审计师辞职创业 用气球折出花样人生

31岁的陈俊丞转换跑道自主创业，将爱好变成营生方式，成为一名气球造型师，走上一条与众不同的路。他认为，人生很奇妙，终有一天，我们会回归去做自己喜欢的事。如今的他比以前开心，工作时间自由也相对较短，空出时间不断学习新技能，发掘更多可能性。在他看来，成功就是找到自己喜欢做的事。

生活本就像万花筒，因为人各有志，因为喜好不同而精彩。31岁的陈俊丞是一名气球造型师，在他手中，一条条五颜六色的气球像被施了魔法，被折成各种造型可爱的卡通人物。他的工作是每天在各种派对上为大家折气球，每次出现，周围总围满了人，特别是小朋友，想要从这名气球魔术师手中得到造型精美的礼物。

在成为气球造型师之前，陈俊丞在金融行业做审计工作。厌倦了长时间高压的工作状态，他开始重新思索规划未来。“终有一天我们还是会回归去做自己喜欢的事”，陈俊丞说。通过创业将爱好变成营生方式，他走上了一条与众不同的路。

气球魔法师养成记

陈俊丞第一次接触折气球，是在大学第二年级。当时朋友的派对公司缺人手，找他帮忙，教了一些折气球的基本手法。之后他在网上跟着视频自学，学习如何掌握好比例给魔术气球充气，如何弯折、扭转、打结，如何做连锁扭、折叠扭，将一根长长的魔术气球做出想要的形状。起初他跟着教程练习，待熟练之后，自己开始创意发想，挑战各种卡通人物，如小熊维尼、美少女战士、小兔美乐蒂、外星生物史迪奇，以及《冰雪奇缘》的艾莎等。

中秋节发挥创意，陈俊丞设计出嫦娥造型的气球。（受访者提供）

公司年会、家庭日，私人派对、小朋友的生日，在派对现场，时常需要根据公众要求临场发挥。庆祝华人新年，他用气球折出十二生肖、Q版财神爷。中秋节时，他折出卡通版嫦娥，用几束黑色气球做盘发，粉色做披帛，造型惟妙惟肖。陈俊丞说喜欢折气球，因为可以发挥创意。派对现场，小朋友时常突发奇想，要一台F1方程式赛车，或是流行卡通片里的人物。他必须当即反应，开始在脑海中构思，边想边折，做出不同造型。

圣诞节创意，陈俊丞将《冰雪奇缘》中的人物“气球化”。（受访者提供）

因为折气球的手感、习惯不同，气球造型师通常都有自己的个人风格。有人喜欢只做头部造型，有人偏向不同的头身比例。陈俊丞形容自己的风格偏男性化，他喜欢做人物的全身造型，从头到脚包括发型。这种风格的挑战在于如何拿捏比例，通常从开始折气球到最终完成，都是一气呵成的动作，过程中要预判头部和身体比例，做出合适的尺寸。

陈俊丞享受在派对上折气球，为大家带来欢乐。（受访者提供）

派对活动上散播欢乐

在旁人看来，折气球像是日常爱好，但陈俊丞决定把它发展成事业。原本是商科出身，毕业后他在著名的四大会计事务所之一做审计工作。长时间高压的工作氛围，在他看来并不是长久之计，工作两年后，2018年他决定辞职创业，做自己喜欢的事，成立了派对策划公司，专门去各种派对活动上折气球活跃气氛，同时也策划派对活动。他与十多名自由工作者如魔术师、面部彩绘师等合作，共同为派对活动增添乐趣。

华人新年，陈俊丞发挥创意，折出十二生肖气球。（受访者提供）

陈俊丞坦言，从来没想过有一天自己会全职做气球造型师，选择这一行。一来是因为喜欢折气球这门手艺，二来是喜欢小朋友。派对场合的气氛都很欢乐，小朋友也很单纯可爱，往往因为一个气球就可以打成一片。每次气球造型师的出现总能带给大家欢乐和惊喜，小朋友喜欢围着他转，奇思妙想要各种造型的气球。

Q版财神爷充满喜气。（受访者提供）

气球造型师每小时出场费在百元左右，陈俊丞认为服务所提供的价值体不仅体现在气球折得如何，重点是体验，营造欢乐的派对气氛很重要。通过折气球给小朋友和家人留下美好回忆，散播欢乐，是让陈俊丞感到快乐的事。

不断保持学习能力

创业六年来，通过经营社交媒体与网络传播，陈俊丞积累了不错的口碑，也有熟客经常找来。忙起来有时一天要跑七八场活动，收入稳定，与之前在大企业工作不相上下，但多出许多时间做喜欢的事。之前在商学院学习的知识，如今都运用在创业中，注册公司、审计、做账都是他的老本行。他对投资理财有研究，从小有编程基础，目前跟随科技发展继续学习新技能，为未来做准备，进一步探索日后可行的创业项目。

陈俊丞享受创业带来的自由度，在工作之外有更多时间提升自己。（受访者提供）

“每一段经历都不会白费。人生很奇妙，终有一天，我们还是会回归去做自己喜欢的事”，陈俊丞说。如今的他与之前相比更加开心，离开了长时间工作的环境，空出时间不断学习新技能，发掘更多可能性。“当你找到喜欢做的事，就会去学习发展相应的技能。商业与技能是平台工具，去实现想做的事。”在他看来，成功是找到自己喜欢做的事。人生旅程没有同一方程式，永续的生活模式（sustainable living）即找到一种舒服的姿态，不断保持自己的学习能力，让路走得更远更长。