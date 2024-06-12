【校果】淡美初院母语双周　游旧街尝蛋挞听导演谈影片中的美食

淡滨尼美廉初级学院于2024年第二学段举办母语双周，通过一系列精彩有趣的活动激发学生学习母语的兴趣与热情。活动包括线上问答比赛、课堂抢答活动、晨间歌曲播放、学习之旅、陈子谦导演的专题演讲，以及歌唱表演。

导演陈子谦（中）、歌手范平庚（左）与卓振声分享学习华语的心得。（淡滨尼美廉初级学院提供）

母语双周期间，修读华文与文学的高一学生化身电台DJ，在特定几天的朝会前播放耳熟能详的华语流行歌曲，为大家开启充实美好的一天。负责的学生从音乐的类别到歌词的内容，先用华语通过学院的广播系统向刚走入校园的学生做介绍，然后再播放歌曲，在全新的一天为大家打开音乐的世界。

学习之旅重新认识旧街区

除了校园内的活动，学生在母语双周也有机会出外到直落亚逸一带，走访富有历史文化的旧街区。通过这项名为“旧街道，新生命”的学习之旅，母语部安排学生参观了天福宫、崇文阁、阿尔阿布拉回教堂、昔日的中华医院、英华学校原校舍、牛车水古井，以及东兴饼家。

其中，东兴饼家方惠强的分享让学生留下深刻印象。老饼店如何从手推车摊位发展成一家家喻户晓的传统饼店，又如何在求变中坚守传统，令人佩服。当年第一代东主为店取名为“东兴”，除了因东主名字中有“兴”字之外，也蕴含了对南洋和亚洲兴起并强大的美好愿景。这家店铺坚持只使用猪油而不用奶油，配合传统手艺，制作了各种传统美味的糕饼，深受国人和外国游客的喜爱。为了迎合年轻人的审美观，饼店在包装上进行了大刀阔斧的改良，更具现代感。店内的装潢也加入菱形的元素，与招牌菱形蛋挞相映成趣，尽显巧思。除了聆听饼家创业的故事，淡美初院的学生也品尝了招牌蛋挞。新鲜出炉的菱形蛋挞，外酥内滑还冒着热气，咬下去的第一口，大家都眼神发光，赞不绝口。

东兴饼家的方惠强为学生讲述老饼店的创业故事。（淡滨尼美廉初级学院提供）

陈子谦分享食物在作品中的意义

母语双周的压轴节目——本地导演陈子谦的专题演讲《藏在味道里的故事》在双周的最后一个星期五下午，于第四讲堂举行。陈子谦特地准备了几个与本地传统美食有关的短片，带领学生领略食物这一元素在他的影视作品中的意义。学生也通过这些短片，感受到美食和记忆之间千丝万缕的关系。它们犹如情感的纽带，无论我们生在哪一个年代又或是身处哪一个地方，总会有一道美食牵动着我们，让心灵深处对特定的人事物产生连接。感人又带有怀旧色彩的影片，引起了学生的共鸣，拉近了年轻人和过往的距离。

导演陈子谦（右）介绍镜头下美食背后的故事。（淡滨尼美廉初级学院提供）

下半场，两名歌手助阵演唱了多首华语歌曲，为活动制造了惊喜。本地歌手范平庚先带来传唱度极高的《总会有人》，让学生兴奋不已。此外，他也献唱了自己的创作单曲《这就是我们的爱》。随后，歌手卓振声出场演唱《如果可以》，这首受学生欢迎的歌曲，立刻吸引大家纷纷跟唱。紧接着，卓振声也演唱了原创歌曲“Awesome”。最后，两名歌手合唱《乌梅子酱》，动人的歌声加上泡泡枪所营造出的梦幻气氛，现场犹如演唱会，即便活动结束后，仍令学生流连忘返。

本地歌手范平庚（右）演唱时，不忘与学生互动。（淡滨尼美廉初级学院提供）

活动结束后，母语部为配合传统美食的主题，向每个学生派发两个寓意吉祥长寿的红龟粿。一场寓教于乐，兼具声光与味觉的飨宴就此拉下帷幕。

活动结束后，每个学生都获派两个寓意吉祥长寿的红龟粿。图为淡美初院院长冼健豪（右）与派发红龟粿的学生合影。（淡滨尼美廉初级学院提供）

每一年的母语双周活动，淡美初院母语部都会精心策划丰富且具有深意的文化活动，旨在创造一个多元且轻松的环境鼓励学生学习母语，希望学生乐学华文，发现语文与文化之美。