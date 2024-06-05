【校果】安德逊实龙岗初院办研讨会 邀奖学金得主助学生规划未来

安德逊实龙岗初级学院举办了为期两周的“职业与行业奖学金研讨会”（ASR Career & Industry Scholarship Symposium）。通过这次活动，学校旨在帮助学生了解政府部门和企业的工作情况及其所提供的奖学金，协助学生在升学和填报志愿方面做出更明智的选择。这也是首次高一和高二学生共同参与研讨会，希望让高一学生为申请大学或奖学金做好准备。

4月30日是活动首日，学生聆听了主讲嘉宾的分享。分享会共有三个主题，分别是：“兴趣与收入”“人工智能时代的未来就业前景”以及“STEAM——科学、科技、工程、艺术、数学五大领域的无限机遇”。学生根据个人兴趣选择一个主题，聆听从业者分享成长经历和人生感悟。

活动负责老师之一杨伟正说：“为了举办这次的职业与行业奖学金研讨会，我们特别考虑了学生对各行业的偏好。 这次我们邀请了许多医疗保健行业的嘉宾， 并设置了相关展摊，因为这是许多学生的首选行业。此外，我们还涵盖了新加坡的新兴和成长型产业，如人工智能和可持续发展产业。我们很高兴见到学生提供了非常积极的反馈。 许多学生认为，这次研讨会的主题讲座以及学校新推出的教育和职业指导微型网站，都能帮助他们更好地了解毕业后的职业选择。”

了解各行业就业前景

5月7日的活动是这次活动的重头戏。从下午2点开始，来自各行业的机构以及政府部门在学校的前厅设立展摊，让学生有机会咨询、了解不同机构所设立的奖学金，并与相关负责人进行深入交流。此次活动邀请了教育部、外交部、警察部队、海军部队、陆路交通管理局、市区重建局以及新报业媒体集团在内的多家机构，涵盖各行各业的翘楚。为了鼓励学生积极获取相关信息，学校和各机构设计了许多有趣的活动并赠送纪念品。

来自各行业的机构以及政府部门在学校的前厅设立展摊，让学生有机会咨询、了解不同机构所设立的奖学金。（安德逊实龙岗初院提供）

此外，学校还邀请参展人士通过分组会议的方式，与学生探讨各行业的就业前景。参与分享会的人士大多曾是奖学金得主，除了介绍就业前景外，他们还分享了个人经历及申请奖学金时的准备工作。这些奖学金得主大多是安德逊实龙岗初级学院的学长学姐，他们回到熟悉的校园，与学弟学妹分享初院生的有趣生活。

为了确保学生能够选择自己感兴趣的领域进行咨询，学校精心准备，邀请了涵盖法律、医疗、科学与研究、工程与可持续发展、人工智能、金融与银行业、教育、会计与统计、社会工作、媒体与传播、艺术以及创业等15个领域的专家和从业者作为嘉宾。学生可以选择参加二至三场分享会。除了聆听从业者的分享，学校还为学生安排了机会向从业者提问，了解各自的就业前景。同时，学校还特别安排了奖学金讲座，提供如何申请奖学金以及如何脱颖而出的相关信息。

研讨会具启发性和引领性

这次研讨会的协调工作全部由在校学生负责。这些学生协调员（student facilitators）不仅深入了解自己感兴趣的领域，学校也希望通过这种方式培养他们的公众演讲和组织能力。学校老师杨伟正说：“我觉得学生协调员与学生计划委员会团队做得非常出色。学生们认真对待自己的角色，并付出了很多努力。在活动准备期间，他们与老师一起排练，并集思广益，通过多种渠道宣传活动。活动当天，许多学生协调员表现出很高的应变能力，应对意想不到的变化。许多演讲者和嘉宾都称赞他们的素养及热忱。”

学生协调员主持座谈会并与嘉宾进行互动。 （安德逊实龙岗初院提供）

高二学生Tarunikaa Saravanan Vijayadhanalakshmi说：“这次活动让我感觉非常新鲜，我不仅参加了职业与行业奖学金研讨会，还主持了两场会议。尽管我之前有过主持经验，但从未主持过研讨会。这段经历不仅让我学到了更多专业知识和沟通技巧，还帮助我拓宽了思维。”