【字食族】彭怡茜：你

希望你，如果你真的存在，一切都好。如果有一天我们相遇了，希望你知道我是谁。如果不知道也没什么，就当只是一场梦。

亲爱的你：

这是我今年第一次给你写信。昨天很精彩，下午去全国田径决赛，很好玩。去找了好多朋友，溜到中学部去找学妹。很可爱，很好玩。自从上了高中，生活似乎精彩了许多。如果排除学业的繁忙，那几乎可以说是完美的。我在新的环境，遇到了很多新的朋友，和旧的朋友也保持联系。我的人设似乎变了，好多人都说我好像认识很多人。其实也没有啦，只是很幸运，经常可以在学校遇见这些好朋友。我挺感激的。有机会，我可以和你好好说说。学校同学，课外活动遇见的朋友，宿舍的人，我有好多有趣的故事呢。

说回昨天，看了比赛之后，我和朋友一起去看电影。以前课外活动认识的，除此之外没有特别多的交集。但我们就是挺熟的。很神奇吧，有些人一直遇见但就是无法成为朋友，有些人只需要一个小小的契机就能发展成长期的亲密关系。希望这些友谊能够一直继续下去。希望吧。

我们去看了电影《青春18x2通往有你的旅程》。说来好笑，注意到这部电影是因为电影院外面的海报。几个星期前和宿舍的人一起去看电影，电影院外面看见海报。女主超漂亮的，我直接跑到海报，在女主的脸面前说：“她好漂亮！！！”这时宿舍一个男生冲到另一边，男主的脸旁说：“许光汉好帅！！！”

挺好笑的，其他人站在旁边看我们的世纪辩论。

后来听说挺好看的，就约了这位朋友一起去看。

电影讲述的故事还挺老套的。常规的爱情故事，常规的发展，常规的骗观众眼泪。但是里面的镜头美学和其中隐含的象征，发现时真的会起鸡皮疙瘩。电影对于滤镜的使用也很有讲究。在回忆和现实中穿梭，其中的联系，还有最后看着每一帧回忆的部分，我和朋友哭成泪人。很好笑对不对，我可不是那么容易哭的人耶。前面的部分看男女主的互动，很甜，很可爱。似乎让后面更加悲伤。但也不能掩盖前部分的甜蜜。他们的互动，眼里的光，拌嘴时的傲娇，可以算是完美。而且你知道的，我最不喜欢的就是电影里出现一些不太恰当的画面，哪怕是亲嘴，我都会不太舒服。也许我真的就只是喜欢纯爱。而这部电影就正好是这样。完美。回到宿舍，我依然有些走不出来。我不是一个看电影会哭的人，但我当下真的哭了。很好笑对不对？

说起来。我今年还梦过你一次呢。我梦到你来宿舍了。我坐着吃饭，你走进来，和几位朋友一起。你们拿了食物，你的朋友们从后方走过，而你走到我餐桌前，我抬头，你看着我，阳光打在你的身上，我看见你的发丝浴在光里。几秒后，你走了。和你的朋友们一起。很美好。阳光似乎没有离开过你。也许是我眼中而已，但没关系。

我还是想不起来你的样子。我们经历了那么多，我还是想不起来。但没关系，每次在梦中看见你，我都一定会知道，那就是你。

我和朋友们提起你了。她们笑我，说我是不是太想要这么一个完美的灵魂伴侣了。但说实话，如果有一天你在现实生活中出现，我能知道那是你吗？我不知道。没关系，顺其自然。很多人问我，我来到高中，有没有喜欢的人，也有人问我，是喜欢男生还是女生。我没有答案，说实话。暂时还没有喜欢的人。有的话我一定和你说，等到你下次出现时。

今天妈妈要来找我了。很开心，很期待。虽然我现在有些疲惫。但如果不是因为她来，我现在也会在课外活动。所以无论如何都是累的。生活嘛，总是有取舍。中学时生活不累，但很无聊、无趣、空虚。每天胡思乱想。现在好了，连胡思乱想的时间都没有了。以前是没事情做所以才寻找娱乐的活动，出门走走，和朋友一起，看电影。现在做这些事情得腾出时间。也没有说哪一个比较好吧，我看来都差不多。压力大还是空虚无聊，choose your poison。

生活，成长。我们都无法改变。顺其自然吧，我总是想。

希望你，如果你真的存在，一切都好。如果有一天我们相遇了，希望你知道我是谁。如果不知道也没什么，就当只是一场梦。其实就是一场梦嘛，没什么的。

祝 无恙

代号02