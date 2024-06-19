联合学生通讯员写作培训营 走进新闻工作日常

6月8日，学生假期期间，联合学生通讯员俱乐部举办了一年一度的大型写作培训营，吸引了30多名新老通讯员参加。为了让新加入的通讯员可以熟悉报馆，培训营选在大巴窑北新闻中心的礼堂进行。本次写作培训营分为三个环节：记者分享会、培训环节（摄影和写作培训），以及文艺创作比赛。

记者分享会邀请了《新明日报》意外组的记者吴睿明和《联合早报》副刊特约记者贺倩茹。他们分别分享了作为新闻记者的日常工作和趣事，以及作为写作爱好者的心得与经验。吴睿明分享了他曾报道的SMRT巴士司机罢工事件等多篇报道，向写作通讯员展示了制作新闻报道的过程，以及其中可能遇到的意外情况。

《新明日报》记者吴睿明通过巴士司机罢工事件，分享采访新闻的过程。（作者提供）

没有灵感怎么办？

贺倩则分享了更多有关文艺创作的经验和建议。在问答环节中，写作通讯员热情高涨，提出了近十个与写作相关的问题。当被问及如何提升创作能力时，贺倩茹推荐了一些作家和作品，包括陈春成、契科夫、简媜等，以及《文学回忆录》《小说面面观》和《野草》等文学作品。她建议通讯员从阅读短篇小说入手，以此提升他们的写作技巧和文学素养。

实习通讯员冼筠儒（圣若瑟女子中学中三，15岁）通过记者分享会环节获益匪浅。“这次培训营我最喜欢的部分是记者分享会环节——贺倩茹的分享。在问答环节中，她回答了一个一直困扰我的问题。因为在创作时，我常常写到一半就没有灵感，或者根本没有灵感，这让我感到非常烦躁。她建议我通过冥想，用心感受周围的事物，这样可以更好地用文字表达自己的想法，也能集中注意力。她还提到日常身体活动的重要性，日常运动可以有效缓解压力，从而让头脑腾出空间来容纳其他情绪，并写下来。让我学到了很多。”

手机摄影培训学构图

虽然是写作培训营，但也特别邀请了摄影培训员詹欣怡到场。她为写作通讯员提供了简单的手机摄影培训，让他们学会如何在没有摄影师的情况下，利用手机独立拍摄报道所需的活动照片。培训内容涵盖了基本的手机摄影技巧和活动图的要求，帮助写作通讯员了解如何构图，以及如何选择适合用于报道的活动照片。

摄影培训员詹欣怡讲解不同的摄影视角该如何运用。（作者提供）

尽管写作培训营的筹备过程充满挑战，但最终圆满结束。负责筹办本次活动的负责人之一陈昊轩说：“筹办培训营遇到的最大挑战是身兼数职，需要承担大量的准备工作，并与各方协调。除了准备培训内容外，我们还要考虑宣传计划、场地布置、邀请嘉宾等一系列问题。幸运的是，最后大家都非常满意，并给予了我们积极的反馈。”