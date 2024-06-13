Z世代走进义顺 看看这里是否传说中“危险”

义顺被网传“新加坡最危险地区”，甚至有人拍视频探索义顺到底有多“危险”。23年来一直居住义顺的Z世代居民覃竖荑说，她从没遇过什么危险的事与人，觉得“最危险”这个说法并不属实。覃竖荑带朋友黄佳韵和记者一起走进她的生活圈，了解在义顺生活的日常，结束行程时，一包辣椒酱从天而降……

根据报道，2015年9月至12月期间，义顺出现杀猫狂魔，三个月内有16只猫遇害，只有一只幸存。杀猫案件在社交媒体发酵，之后发生在义顺的案件都被放大与传播，义顺被冠上“新加坡最危险地区”。甚至有网红与游客，特地到义顺一探究竟，拍片探索义顺到底有多“危险”，导致网民提起义顺时，不免与“危险”挂钩。

特别是数码原住民Z世代（生于1997年至2012年），在不了解义顺的前提下，单看社媒上的信息，难免觉得义顺很“危险”。为此记者盘点了近年发生在义顺的五大新闻，同时访问了从小在义顺长大的Z世代居民，探究义顺是否真有传闻中“危险”？

YouTube上有不少影片打着义顺为新加坡最危险的社区（Singapore’s most dangerous Neighborhood Yishun）作为标题。（互联网）

发生在义顺的五大案件

案件1：义顺弑父命案 19岁青年被控谋杀

2022年10月10日，在义顺4道第653座组屋发生了一起19岁青年持刀砍47岁父亲的命案。19岁儿子谢杰凯后来被控谋杀。



案件2：杀流浪猫被人高处抛下 居民纷纷谴责虐猫徒

2020年7月1至2日，义顺6道第390座和第388座组屋，有两只流浪猫疑被人从高处抛下，一只当场惨死，一只伤势过重被安乐死。自2015年的连环杀猫案，义顺一直以来都有虐猫案件发生。虐猫狂徒再次出现，难免引起社会关注。

案件3：为逃避警方追捕持刀挟持妇女 吸毒男子认罪

2023年1月9日在义顺环路第110座组屋地面层，一名吸毒的42岁男子为了躲避警方追捕，涉拿刀架在陌生妇女的脖子，把她当“挡箭牌”。后来警方顺利制伏男子并将他逮捕。挟持案较少在新加坡发生，加上犯案人吸毒，所以十分轰动。

案件4：义顺组屋区非法燃放烟花 40岁男子将被控

义顺一带还发生过较特别的案件，2024年4月9日晚上有名男子在义顺61街第642座组屋非法燃放烟花。新加坡自1972年起全面禁止民众私自燃放烟花爆竹。

案件5：野猪至少伤三人 一人昏迷一人大腿须动手术

2022年3月9日傍晚在义顺组屋区发生了三起野猪撞伤人事件，野猪先是闯入了义顺环路第846座组屋附近的卡迪中心广场，将一名女子撞晕，再冲向附近组屋底层，撞伤另外两人。其中一名56岁妇女的大腿被獠牙刺伤，伤口7公分长，还得入院开刀。新加坡其他地区也会有野猪出没，但这起案件受害者还须入院开刀，伤势严重。

这些案件都十分特别，凑巧发生在义顺地区，难免加深了大众对于义顺是“危险”地区的印象。

根据《新明日报》报道，义顺市镇会于2018年，透过数据反击“义顺很危险”的说法，举出数据力证七年间义顺北的罪案数量减少了一 半。

覃竖荑（左）与黄佳韵（右）是高中同学，高中时期放学后都会到义顺纳福城吃饭与逛街。（关俊威摄）

不危险只是个普通社区

在探索义顺前，记者给受访者覃竖荑（23岁，大学生）与黄佳韵（23岁，教师）盘点了这些新闻，并问她们哪一则新闻最令人吃惊。覃竖荑认为“吸毒男子挟持妇女案”最惊人。她说，毕竟挟持案很少在新加坡发生，加上男子又吸食了毒品，确实有些震惊。黄佳韵则认为是“野猪撞伤三人案”。她觉得受害者被撞后昏迷了15分钟，事态应该很严重。即便如此，两人还是一致认为义顺不“危险”，就是个普通社区。

覃竖荑从出生就居住在义顺，小时候搬过家却都在义顺这一带。在这23年来，覃竖荑说，她在义顺没有遇过危险的事与人，只是目睹过交通事故，但这在任何社区都可能会发生。因此她觉得义顺被称为“新加坡最危险地区”不太真实，甚至有点夸大的程度。为了让大家更了解义顺，覃竖荑带记者与一位不太了解义顺的朋友黄佳韵，一起走访她在义顺的日常。

“宝藏”美食哪里找？

覃竖荑（左）与黄佳韵（右）在忠邦巴刹与熟食中心享用甘蔗水，覃竖荑觉得这里有许多“宝藏”美食。（关俊威摄）

覃竖荑与黄佳韵是高中同学，高中时期放学后都会到义顺纳福城（Northpoint City）吃饭或逛街。覃竖荑居住在义顺，时常到访纳福城。黄佳韵则说，在义顺地区，自己较常来的也是纳福城，较少去义顺的其他地方。

第一站来到忠邦巴刹与熟食中心（Chong Pang Market and Food Centre ），覃竖荑说，自己最喜欢的美食就是烤鸡翅膀与鲜榨的甘蔗水，她与家人都是常客。此外，还有登上米其林新加坡“必比登推介”（Bib Gourmand）名单的海南仔炒粿条与记得来鸡饭。覃竖荑说，如果想要来义顺寻找美食，不妨去忠邦巴刹与熟食中心，发掘有许多“宝藏”美食。

覃竖荑说，游乐场已经改建，但义顺邻里公园还是充满她儿时回忆的地方。（关俊威摄）

第二站来到充满童年回忆的义顺邻里公园（Yishun Community Park），公园坐落在住家附近，覃竖荑小时候常与妹妹到那里。现在的游乐场已经改建，公园也新增了乐龄人士的运动区域，还设有集装箱健身房（The Gym Pod）。覃竖荑说，对比从前，公园只有游乐设施，比较适合小孩与家长，现在新增的设施让公园满足不同年龄层的需求。不只小孩，老人家和年轻人都可以到公园集装箱健身房运动。

义顺22街294座巴刹是覃竖荑最熟悉的地方，她每周会和家人去购买蔬果。（关俊威摄）

被社交媒体夸大

最后一站来到覃竖荑与家人每周光顾的义顺22街294座巴刹。她觉得这里平平无奇，但是居民购买新鲜蔬果的主要地方，也是她最熟悉的地方之一。巴刹附近也有许多咖啡店，美食选择众多，还有快餐。覃竖荑常到这里的麦当劳，她觉得除了方便也很适合与友人谈话。

走访了义顺，黄佳韵说：“义顺因为几个案件，被社交媒体夸大传播，导致人们误解义顺为‘危险’地区。我至始至终都觉得它就是个普通的住宅区，走访后更确定它与新加坡其他地区差不多。”

经过一天的游览，覃竖荑（左）与黄佳韵（右）在巴刹附近的麦当劳，边吃边聊天。（关俊威摄）

游览结束后，一包辣椒酱突然从天而降，原来是附近鸟儿飞过时掉下的。庆幸的是，辣椒酱没喷到大家身上。不知这算不算“危险”事件？但一天下来，除了这个小插曲，在义顺并没有遇到任何怪人怪事。

游览结束时，一包辣椒酱从天而降，覃竖荑（左）与黄佳韵（右）感觉惊讶。（关俊威摄）

记者后记：去义顺走走发现真实的一面

走访了义顺一带，记者发现义顺不过是一个普通的住宅区，该有的设施如巴刹、熟食中心、购物中心与公园等都与新加坡其他组屋区差不多。即便经过一些社媒的渲染，貌似发生在义顺的案件特别多。可是，义顺区包含了五大区域：义顺中、义顺南、义顺东、忠邦城和坎贝拉，因地区范围大很多事件容易归纳为在义顺地区发生，当中也有巧合的成分。况且罪案可能在新加坡的任何地区发生，谋杀案、毒品案与虐猫案都不是义顺独有。对于居住在义顺的居民，义顺是个设施完善的社区，甚至温馨的家，不掺杂“危险”的成分。若想更加了解这个地区，不妨放下成见到义顺走一走，了解它真实的一面。