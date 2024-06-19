【校果】安德逊实龙岗初院 公益越野赛跑献爱心

安德逊实龙岗初院2024年的越野赛跑主题是“ASR I❤️Run”，进行类似公益路跑的模式。全体师生每跑一公里，就等同捐赠一碗米给有需要的人，为社区做出贡献。师生无论是在体育课或是闲暇时，跑步的距离都将会被校方记录下来，然后由学院的合作伙伴昇菘集团，根据记录捐赠粮米给受益人。这激发了师生的踊跃参与。活动也提醒学生谨记学院的校训——“Discere Servire-Non Mihi Solum”（不为个人，积极向学，为国家和社会服务）。

彩色T恤汇成花海

2024年5月24日，安德逊实龙岗初级学院在滨海堤坝举办了一年一度的越野赛跑。天刚破晓，滨海堤坝集合处已处处可见体育老师及筹备委员会的学生忙碌地检查音响设备、饮水站及书包保管处等，以确保接下来的活动万无一失。

随着学生陆续到来，现场的气氛也开始沸腾，响亮的欢呼声唤醒了沉睡的大地。师生齐聚一堂，绿色（Artemis）、红色（Helios）、紫色（Athena）、蓝色（Poseidon）的运动T恤布满了集合地点的每一个角落，汇成一片花海。大家都充满了青春活力，期待即将开始的路程。

绿色、红色、紫色、蓝色的运动T恤铺成了一片花海。（安德逊实龙岗初院提供）

简单热身过后，越野竞跑比赛就开始了。随着一道响彻云霄的号角响起，每个色组运动员犹如脱缰野马般，全力以赴地完成长达四公里的路程。健儿在过程中不停地互相鼓励，共同向着终点冲刺。一路上，摄影学会设立的摄影小站记录了赛跑中的美好瞬间，为大家留下珍贵的回忆。

院长王有成（红衣者）与学生跑起来。（安德逊实龙岗初院提供）

风雨无阻完成比赛

接着，其余学生也聚集在起跑线。然而，天不作美，下起了绵绵细雨。即便如此，这丝毫不影响学生完成赛跑的决心，他们奋力向前奔跑。大家一边跑一边畅谈，有的甚至掏出手机，拍下了堤坝旁滨海湾一带的景色。

时间一分一秒过去，许多学生也陆陆续续跑回终点。随着豆大般的雨珠倾盆而下，堤坝管理员也通过广播提醒仍在跑步的民众迅速去临近避雨处。幸好比赛已接近尾声，大多数学生已安全抵达集合地点。

最后，到了大家期待的颁奖典礼。各个色组志气高昂，大声喊着各自的口号，期待夺冠。在满怀期待的目光中，蓝组（Poseidon）获得了年度总冠军，队员兴奋得手舞足蹈，庆祝这一刻的胜利。其他组别虽未能获胜，但大家纷纷簇拥在一起共同欢呼，彰显了体育精神。

活动结束之际，学生还沉浸在欢乐的氛围中，一同高唱校歌，搭着彼此的肩膀，随着节拍摇摆，这一场景令人难忘。活动在上午10时30分圆满结束，为这次越野赛跑活动画上完美句点。值得骄傲的是，学院共计贡献了3万292公里的总里程，超过了原本设定的3万公里目标。

校旗和五彩缤纷的越野赛跑布条相辉映。（安德逊实龙岗初院提供）

被同侪带动跑了起来

为了这次的越野赛跑，学院早在第二学期就开始宣传活动，并在体育课上进行各种阶段性锻炼，以提升学生的体能。体育老师不仅传授学生跑步的知识和注意事项，还督促学生坚持接受训练，为赛跑做好充分准备。

负责越野赛跑的体育老师李国荣说，少数学生起初都认为，跑步过于疲累而不愿积极配合训练，但赛跑当天却被其他坚持跑步的同侪带动，跟着他们跑了起来。虽然这一情景让他感到意外，但他也为学生互相扶持的精神倍感欣慰。他认为，这是自疫情阻断措施结束后，学院首次在校外举办此类活动，需要处理的事务不少，加上租用的场地有所限制，因此体育部门与筹委会须适时根据条件来调整计划，是一大挑战。

学生筹委会成员林靖璁说，通过这次经验，不仅让他学会如何与队员及负责老师有效沟通解决难题，还领悟到团队合作精神的可贵。尽管筹划赛跑耗费了大量时间与精力，但为了给师生提供一个难忘的赛跑体验，所有努力都是值得的。