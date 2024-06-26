【校果】南初才艺表演“Rewrite the NYght” 扯铃表演技惊四座

5月24日晚上，约有550名南洋初级学院学生观看了一场令人惊叹的演出——“The NYght”。南初每年举办“The Nyght”表演活动，为学生提供展示才艺的舞台。今年表演的主题定为 “Rewrite the NYght” ，旨在激励表演者重新定义自我，他们的热情和才华成为当晚的焦点。

今年的“The NYght”，南初学生表演者齐聚一堂，为大家呈献歌唱、舞蹈和综艺三种类型的表演。从舒缓的歌声到富有活力的流行曲目，一系列丰富多彩的表演展现学生各自独特的风采和魅力，为观众带来一场视觉与听觉上的盛宴。

歌手动情的演唱与舞者灵动的舞姿相得益彰，将整个表演推向高潮。现场观众随着音乐拍手，欢呼雀跃，使得整个场面更加热闹非凡。参与舞蹈表演的高二生徐敏说：“看到朋友们及其他观众为我们尖叫欢呼，我感到非常开心，也很感谢他们能在百忙之中抽空支持我们。”

扯铃表演招式多变吸睛

扯铃学生兴趣小组的精彩表演引人注目。扯铃作为传统的体育和表演艺术，其独特魅力吸引了越来越多的人投入其中。当晚，表演者展示了多样式的扯铃技巧，如单手扯铃、翻腾、旋转等。这群学生以精湛的技艺和惊险的动作，展现了扯铃艺术的魅力，赢得了观众阵阵的喝彩和掌声。

扯铃学生兴趣小组会长谢维斯说：“为了这项表演，我们三人几乎每天放学后，都会留在学校练习扯铃。我希望通过这次的演出向更多同学展现扯铃这门才艺，也希望吸引更多同学加入我们。”

三名表演者展示了高难度的扯铃动作。（南洋初级学院提供）

除了在校学生的演出，南初还邀请了校友回校表演。校友陈亮瑄（19岁，南洋理工大学生物科学准学生）是去年歌唱比赛的冠军。她这次献上了一首周深的歌曲《璀璨冒险人》。她说：“我个人非常喜欢唱歌，所以收到邀请时，毫不犹豫决定回来母校表演。我选择演唱《璀璨冒险人》是因为歌曲寓意人们勇敢地追求梦想，相信能引起努力学习、追求梦想的学弟学妹的共鸣。”

一系列丰富多彩的表演展现了学生独特的魅力，为观众带来一场视觉与听觉上的盛宴。（南洋初级学院提供）

院长致辞时清唱两句

演出结束后，南初院长彭俊豪在致辞时，清唱了《细水长流》的两句歌词：“年少时候，谁没有梦？无意之中你将心愿透露”，引起了学生的热烈欢呼。彭俊豪院长赞赏所有演出者当晚杰出的表演，并鼓励所有南初学子勇敢地踏出舒适圈追逐梦想。

南洋初级学院院长彭俊豪致辞时，鼓励学生勇敢踏出舒适圈追逐梦想。 （南洋初级学院提供）

演出结束后，学生意犹未尽地高歌着，手中的荧光棒不停摇摆。在温馨的氛围中，“The NYght”圆满落幕了。

The NYght 起源于2005年举办的歌唱比赛 “The One” 。后来逐渐拓展成一个统一的舞台，让学生展示各种才华，并改称为 “The NYght”。南初定期举办许多类似的活动，让学生有机会展现才华，也为学校生活增添更多姿彩。