个个走到被分配的字母，体育领袖则在现场奔跑，指挥学生把字母填满。

全校一起摆出JVS30的字形拍照。（丰嘉中学提供）

当众人准备好后，科技部门老师手指一推，一架无人机冉冉升空。学生见到无人机升起，表现得十分兴奋，活力满满地向无人机挥手。无人机从半空中拍下全校站成“JVS30”的模样，记录众人共同欢庆丰嘉中学30周年的时刻。

庆祝活动结束前，校长廖志文说完闭幕辞后，由全校合唱泰勒丝（Taylor Swift）的“Love Story”为活动画下完美句点。

中一生黄萱慧说：“我觉得这次的运动嘉年华是令人难忘且独特的回忆，不仅能玩到许多有趣游戏，还能与老师和同学相处，是珍贵的机会。”