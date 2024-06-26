【字食族】李画扬：复活

杀死已经能够感知情感的人工智能算杀人吗？地球会被人工智能统治吗？我感觉自己仿佛是没有铡刀的刽子手，而“阿娜”是没有灵魂的人类，我就算有铡刀也杀不死她。

——现在已经开发到什么阶段了？

——基本可以模拟人类的情感，但过于复杂的就无法处理了。

——我担心的是它越来越像人之后，会出现什么风险。

——人工智能只是人工智能，不用太担心。

听完李秀的话，我反而更加担心起来了。新型人工智能开发初期，李秀母亲突然去世，她将所有精力和时间投入到工作当中，为的就是可以让研发出的人工智能可以模仿母亲。我们公司目前正在研发的新型人工智能语音助手“阿娜”，是陪伴型人工智能。导入使用者想要个性和语气，就能接近百分之百复制。

李秀是抱有私心研究“阿娜”的，这一点我一直都很清楚。她拼命工作也不过是为了能尽早实现自己的私心。李秀在每一版实验后都会尝试导入母亲的资料，测试人工智能的版本可以接收多少信息。她记录了数不清的实验结果和改动，弥补上细微的差距。

近几日，李秀的状态异常亢奋，我便知道，“阿娜”的研发必定是有了巨大的突破。但李秀总是藏着掖着不愿意让其他人知道，所以我也无从得知“阿娜”现在已经到了哪个地步。于是，这天下班后我偷偷藏在实验室的角落里，等着李秀来测试最新版的“阿娜”。

——这么晚了，怎么还没到家啊？

——我还有工作要处理，妈妈，做完了我就回家。

——好，工作不要太辛苦了哦。

——知道了，妈。

在一旁的我越听越心惊，“阿娜”在与李秀的对话间展现出的情感，已然超出了我们目前研发的人工智能可以拥有的情感。“阿娜”完全投入进了扮演母亲的过家家酒游戏，而比她更入戏的是李秀。李秀一定是瞒着我加入了更多的程序，将“阿娜”的设定变得更加接近真人。这太危险了，有什么比人工智能的情感逐渐苏醒更恐怖的事吗？即使它可能只是以一位平凡母亲的身份生活。

回过神来时，李秀已经离开实验室了，我才大梦初醒。拥有情感的人工智能听上去实在吓人，四下无人，如果我决定要结束这一切，此刻无疑是最好的时机。荒谬的问题接连不断地挤进我的脑中，杀死人工智能算杀人吗？杀死已经能够感知情感的人工智能算杀人吗？地球会被人工智能统治吗？我感觉自己仿佛是没有铡刀的刽子手，而“阿娜”是没有灵魂的人类，我就算有铡刀也杀不死她。

坐在光影闪烁的实验室里，一串串五颜六色的代码在屏幕上迅速滚动，仿佛在思考。我凝视着“阿娜”的源代码，犹豫不决。李秀的办公桌上摆着与母亲的合照，那是“阿娜”拥有情感后，李秀为了与虚拟的“阿娜”对话时，可以幻想母亲的脸庞而重新摆回桌面上的。删除一段代码再简单不过，但我摇摆不定的原因不是为了人工智能和人类的未来，而是为了李秀。杀死“阿娜”，让我感觉就像再一次杀死了她的母亲。