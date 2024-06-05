【校果】第六届网安大赛人数创新高 电脑小白和网络大神各显神通

网络安全大赛（Cyberthon）2024年昂首迈入第六个年头。这项由华侨中学、战略资讯科技中心（Centre for Strategic Infocomm Technologies，简称CSIT）、国防数码防卫与情报军部队（Digital and Intelligence Service，简称DIS）三方联办的比赛，旨在挖掘并培养网络安全技术人才，激发青少年学生对网络安全与数据科学的兴趣。

5月4日在线上举行的赛事，参加人数突破新高，共吸引了21所初级学院与高中的620名学生参与，是人数最多的一届。无论是对电脑技术一窍不通的“小白”，还是经验丰富的“大神”，这次比赛开放给所有感兴趣的学生报名参加。为此主办方特地在正式比赛的四周前开始为学生开办了一系列工作坊，教导各类技术，以帮助他们准备比赛。​​

莱佛士书院的参赛选手林楷恩（高一，17岁）说：“我觉得比赛特别好玩，工作坊也教会我很多新知识。我觉得只要有兴趣，就算完全没有经验也可以来取经。”

获得冠军的队伍是来自新加坡国立大学附属数理中学的四名高一学生，他们同时还斩获了战略资讯科技中心的特别挑战奖。组员郭信泽（高一，17岁）说：“这次能获胜真的很开心，确实学到了很多新知识。我们付出的努力总算有令人满意的成果。”

创意活动玩转黑客技术

比赛结束一周后，5月11日，在华侨中学高中部邵仁枚纪念堂举办了“网络安全嘉年华会”。主办方在活动结束前，揭晓众人期待的获奖团队并举行颁奖仪式。今年嘉年华会上的展位经专业网络工程师精心设计，不仅让参加者见识各种网络安全技术，而且具有很强的互动性，需要人们直接上手尝试。

网络安全嘉年华会的参与者在愉快的氛围中探索学习，结束后来张大合照。（战略资讯科技中心提供）

在众多展位中，揭露如何利用网络入侵设备的展位尤其受欢迎，好评如潮。讲解者在现场演示黑客是如何假冒公开网络，让设备自动接入，进而直接获取对设备的控制权。生动而直观的讲解，让人对黑客防不胜防的攻击手段有了更深一层的认识。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳在颁奖典礼的致辞中指出：“如今网络世界已成为各国必争之地，正如同天空、陆地和海洋那样，都可以成为潜在的战场。如若无人守护，不加防范，就会对我国的安全及主权带来重大的影响。”

主宾教育部兼人力部政务部长颜晓芳（左三）聆听网络工程师讲解，站在后方的是华侨中学校长李白彬。（战略资讯科技中心提供）

前参赛选手加入筹办团队

21岁的林进楷曾经是2021年网络安全大赛的参赛者之一，他于2022年获颁网络防卫专才奖与战略资讯科技中心本科奖学金（CSIT Undergraduate Scholarship），目前参与网络防卫工读计划（Cyber Work-Learn Scheme）。

今年，林进楷加入了筹办团队，以网络工程师的身份帮助设计比赛。他受访时说：“那次比赛为我提供了一个和战略资讯科技中心工作人员交流的大好机会，也让我开始好奇网络安全在现实中是如何被应用的。”他原本对数码编程和网络安全技术不甚了解，最终会成为网络工程师，正是得益于当年报名参赛的经历，是这个决定改变了他的职业规划和人生。