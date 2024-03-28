近几年频繁出游后却开始“恋乡”。南洋口音，以及它语句词汇的短促直接，有时我们怪它不够迂回隐喻，但也有些时候，想要的答案真的只在要或不要，喜欢或不喜欢，开心或不开心。

喜欢西洋咖啡，无感南洋咖啡，总是给我不够政治正确的愧疚；但是口味喜好的事情，实在无法勉强。如同榴梿，人人都说我只是没吃过好的，实则屡战屡败。又如同叁峇，我不耐辣，每次燥热难当，舌头仿佛刺入千根针。

旅居德国的马来西亚网红，拍视频调侃香蕉人，演他们舌头把玩异国口音，出国一阵就体质变异：吃素、花生过敏、乳糖不耐、还要低碳水化合物，整盘椰浆饭遂只剩黄瓜可吃。我汗颜。实在不是扮嘢。

近几年频繁出游后却开始“恋乡”。南洋口音，以及它语句词汇的短促直接，有时我们怪它不够迂回隐喻，但也有些时候，想要的答案真的只在要或不要，喜欢或不喜欢，开心或不开心。干脆直爽好不好？

在一众Netflix片单中挖出《楼下》（Downstairs），大疫年间制作，每集三五分钟的短剧，也符合短视频时代的口味，可以想象阻断措施下拌着外卖吃，别有滋味。场景题材熟悉接地气，都在政府组屋的步行距离内发生。疗愈身心瑜伽课，网络爱情骗子，少子化爱宠物，横行霸道电动车……纵横政府组屋空间，视野遍及小市民生活，博君得啖笑。要抱怨新加坡故事说来说去都是这些大可不必，美漫《恶搞之家》（Family Guy）不也总在嘲弄时事，宏大至政府政策，私我至小康家庭闺房里。谁比谁伟大。

而且《楼下》略有懒理政治正确，或关心区域友好关系的架势：开在组屋地下层的神秘泰国（奶茶）俱乐部，又或马来西亚进口的（变异）榴梿引发“碧山行”（Train to Bishan），是自由创作反映现实？还是隐含区域优越感？见仁见智。

再说从他者观照自身。原来负责暗杀行动的俄罗斯机器人，几经转手来到新加坡，变身收碗碟的咖啡店机器人。水土不服的它屡受咖啡店阿叔教化，要爱好和平。“这里是新加坡耶。”

又如外星人光临狮城，看到咖啡店顾客大吃榴梿和螃蟹，误会平民都力抗致命武器和宇宙强敌，乃大惊，放弃攻克计划遁逃而去。难能可贵的是，它们终于不只去大国，虽然仍用英语交谈，但Singlish毕竟占了一席之地。

走向后人类世意味着现实主义必然逐渐黯淡，我是这样为自己享受烧脑和开放式结局找借口。《楼下》当然也有发人省思的部分，但终究反映现实居多，大开脑洞较少，长久以往一季20集容易疲劳。遇到立场喜好不同时，难免感到它启动保守防卫机制，例如调侃西式咖啡馆的装潢之不明，豆子之讲究，价格之高昂。咖啡上我实在崇洋，无法换位思考。

然而《楼下》在揶揄调侃上是很具包容性的：男女老少，本地外国，高知分子和阿明阿莲，无一幸免。以及众人众欲，无论是地下赌庄，贴心男网友，俱乐部女郎，全A成绩单，智慧国的先进与便利，总有些东西让你沉沦迷醉。

《楼下》尚待完结，未来一定可期。我唯一的小小心愿是，别提泰勒斯。