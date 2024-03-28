粉墨登场十四载 人工智能工程师：排戏是修行

快节奏的高压生活更需要闲情与优雅——31岁的人工智能高级研发工程师王洁，同时也是本地京剧小生，游走在尖端科技与传统文化之间。他说，科技本质上虽是一种工具，传统的内涵还是归于传统，但人工智能在新媒体领域的应用，可以让更多年轻人接触到京剧，发现传统文化之美。

今年31岁的王洁是本地天韵京剧社的社友，也是本地京剧舞台上难得一见专工小生行的男演员。平日里他任职于新加坡科技研究局，担任人工智能高级研发工程师；而在戏中，他是王侯将相，是书生情郎。听他说戏，流露着一个理工男的冷静睿智，也有这巨大反差下的浪漫。

王洁生长于中国济南的一个浙江家庭。他认为北方的成长环境塑造了他的语言、台词能力，但骨子里又有属于南方的细腻，那种载歌载舞的文化基因。然而他与京剧结缘，却是在南洋的新加坡。

2010年，王洁作为政府奖学金得主入读新加坡的德明政府中学。在选择课外活动社团时加入京剧社团，指导老师正是天韵京剧社的艺术总监林美莲。基于音域等先天条件，王洁很自然入了小生行当。

中学时期加入京剧社团

“课外活动的选择非常丰富，但大多是需要一定特长的社团，比如会乐器或者某项运动。当时很多中国学生选择参加中文戏剧社，但我的兴趣不大。”王洁说：“我还是想选有一定门槛的东西，去学习一样文化，提升自己。我当时也没想到，自己会在京剧的舞台上走这么远。”

王洁加入京剧社的第一年就迎来登台机会。“学校的中文学会每年四五月会举办‘青春旋律’艺术节，包括华乐、戏剧、京剧这些。当时演的剧目是《红菱艳》，虽然只是在故事前情中扮演一个官兵的龙套角色，但我依然记得演出前的那种紧张不安，以及在舞台上的兴奋感。

“第二次登台是隔年的剧目《花田写扇》。那是我第一次去塑造一个角色，包括解读人物的心理，与角色的互动等。”王洁说：“对于当时只有十六七岁的我来说，也是心智上的一种磨练。从那时起，我觉得自己算是入门、入戏了。”

最享受在后台准备登台的时刻

从德明政府中学到新加坡国立大学的学生时代，再到担任科技研究局的研发工程师，14年来王洁始终没有离开天韵京剧社。不过相对于当初在舞台上的兴奋感，以及来自同学的鼓励与赞美，如今王洁更享受在后台准备登台的时间。

王洁说，在后台等着登台，就如冥想一般抽离现实生活中的自己。（龙国雄摄）

“比如我今天穿着便装来到后台化妆、勒头，然后坐在那里闭目养神，慢慢从我的现实生活中抽离，穿越回去成为舞台上那个人，这个过程有点像冥想，非常有意思。”王洁说：“排戏对我来说也是一种修行，比如我最近吃胖了，排戏就会让我瘦下来，还有平日里练嗓子，就是要保持一种精气神的状态。”

生活在新加坡这样快节奏的国际都市，又有多少人有闲情去体会这样一种优雅？王洁说，京剧在本地有一定的受众群。“多数是来自中国的新移民，身处异乡，可能更有想亲近母国文化的冲动。当然也有本地的观众，他们大多也是潮剧、粤剧的戏友，但曲艺相通，也对京剧感兴趣。还有就是老社友带着自己的孩子来听戏，是一种家庭文化的传承。”

京剧阐述的人性是永恒的

王洁说，自己非常想向大学生群体推介京剧的魅力。“一方面是因为较之中学和高中时的升学压力，大学生相对比较空闲，另一方面也是时代的潮流。像汉服等传统服饰的兴起，还有戏腔歌曲的流行，都印证这样一种趋势。你可以说这是一种文化自信，或是自我审美，但年轻人从原来的敬而远之，逐渐开始主动接触。

“有句老话讲：生书熟戏，听不腻的曲艺。意思是读书读的是不知道的情节，而看戏都是你早就熟悉的剧情。比如大家都知道陈世美这个负心汉最后被包拯铡了，但你去听戏，就是为了重新体会这个过程。当胡琴和锣鼓声响起开始唱的时候，就是情感的宣泄，就像人们听流行歌曲一样。”

王洁说，京剧的故事背景虽然都发生在古代，但很多故事的内核，以及所阐述的人性是永恒的，甚至在不同时代会有不同的解读。去年9月，王洁再次出演《红菱艳》，而这一次，他领衔出演男主角刘夜兰。

故事讲述明朝一位高官被奸人所害，其子刘夜兰一人逃至乡下，遇邬菱姐被收留并相互爱慕。之后刘家冤狱平反，正当邬菱姐与刘夜兰将成眷属之时，却被告知刘夜兰已由父母做主、皇帝赐婚，与宦门千金定下终身，自己只能屈身为偏房。邬菱姐愤然拒绝，抛开富贵，回到家乡。

王洁去年9月主演《红菱艳》，从中细腻解读人物的内心纠葛。（受访者提供）

研究员的独到视角

王洁说：“全剧的矛盾和情绪高潮被刘夜兰的最后一句台词引爆：若论门第高低贵贱，许我为妾，也不亏待于你。

“其实这是一部非常现代，也非常现实的一部戏。邬菱姐并非贪图富贵，甚至说两个人可以远走高飞，不问世事。但刘夜兰作为一个从小接受儒家教育的官二代，他的人生理想就是功名利禄，更何况要他违背父母之命，皇帝谕旨，那就是不忠不孝。

“这部戏创作于民国时代，1980年代被重新搬上舞台。或许在当时的主流价值观下，更多是以一种挞伐的姿态去批判负心男，歌颂纯粹忠贞的爱情。但在当下的社会，无论男女多多少少都能理解男主内心的纠葛，甚至认为只要两人的感情足够真挚，即使作偏房，也能够相依相伴，不失为理想与现实之间的最优解。”

以“最优解”的方式解读戏曲，或许就是作为研究员的独到视角。走在科技前沿的人工智能，是否能助力京剧的发展？王洁说科技本质上是一种工具，传统的内涵还是归于传统，但人工智能在新媒体领域的应用，可以让更多年轻人接触到京剧，发现传统文化之美。

王洁与社友杨天熙（右）在天韵京剧社排戏。（龙国雄摄）

“虽然30岁对于一个演员来说还是很年轻，但我也逐渐开始关心传承的问题了。”王洁说：“老师们在艺术和教学上很用心，但可能并不擅长做营销和宣传，我希望以后能在大学多开展京剧相关活动，能够吸收更多新生力量。”