【取火】何陈沁蕊：当我死的时候

我在你手心吸走的温度不该带走你的灵魂，从你手心渗入的冰冷不该落根于你的内心。

童话故事里的结局总是以“于是他们幸福快乐地永远生活在一起”完结，但“永远生活”哪里是结尾？真正的结局是死亡，而他们从未告诉我如何幸福快乐地死去。

当我死时，请让我握住我最爱的人的手。那会是多么美好的结局啊！我的心会完整地温热地跳完最后一曲，然后在遗嘱的谢幕后圆满结束。但我又同时是矛盾的。我不希望你在，不忍心让你手心的那双温热渐渐冰冷，不甘心无法抹去你眼角的泪滴。我不会听到你最撕心裂肺的哭泣，不能听到你最掏心掏肺的感言，无法亲自带你走出这场演奏厅灭灯的黑暗。

我最爱的人，我是多么想要与你真正永远生活在一起。

请让我最后的叹息化为一缕青烟，袅袅地缓缓地上升。在那炎夏，我便是那一股漂流世间的清流，缭绕在你的发间；在你的灶台前，我就是那锅里形成的炊烟，贪心地自私地躲在锅盖下细品着你的厨艺，直到被你揭开发现，再心虚地逃出。

我愿温柔地掺入你的生命里，就像我从未存在，又始终存在。

所以我爱着的人，正在哀伤着的人，请你不要固执地停留在我的坟前。我不在那里，那块石头镇不住我。

请你抬头，那只歌颂着的鸟儿，是我；那片停在你头顶的云彩，是我；那轮跟着你的明月，是我。

我一直都在，并且一直都会在。

请把我的骨灰撒在你最爱的花草上，让我滋养一片为你而盛开的花海。这一丛乖巧的米兰，这一群典雅的玉兰，这一株优雅黄角兰会恰好在你路过时绽开。它们都尽力地散放着那芳香，好让你凑近些，或许还能再沾上一枚吻。我要透过它们盛开的眼睛看你，而我愿看到的也是同样绽放的你。

我从未死去，所以请你不要跟着枯萎。那个在风中凌乱奔跑的你，在花海间翩翩起舞的你，那个在厨房里创造天地的你，可千万不要淹没在滔滔不绝的泪里，从眼眶溢出你的体内，丢失在流落在我冰冷的石碑。我在你手心吸走的温度不该带走你的灵魂，从你手心渗入的冰冷不该落根于你的内心。

千万不要憋着哽咽，不要在午夜念诵我的姓名。尽情在我们的回忆中发泄它、释放它！让它化为灵感，化为艺术，为你创作、歌唱、绘画、舞蹈；让那股哀痛衬托你的盛开，托你向前吧！

你我的回忆，那是我留给你最好的遗产。

而在那以前，请让我们更加努力地爱着吧！那些坟前流露的爱意与遗憾，都化为如今的表白，然后在我真正死去的那一天，你会含着泪微笑着附上我的脸颊，给我那最后一吻，然后在我耳边呢喃：“我们的爱没有遗憾。”

“于是他们毫无遗憾地死去。”

那才是最幸福圆满的结局。

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