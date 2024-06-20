参赛收获职场经验　本地大学生商业挑战赛夺冠　

本地六名大学生组成的团队，在第八届中国及东南亚区域商业挑战赛夺冠。团员们透过比赛收获职场经验，针对商业案例进行研究和分析，并策划创新策略。与其他国家队友的文化交流，也让他们留下深刻印象。

在紧张激烈的90分钟内，六名在籍大学生站在评委面前，展示他们精心策划的商业策略。这组新加坡学生团队不仅要与国内精英队伍较量，还得面对来自中国和东南亚国家如印度尼西亚、马来西亚和越南的强劲对手，在有限时间内迅速制定出涵盖环境、社会和治理（ESG）元素的创新提案。

本地在籍学生想获得职场经验，除了实习，参与比赛也是一种有效途径。英格兰及威尔斯特许会计师协会（ICAEW）举办的中国及东南亚区域商业挑战赛（ICAEW China and South-East Asia Business Challenge 2024），每年吸引众多有志在特许会计师领域发展的大学生参与。特许会计师是专业会计师在国际上的资格称号，其工作范围非常广泛，包括财务咨询、审计、税务筹划、企业和风险管理等。特许会计师得通过严格考试和培训以获得这资格。

第八届比赛5月11日在印尼雅加达举办，新加坡管理大学和南洋理工大学六名学生组成的Ting Capital团队，最终在11个队伍中脱颖而出夺得冠军头衔和$7500现金奖励。Ting Capital组员包括郑凯旋（25岁，新加坡管理大学李光前商学院三年级生）、梁圆（22岁，新加坡管理大学会计学院二年级生）、陈衍熊（25岁，新加坡管理大学会计学院四年级生）、陈健宁（25岁，新加坡管理大学会计学院四年级生）、林继昡（24岁，新加坡管理大学李光前商学院三年级生）和林亨俊（24岁，南洋理工大学商学院会计与商业双学士学位课程二年级生）。

要能应对评审即兴提问

本地比赛分两轮，在第一轮全国比赛中晋级的队伍，才有机会在最终的区域赛与海外队伍一争高下。

陈健宁说：“在区域赛，各队需要在限时90分钟内扮演商业顾问角色，对商业案例进行全面研究和分析，并策划创新策略。” 林亨俊指出，他们不仅要制定合理的商业策略，还要探讨商业领域的可持续发展以及考虑道德准则，向评审交出最合适的提案。成员们也必须有应对评审即兴提问的能力。

郑凯旋认为，比赛的最大挑战是在有限时间内发挥团队的最大效益。参加区域赛的本地学生是从第一轮比赛中晋级的25支队伍（约120名参赛学生），重新组合成两支团队，因此有些成员并不熟悉彼此。在雅加达的三天两夜比赛期间，通过聚餐等活动，大家才逐渐建立起默契。郑凯旋说：“参加这场商业挑战赛，我们不仅获得宝贵的职场经验，还提升了互助能力与批判性思维技巧等。”

林继昡（左）认为在高压环境下，有效沟通和明确分工尤为重要。（ICAEW提供）

有效沟通明确分工

林继昡指出，在高压环境下，有效沟通和明确分工显得尤为重要。主办方提供的商业案例信息量大，且时间有限，他们决定根据成员各自专长再细分为三个小组。这种分工协作让团队能更专注于案例的不同范围，并更好地掌握内容与发挥各自强项。

陈健宁说：“清楚了解提案针对的群体，十分重要。我们将自己放在客户的视角，设想策略与要达成的目标，并设计简洁明了的演示文稿，突出核心内容和实用建议。呈现内容时，自信地阐述观点也能增强说服力。这些都是我们取得成功的关键因素。”

陈衍熊补充，做足准备功夫亦不能忽略。在本地的第一轮比赛中，他们曾因电脑操作问题影响了幻灯片展示，因此在区域赛，他们提前做好技术检查和备案，确保比赛顺利进行。

跨文化交流开拓视野

Ting Capital与中国和东南亚国家的队伍相互学习与切磋。（ICAEW提供）

跨文化交流也是参加这次比赛的一大收获。与越南队的友好互动，以及印尼队推荐的道地美食，都给Ting Capital留下深刻印象。梁圆指出，参与比赛不仅让他们深入了解现实商业企划的提案方式，也有机会接受业内人士的评估与指教，还能开拓跨文化视野，与来自不同国家的团队互相学习和切磋。

郑凯旋说：“观看其他队伍的呈现方式，使我们获益不少。例如马来西亚队会通过频繁轮替队员展示不同观点，使整个演示过程更加生动有趣。”

Ting Capital团队在比赛中的任务是为公司董事准备演示文稿。考虑到这一点，他们在内容呈现方面保持简洁，但重视结构的涵盖面，以便让董事会更容易理解演示内容。可持续发展是许多企业的重点，Ting Capital团队从这角度处理案例，促使他们的演示文稿针对合适的目标受众，也是帮助他们脱颖而出的关键。

林继昡认为，懂得善用资源，如ICAEW网站上的可持续发展信息，对提案大有裨益。陈衍熊也提到，ICAEW的年轻会员在区域赛前为本地团队准备的工作坊，提供相关指导和案例练习，帮助团队改进提案，也让他们能更好地应对评审的即兴问题。

