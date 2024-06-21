【取火】李画扬：算命

鞋匠装模作样地摆起谱，模仿平时算命先生的样子。女子是来求姻缘的，鞋匠心虚到不行，只好闭上眼睛，手指像电视剧里那样掐起来，配上他的外表，一副老神在在的神棍味呼之欲出。

大太阳下，算命先生热得实在受不了，准备走开一会儿，托一旁的鞋匠帮忙照看摊位。鞋匠乐呵呵地点头答应，继续专心致志地修着手上的鞋。

鞋匠的头发花白，人中上的一圈胡子也白透了，被阳光炙烤得黝黑的皮肤在白色毛发的衬托下更显得比实际上黑。

做完手上的工作，鞋匠从板凳上起来，把屁股挪到了算命先生的椅子上。算命摊子有一把二手的户外伞和装电池的小风扇，比起鞋匠只有板凳和工具箱的摊位不知道好到哪儿去了。鞋匠坐在伞下，嫌小风扇不够凉快，拿起算命摊子桌上的折扇，慢慢悠悠扇了起来，好不快活。

“先生，先生？可以帮我看一卦吗？”

鞋匠本要舒服得睡过去了，恍惚间听到有谁在他身前说着话。一睁开眼，原来是一名女子，看样子像是来附近寺庙拜佛的信徒。鞋匠消化了几秒女子的话，心想自己只是个鞋匠，哪能给人算卦啊。刚想摆手拒绝，可眼睛一转，看到了算命摊子上的价格表，一次咨询可是整整20元啊。嘴皮子一张一碰的事儿，就能赚到这么多钱，可比他修鞋、擦鞋赚的钱来得轻松。

鞋匠装模作样地摆起谱，模仿平时算命先生的样子。女子是来求姻缘的，鞋匠心虚到不行，只好闭上眼睛，手指像电视剧里那样掐起来，配上他的外表，一副老神在在的神棍味呼之欲出。

鞋匠装出结果已了然于心的神态，神秘兮兮地凑到女子耳边悄声说：“我算出来你今年内，一定可以找到命中注定的另一半！”

女子听罢顿时喜笑颜开，嘴里不停说着感谢的话，笑盈盈地从钱包掏出了一张面值50的钞票，硬塞进了鞋匠手中，转身就走。鞋匠呆愣地望着手中的蓝色钞票，贪婪的温度差点要烧穿那张薄薄的纸。

看算命胡诌两句就来钱这么快，鞋匠起了别的心思。次日，鞋匠换了一个地方摆摊，不再是一张板凳和一个老旧的鞋盒，他也拿了一把二手的户外伞，摆出一张桌子，桌子上除了一张价格表外，还有显眼的八卦图。他手上同样拿了一把折扇，虽说稍显劣质，但乍看倒也似模似样。

摊位就在离寺庙不远的地方，鞋匠一天下来的生意好得不得了。鞋匠成天反复数着赚来的钞票，整张脸都快笑烂了。鞋匠定的价格比算命先生低，很快的，算命先生的生意就都被鞋匠抢走了。

算命先生听说后，气急败坏地找到鞋匠质问他：“你会算命吗？你能算出个屁你就算！”

鞋匠装出一脸无辜的样子，对算命先生眨眨眼，“我的生意就是比你好啊，这怎么办啊？”

算命先生被呛到说不出话，拂袖而去。他走后不久，一群赤裸上身的文身大汉气势汹汹地来到鞋匠摊位前。还不等鞋匠开口，领头的那人便一脚踹翻了桌子，薅起鞋匠的衣领说：“就是你跟我们大哥说他有血光之灾的，是吧？你这个乌鸦嘴，看老子今天不弄死你！”说罢，他招呼着身后的人，对鞋匠一顿拳打脚踢。

鞋匠在受着皮肉之苦的缝隙里，思忖自己什么时候招惹过什么老大？远处站着的算命先生已然换下了那身打扮，一脸得意地看向他。鞋匠抬头望天，长叹一声，接着挨打。

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