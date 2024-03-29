十年“新空下” 回首来时路

你听过“新空下”吗？那个为本地新谣注入新生命的活动已经步入第十个年头。来到了“十年”这个里程碑时候，我们总不免停下脚步，回顾过去，看看这一个本地华语音乐创作的摇篮是如何从零到有，一路走来，成就今天辉煌。

说到“新空下的”前世今生，就不得不提及1982年在裕廊初级学院举办的“夜在地下铁”新谣作品发表会。当时的参与者中有后来为人熟知的陈佳明、巫启贤、刘瑞政等本地音乐人，新谣的种子就在当时当地种下，进而茁壮成长。一首首耳熟能详的新谣歌曲也在这之后一一面世，掀起了本地第一波新谣浪潮。

新谣在经历了80、90年代的辉煌时期以后逐渐退出了国人的视线，直到2015年的一通电话再次牵起了新谣情缘，为新谣带来新的曙光。

“当年裕廊初级学院母语部老师打给我，说他们有意再重新举办新谣的比赛，身为校友的我当然义不容辞就答应了。”本地新谣推手和弹唱人工作室创办人蔡忆仁说。

草创初期的“新空下”只有歌唱比赛，蔡忆仁深知若要推动这种比赛，媒体宣传是不可或缺的，于是他就联系时任《联合早报》总编的林任君希望他能助上一臂之力，林任君爽快答应。在《联合早报》的大力支持下，“新空下”比赛也一举告捷，得到不错的反响。

教育部的“推广华文学习委员会”也在之后加入了这班列车，此举让活动更是如虎添翼。比赛也从单纯的歌唱比赛变得越来越多元，创设了更多类别，成为本地华语音乐创作的一大盛事。

在众人呵护的“新空下”这个小宝宝，一路走来也无法避免磨难。突如其来的一场疫情差点就让这场活动差点被腰斩。也难怪弹唱人负责人之一的黄桂霞在回想“新空下”这十年一路走来的历程时想到的是“难得”一词。当时候面对着不断更改的防疫措施，秉承着无论多艰难都要坚持下去的信念，将活动搬到线上，让其最终还是圆满完成，这难道不难得吗？

戏称错过了新谣辉煌时期的林倛玉也担任“新空下”评审及导师多年，为活动的推手之一。他表示看到“新空下”参赛者唤起了他学生时代玩音乐的初心。这些年他也见证了好些参赛者在经过比赛的洗礼后于愈见成熟，最后成为本地华语乐坛的生力军，让他感到非常欣慰。

“新空下”在过去十年为许多年轻人留下了他们的青春印记，下一个十年正等待着你的故事。青春不要留白，无论是用唱的、用写的、用弹的，“新空下”都为你提供一方天地，谱写你的青葱日记。

“新空下”新谣歌唱及创作比赛由推广华文学习委员会主办，弹唱人制作室、《联合早报》和裕廊先驱初级学院联办。

欲知更多2024年“新空下”新谣歌唱及创作比赛的活动详情，请浏览推广华文学习委员会网站或“新空下”专题页面。