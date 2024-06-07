【取火】郑凯忆：禁果

苹果到了一定时间，会滚落在地。苹果红彤彤的，很诱人。邻居家的孩子看见了，都绕路走，他们对苹果过敏。

阿珍活在一个奇怪的世界。在她那里，所有人出生时候都对苹果过敏。更奇怪的是，当他们到了特定时间，就会突然对它不过敏了。很多小朋友都不理解这其中的秘密是什么，但这些大人只是笑笑，然后挥挥手继续下一个话题。

“女娃子家的，哪能说这些？等你长大了啊，自然就懂了！哈哈哈哈哈！”

阿珍还小，但她偏偏种了一棵苹果树。

她认为她自己不一样，她可太了解苹果这种水果了。家里桌上时常摆着这个水果，她偷偷尝过，有一点酸酸的，但也很甜，当然她的家人那么忙，并不知道。她在学校也一直听到朋友们在讨论苹果。他们似乎都不了解外界的同龄人对苹果过敏的事实。他们好像已经有了抗体。

通过她的朋友，阿珍学会了如何种苹果树。首先，铲土。一个不小心，阿珍会把手弄得脏脏的，沾满泥泞。

“没有关系，洗洗手就好了。”

然后，种种子。种好之后，还得定期浇灌，撒肥料，这样苹果树才能健康成长。经过几次的种树经验，阿珍已经了解哪种肥料最有用。那个牌子的肥料用它种出来的苹果树，总是长得茂盛，苹果也总是那么香甜可口。

阿珍很享受看苹果树成长的过程。这是她为数不多的消遣，因为她的父母总是没有时间陪她。就算有，他们也总是在吵架。所以阿珍其实更希望他们忙碌于自己的工作中。当然，比起种树，她更喜欢吃苹果。

而且，有时候她望着外面的天空红红的、蓝蓝的，那么漂亮，就会想吃一个苹果，或者种树。哪怕所有人都对苹果过敏。

有一次，阿珍的父母发现了她在种苹果树。他们没有质问，没有愤怒，似乎这件事并没有什么大不了。哪怕所有人都对苹果过敏。他们只是摇摇头，然后让她种好树，吃苹果的时候不要生病。

一切似乎再正常不过，就像家里经常出现的那种水果一样正常。

他们深呼吸叹气后离开，世界再次只剩下阿珍一个人。当然，他们做这些的时候都没有想到，这棵苹果树有一天会长成参天大树。

这棵大树直直立于他们家的后院中，所有邻居都看见了。他们也知道了这棵巨大的苹果树是阿珍的。他们甚至知道她吃过苹果。一时间，所有人议论纷纷。

阿珍的父母那天大发雷霆，阿珍第一次和他们吵了架。

啪。

这场战争最后以阿珍挨了一巴掌戛然结束。

周围人的指指点点还在继续，但阿珍已经听不见所有声音了，她也不想听见。她的世界终于安静了。那件事过后，她的朋友都离她而去，她成了老师们口中“不要学她”的那个人。

那一天，阳光正好。

阿珍的苹果树已经开花结果了，今天是收割的日子，可树下空无一人。阿珍并没有去看她的苹果到底成熟得怎样了，她静静地躲在房间内，独自一人。

啪。

苹果到了一定时间，会滚落在地。苹果红彤彤的，很诱人。邻居家的孩子看见了，都绕路走，他们对苹果过敏。只是，有一只手，悄悄把它捡了起来，放在家里的桌子，或任何一张触手可及的桌子，那种能碰到又碰不到的。

再然后，突然间的某一天，一个苹果，悄悄地在角落发烂、发臭了。那天，刚好也是一个阳光正好的下午。

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