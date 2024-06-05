【字食族】杨培铎：玫瑰的梦

似乎只有自己还停留在过去的生活中，死死不愿放手。但生活的脚步本就是无人可阻挡。那些狂妄地号称能活在过去的人皆在自欺欺人。

她们相识在一座充满故事的废弃农场中。那里的农场主曾是一位大梦想家，他为了追逐自己心中的世外桃源选择离开城市，花巨资购入这片土地。农场主好玫瑰花，尤其是那种火热的红玫瑰，于是他在购入农场后做的第一件事就是打造自己的玫瑰园。他对玫瑰园所付出的心血，可是对其他蔬菜动物所付出的好几倍。那时的玫瑰仗着农场主的偏爱，炫耀似地开出刺眼的艳红，生怕旁人不知道自己可是农场主的宝贝。

可幸福的日子并没有持续多久，农场主发现那种童话般的田园生活真的只存在于童话书内。附近的大型工业型农场太多了，没人愿意从他的农场进货。这个梦想的摇篮逐渐发出了腐败的味道，农场主不愿承认这个现实，但他也只能回到城市。可他似乎仍不愿意低头，无论家人朋友怎么劝他，他都拒绝把这座农场转手，并发誓一定要再次回来。

此刻，农场处于百废待兴的状态中，其中当然也包括玫瑰花小姐。她的同伴们忍受不了残酷的环境，都死了，偌大的玫瑰园中只剩她一枝玫瑰花。她是最幸运的那枝，同时也是最不幸的。

农场主离开后，没人会为她浇水施肥，也没人为她清理害虫。她只能眼睁睁地看着虫子一口口蚕食她的叶子，有时还会在夜里因为那些伤口痛醒。她的花朵也不如之前嚣张，原来的鲜艳红色现在被腐烂的棕色侵蚀，花瓣也随着日子一片片掉落。于是，玫瑰花小姐在花园中变成了一尊石像。虽然她不再凋零，但她也不能再开出靓丽的花朵。

直到春夏交际之时，她身上的石子才松动了些。在这个玫瑰花本应盛开的季节，她透过碎石缝隙，望向天空。熟悉的阳光把她带回了那个开满了玫瑰花的农场。她看到了那时为农场忙里忙外的农场主推开大门快步向自己走来，一切都是欣欣向荣的模样。一阵乌云此时恰巧飘过，仿佛有意让玫瑰花停止对过去的幻想。身边残破不堪的农场被阴影照得一览无遗，处处都透漏着陌生感。随后，农场这里下了一场大暴雨。玫瑰花在这场暴雨中变成石像时，还是想着农场主。

直到很久很久以后，农场的门又响了起来，来人不是农场主，而是拆迁队。他们这次带了一堆拆迁工具，打算在这里建新楼，看来农场主已经把这里卖了。玫瑰花发了疯似地尖叫，她不允许任何人从她手中抢走农场主的梦，即使是现在这个“农场主”也不行。

可那些工人听不见她的吼声。依旧自顾自地准备拆毁农场。其中一个带头的挥起锤子，径直砸向农场主之前亲手搭建的大棚。原本利落连贯的动作，在玫瑰花眼中看着就像一页一页手绘的动画本一样，极其缓慢地落下，仿佛将要有奇迹发生一样。

或许之前年轻的农场主会破门而入阻止那群工人。但他们都没有出现。这里只有玫瑰花一人。这时的她什么也做不了，只能眼睁睁地看着锤子砸在农场上，她的心里有些东西好像也碎了，那可是连时间都无法磨平的执念。

在被夷为平地的农场上，她愣了很久，这才真正地接受了“农场主可能真的不会回来了”这件事。他现在估计也已经在城市里发展自己的事业，过着一个没那么理想但现实快乐的生活。鹿先生估计也在旅行中遇到了很多很多有趣的事情。似乎只有自己还停留在过去的生活中，死死不愿放手。但生活的脚步本就是无人可阻挡。那些狂妄地号称能活在过去的人皆在自欺欺人。

工人们手脚利索，马上就在这块平地上打好地基，插上了钢筋水泥。看起来这好像还是一栋摩天大楼。

这次玫瑰花终于下定决心，要开启一段自己的梦。一段与农场主无关，仅关于自己的梦。她推开农场的大门，缓步走向外面的世界。那天恰好是个艳阳天，那个过去的自己梦中农场主来接她的天气。