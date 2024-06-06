新空下初赛：同学跨校合作弥补遗憾 师生合唱共创美好回忆

“新空下”全国新谣歌唱及创作比赛初赛于6月1日在裕廊先驱初级学院礼堂举行，共有52名独唱者与24个组合参赛。比赛邀请了三名资深本地音乐人洪劭轩、林随安和邓淑娴担任评审。今年的比赛竞争十分激烈，除了精彩的独唱组，合唱组更是唱出了新意，除了经典的师生组合，更有跨校合唱的组合出现。

“M&C”组合由两名高一学生魏美帆（17岁，安德逊实龙岗初级学院）与陈晨（17岁，义顺星烁初级学院）组成，她们是中学同学，曾在中学时期一起参加过“新空下”，却遗憾止步初赛。魏美帆说，在哪里跌倒就在哪里站起来，这次参加比赛是想要弥补之前的遗憾，希望能晋级成功。这次比赛两人拿起吉他，自弹自唱起吴佳明的《小人物的心声》，配合起来十分有默契。当被问到练习时，是否有遇到困难时，陈晨坦言，唱歌还要配合弹吉他的节奏，自弹自唱练起来是比较有难度。两人因学业繁忙，时间上较难抽出时间一起练习，但这次的学校假期提供了两人足够的时间练习，所以比赛时能够好好发挥。

老师为学生现场伴奏

来自立化中学的“飞扬组合”由郭芸廷（14岁，中二）、邱譞满（14岁，中二），以及老师柳公凯组成。师生三人组选了郑展伦的《如果你不小心想起我》为参赛歌曲，以男女对唱的方式演唱十分特别。去年参加过新空下的郭芸廷，曾获得独唱组的优胜奖，今年她不仅继续挑战独唱组，也参加了合唱组。当时郭芸廷打算参加独唱组，学校老师听闻后就向柳公凯提议，不如和学生一起参加“新空下”合唱组。于是在华文老师的推荐下，促成了两名学生和一名老师组成的“飞扬组合”。柳公凯说，这次与学生一起参加比赛，是希望她们毕业后，能够想起与老师一起唱歌的美好回忆。对于比赛的期许，郭芸廷与邱譞满都认为享受比赛过程最重要，尽力就好。

“飞扬小组”的邱譞满（左）、郭芸廷（中）与老师柳公凯（右）合唱《如果你不小心想起我》，留下美好的师生回忆。（梁麒麟摄）

除了与学生上台演唱，有一名老师则用另一种方式帮助参赛的学生。武吉巴督中学的数学与化学老师吴思汉（35岁）为“泛黄的书签”用钢琴现场伴奏，使演出更加动听。吴思汉十分热爱音乐，业余时间会私下玩乐队。他觉得现场伴奏与配乐有差别，希望现场伴奏能够帮助学生升华她们的演出。而“泛黄的书签”由两名来自武吉巴督中学的黄纾慧（15岁，中三）与黄枥仟（16岁，中四）组成，出于对唱歌的热爱，两人决定一起参加“新空下”。组合名字的由来十分有趣，使用了两人的姓氏“黄”与名字的谐音“纾”与“仟”组成了“泛黄的书签”。除了老师的伴奏，黄纾慧与黄枥仟也精心设计了舞台走位，为整个演出画龙点睛，她们希望今年能够闯入决赛。

“泛黄的书签”组合黄枥仟（左）和黄纾慧（中）演唱《回忆与未来的对话》，而老师吴思汉（右）为她们弹琴伴奏。（梁麒麟摄）

半决赛晋级名单

独唱组入围者是：黄德铭（华侨中学中学部）、黄梓炘（南洋女子中学校）、陈恺宓（加东修道院女校）、林苇涵（东源中学）、李琳珊（莱佛士女中）、黄盅艺（新加坡理工学院）、陈雪佟（伊布拉欣中学）与何渼鍹（新加坡艺术学院）。

合唱组入围的有“M&C”（安德逊实龙岗初级学院与义顺星烁初级学院）、“会心一笑”（华侨中学高中部）、“飞扬小组”（立化中学）、“两条锦鲤”（华侨中学高中部）、“泛黄的书签”（武吉巴督中学）、“我们是最棒”（南华中学）、“紫玫瑰”（新加坡艺术学院）与“温馨四方”（莱佛士女中）。

“新空下”新谣歌唱及创作比赛由推广华文学习委员会联合弹唱人制作室、《联合早报》和裕廊先驱初级学院共同主办。本届“新空下”新谣歌唱及创作比赛已开跑，公众可在推广华文学习委员会网站或“新空下”专题页面了解更多活动详情。另外，《新空下2023》学生创作歌曲合辑现已发行，可到“新空下”合辑专页，欣赏学生作品。